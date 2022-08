El Vive Latino Zaragoza reestrena la zona Expo para grandes citas musicales, tras años en desuso

Los conciertos de la Expo en 2008 tuvieron como escenario principal el Anfiteatro situado a orillas del Ebro, junto al Palacio de Congresos. El viernes 2 y sábado 3 del próximo mes de septiembre, a ley de cinco días, ese punto será el Escenario Ámbar, segundo en aforo de la primera edición del Vive Latino en Zaragoza. Bandas como León Benavente, Café Tacvba, Babasónicos, Mikel Erentxun o el MC de Las Delicias Sho-Hai pasarán por ese punto, con capacidad para 9.000 espectadores. Muy cerca, el escenario Nautalia (para 25.000 personas) albergará a los grupos más populares del cartel, mientras que el Vuse (5.000 espectadores, al otro lado de la zona Expo, próximo al Acuario) recogerá mayoritariamente a artistas con un menor impacto entre el público español, con excepciones de altura como Aterciopelados.

La organización confía en alcanzar los 20.000 espectadores por jornada, y a tenor de lo comentado por la organización acerca de las expectativas de venta de las localidades, ese objetivo parece realizable. El golpe por la renuncia de Bunbury se dejó sentir, pero la llegada de Amaral es un reclamo para públicos más afines a la música del dúo, que encuentran en su presencia en el cartel un aliciente para pasar por Ranillas la próxima semana.

Actividad limitada... o nula

El Anfiteatro siguió siendo escenario de actividad musical en los años siguientes a la Expo, aunque con cuentagotas. Dentro de aquel curioso paraguas conceptual llamado Festivales del Ebro, que integraba a toda la programación pública y privada de la ciudad en los meses veraniegos, hubo citas musicales con cierta regularidad hasta 2014, con especiales de bandas aragonesas y conciertos de figuras masivas como Pablo Alborán o Julieta Venegas, entre otros; el año siguiente pasó a recibir representaciones teatrales, y desde entonces ha permanecido en desuso, con la honrosa excepción del teatro de calle y los conciertos de María José Llergo o Depedro dentro de las sesiones del Festival Al Raso correspondientes a 2021.

El Anfiteatro Hombre Vertiente de la Expo volverá a rugir la semana próxima como en aquellas noches de hace 14 años, cuando figuras mundiales como Patti Smith, Alanis Morissette, Paul Weller, Antony Hegarty, Juan Luis Guerra, Toumani Diabaté o Björk actuaron allá. También lo hicieron los mexicanos Café Tacvba, que retornará al mismo lugar que hollaran en 2008.

La Expo 2008 tuvo su punto de encuentro para pequeños grandes conciertos: el Balcón de las Músicas, escenario de sesiones extraordinarias como las protagonizadas por Bettye LaVette, Efterklang, Juana Molina, Daedalus, el guitarrista neoyorquino Marc Ribot o los colombianos Aterciopelados, quienes precisamente también regresan a un punto muy cercano al que ocuparon hace casi década y media en la Expo: el escenario Vuse.

Entradas y horarios

El viernes 2 de septiembre, los convocados en los tres escenarios son Coque Malla, Atercipelados, Babasónicos, Centavrus, León Benavente, Love of Lesbian, Dengue Dengue Dengue, Miss Caffeina, Molotov, Mon Laferte, R de Rumba (DJ), Sho-Hai, Sidonie, Silvana Estrada, Taburete, Trashi, Vetusta Morla y The Dollar Club.

El sábado 3 de septiembre se remata el festival con las actuaciones de Amaral, Café Tacvba, Bebe, Carlos Sadness, Caligaris, Kase.O Jazz Magnetism, Iván Ferreiro, Instinto Mexicano del Sonido, Kumbia Queers, Leiva, María Guadaña, Little Jesus, Nortec Collective (Bostich + Fussible), Mikel Erentxun, Rulo y la Contrabanda, Ximena Sariñana y Face Down Vss Up. Las entradas se adquieren en la web vivelatinozaragoza.es; el acceso de un día (viernes o sábado) supone desembolsar 75 euros, y el abono de dos días, 126, gastos incluidos.