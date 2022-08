Mapa del Vive Latino en Zaragoza: del ring de lucha libre mexicana a la gran pirámide

La Expo de Zaragoza acoge por primera vez un gran festival de música, el Vive Latino. 36 artistas actuarán durante dos días en los casi 80.000 metros cuadrados que ofrece este enclave zaragozano que fue escenario de la Exposición Internacional de 2008 y se ubica bien pegadito al más caudaloso de España.

El festival original Vive Latino se presenta como "un medio capaz de transmitir los valores propios de cada país, donde las culturas expresan sus emociones y pensamientos a través de la música" y espera una afluencia diaria de 20.000 personas por día.

Sobre el mapa

Se han montado tres escenarios: el Nautalia Viajes, con un aforo de 22.000 personas; el Ambar, con capacidad para 9.000 asistentes; y el Vuse, para 5.000 espectadores. El primero de ellos, el más grande, se eleva frente al Palacio de Congresos, cerca de la escultura 'El Alma del Ebro' de Jaime Plensa. Estará rodeado por la jaima y las barras de cerveza Ambar. Al otro lado, en el anfiteatro de la Expo se encuenta el escenario de Ambar.

Para acceder a esta parte del recinto se deberá cruzar por una gran puerta en forma de pirámide. Solo se podrá acceder cuando haya programación en los escenarios, será en ese mismo momento cuando la gran pirámide se elevará y descubrirá un paso (puerta) para los asistentes. Nada más cruzar la estructura se encuentra la zona VIP.

Loading...

El espacio central del recinto está destinado al ocio y a la gastronomía. Sus atracciones principales serán un cuadrilátero de lucha libre mexicana y una zona de restauración. Es de suponer que la zona de baños se ubicará también por aquí.

Al otro lado de la Expo, junto al Acuario de Zaragoza estarán la vallas de accedo y el control. El escenario Vuse recibirá a los asistentes nada más entrar. Frente a este escenario está ubicada una zona de merchandising con productor para los fans.

Hay 36 artistas en el cartel, 20 españoles y 16 de América Latina, con presencia aragonesa en seis actuaciones. Por el escenario principal Nautalia pasarán nombres como los aragoneses Amaral y Kase.O (con su Jazz Magnetism) o figuras clave del panorama español, caso de Vetusta Morla, Love of Lesbian, Sidonie o Leiva. La alineación de este escenario se completa con Bebe, Coque Malla, Taburete y Carlos Sadness.

En el escenario del anfiteatro (Ámbar) se mezclan artistas consagrados de América Latina y España con talentos emergentes, desde los mexicanos Café Tacvba, Nortec Collective y Molotov a la chilena Mon Laferte o los españoles León Benavente, que tienen al zaragozano Edu Baos. Otro zaragozano en ese escenario será Sho-Hai, miembro de Violadores del Verso. También se podrá ver en este escenario a Miss Caffeina, Babasónicos, Mikel Erentxun, Iván Ferreiro o Rulo y la Contrabanda.

En el tercer escenario, patrocinado por Vuse, tendrán como banda más conocida a los colombianos Aterciopelados. Además de varios artistas mexicanos, habrá zaragozanos en el papel de DJ, como The Dollar Club y Face Down Vss Up, además del DJ de Violadores del Verso, R de Rumba. También desfilarán por este escenario Mula, Silvana Estrada, Centavrvs, Dengue Dengue Dengue, Trashi, María Guadaña, Little Jesus, IMS, Caligaris, Ximena Sariñana y Kumbia Queers.