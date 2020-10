R de Rumba: "Ser padre ha sido la mejor experiencia de mi vida"

¿Cómo está gestionando estos tiempos tan convulsos?

Con mucha incertidumbre y flipándolo. No me puedo quejar, pero está siendo una paranoia. Yo estoy sin curro. Tenía una gira con Kase.O que obviamente se ha parado, con todos los técnicos y currelas que hay detrás. Mucha gente estamos viviendo de los ahorros.

¿Y cómo atisba el futuro inmediato?

Lo peor es la incertidumbre porque no puedes hacer planes. En el mundo de la música va todo con mucha antelación, con las giras. Y con el disco que ahora saco tenía reservas para conciertos en febrero y marzo y hemos tenido que anular todo. Hay mucho pesar pero no me quejo.

Es usted un valiente por editar un disco en las circunstancias actuales.

Soy plenamente consciente de ello. El disco insufla positividad y me alegro mucho por ello. He querido apostar por este disco, a pesar del coronavirus. Sé que se va a vender mucho menos que en una situación normal, que la gente no va tanto a las tiendas y que no podré hacer firmas. Y será muy complicado hacer una gira para presentarlo. Pero quería sacarlo y aquí está.

‘Funk Experience’ es una declaración de amor a la música negra.

Si no te gusta la música negra, pocos estilos te gustarán. A mí el bicho de la música negra me picó de crío, con 12 añitos, cuando iba a octavo de EGB. Entré al funk, al soul y al jazz a través del rap. Veía los samplers y comprobaba que venían de allí. Si haces rap y sampleas, tienes que estar metido en la música negra. Descubrí un mundo increíble.

Los chicos de hoy en día disponen de Spotify. ¿Cuál era su forma de acceder a la música en su adolescencia y juventud?

Nuestro Spotify era el catálogo de Discos del Sur, que era una biblia para comprar música. También la MTV, cuando era un canal musical en los 90. Recuerdo especialmente el programa ‘Yo! MTV Raps’. Nuestro Spotify era Linacero, Discusatix… Me tiraba horas rebuscando en las cubetas. Y cuando comenzamos a viajar con Violadores del Verso por España, Europa y Latinoamérica, siempre visitaba las tiendas de discos de cada ciudad. Cuando viajo, sé a qué tiendas iré antes que el hotel.

Su anterior disco –‘De vuelta al estudio’– vio la luz en 2009. ¿Qué le empujó a lanzarse de nuevo al ruedo discográfico?

Fue conocer a Carlos Porcel, un multinstrumentalista alicantino, y comenzar a jugar. Probamos, hicimos demos, las pasamos a los colegas y ahí nos decidimos a hacer el disco.

Cuenta con la colaboración de ilustres amigos.

Al principio quería hacer un disco íntegramente instrumental, sin voces. Pero eso se cayó por su propio peso. He contado con Kase.O y con Xhelazz, que no podían faltar. Son de mi familia. Y también ha participado el rapero alicantino Santiuve, en honor a la tierra donde resido desde hace seis años, Alicante.

Se mudó a Alicante y también fue padre. ¿Qué ha supuesto ese cambio?

Ser padre ha sido un cambio radical en mi vida. Mi hija se llama Elisa y tiene 5 años y medio. Nació en Zaragoza, es maña. Pero a los cuatro meses nos mudamos a Alicante. Es otra película, otro juego, he pasado de pantalla. Estoy supercontento. Siempre había querido ser padre. Quitando los años de juventud con el rap, ha sido la mejor experiencia de mi vida sin duda alguna. Elisa se pone a escrachear conmigo y, de hecho, en el disco sale con su vocecilla. Me he vuelto muy familiar. Lo he vivido todo de chaval. Ahora me gusta estar con la familia en casa y disfrutar del mar de Alicante.

También ha estado casi tres años de gira acompañando a Kase.O en ese acontecimiento mágico que ha sido ‘El Círculo’.

Ha sido muy divertido. Con Javi (Kase.O) y con el Momo lo paso muy bien. Somos la ‘morcones crew’. Javi es muy espléndido, llevamos toda una vida juntos y le estoy muy agradecido. Este año le poníamos la guinda al ‘Círculo’, pero se ha ido a la mierda por el coronavirus. Me temo que en 2021 tampoco podrá ser porque la situación pinta muy mal.