Julieta Venegas: "Me parece irresistible contar y enredar historias de amor"

Zaragoza es una ciudad que ha visitado en numerosas ocasiones. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que vino por aquí?

En 2019, estuve haciendo un ‘show’ en acústico en el que tocaba varios instrumentos. He ido mil veces a Zaragoza, me encanta y tengo buenos amigos que son de allí, como Bunbury o Amaral.

¿En alguno de sus viajes ha tenido tiempo de hacer algo de turismo por Aragón?

Más que nada turismo culinario, pero sí, siempre se puede ver algo. No sé si llamarlo turismo. Me gusta Aragón. Tal vez el carácter de los aragoneses puede parecer serio, pero son gente muy linda.

El primer sencillo de su disco es ‘Mismo amor’. ¿Cuándo verá la luz este nuevo álbum?

Esa canción pertenece a una nueva etapa que apenas estoy empezando a presentar. El disco saldrá durante este año. No tengo prisa. Además, después de todo lo que hemos vivido, ¿qué prisa hay?

¿No le incomoda la tendencia de publicar un elepé canción a canción en las plataformas?

Ha cambiado mucho la manera de escuchar música, pero es algo natural. También me gusta. Cada generación ha tenido su manera. También los medios han cambiado mucho, incluso para producirla. Nunca he pensado que la música esté en crisis. A veces la industria sí ha pasado por situaciones difíciles, pero creo que está en un momento muy vivo. Para la gente curiosa como yo, las plataformas son lo mejor. Antes volvía de mis viajes con maletas enteras de cedés y ahora puedes estar descubriendo música todo el tiempo a través de ellas. Tengo una hija de 11 años y ella consume así la música. ¿Qué vas a hacer, te vas a quejar de que la generación nueva cambió la manera de escuchar música? No.

Desde luego, todo evoluciona.

Me gusta que exista la posibilidad de escuchar de todo, aunque sí me gustan los discos y de hecho tuve que hacer este elepé completo para luego empezar a sacarlo canción a canción. Necesitaba sentirlo terminado. En ese sentido trabajo a la antigua.

Sus letras hablan de amor y desamor, y algunas también contienen mensajes reivindicativos y potentes.

Bueno, el amor también es muy potente. Me gusta mucho hablar de amor. Me parece irresistible contar y enredar historias a partir de ahí. De hecho ‘Mismo amor’ es una canción así, con un estado de conflicto, una relación que está en quiebra y no sabes si termina o sigue, pero que está ahí, tratando de sostenerse. Siento que sigo encontrando maneras de contarlo y no me puedo resistirme a esas historias. En el disco hay mucho amor, desamor, amigas, el miedo de las mujeres... también una canción que habla sobre el miedo de caminar sola en la noche.

Desde que comenzó su carrera en solitario ¿ha aprendido de sus pasos, como cantaba en su primer disco?

Es muy chistoso porque sigo pensando todo como un proceso de aprendizaje y en algunas canciones incluso lo digo, me doy cuenta y pienso: «Ay, cómo me gusta hablar de lo mismo. ¿Cómo puede ser que siga diciendo esto?».

No lo puede evitar...

Será porque soy curiosa. De alguna manera, estar abierta a las cosas también tiene que ver con que todo el mundo te puede enseñar algo. Siempre siento que puedo aprender algo de la gente y de las situaciones.

Antes de la pandemia ya había decidido parar ese ciclo intenso de disco-gira, disco-gira...

Necesitaba achicar todo, que todo fuera mucho más chiquito, volver al punto cero, empezar de nuevo. Ahora siento que todo se alineó y estoy en una etapa que va en una dirección que me gusta mucho.

En este tour, ‘Vernos de nuevo’, ¿qué repertorio tiene preparado y qué músicos le acompañan?

Vamos a hacer una mezcolanza de canciones muy antiguas con otras nuevas, incluso algunas de las que están en el próximo álbum, así como de todas las etapas de mi carrera. Actuamos en formato trío: Belén López (contrabajo), Panky Malissia (batería) y yo al piano, acordeón, guitarra, cuatros... Hago un variadito de instrumentos.