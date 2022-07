¿Puedo comprar las entradas para el Vive Latino 2022 en Zaragoza por días? ¿A qué precio?

El Festival Vive Latino de Zaragoza está en el horizonte. Pese a que las vacaciones de verano se ubican de por medio (o no), ya son muchos los que han comenzado con la compra de entradas de este gran y esperado evento, que se celebrará en la capital aragonesa durante el viernes 2 y sábado 3 de septiembre. Lo mejor del rock en España y Latinoamérica aterriza en la capital aragonesa, que citará a las mejores bandas en el Espacio Expo. Tres escenarios conformarán un espacioso recinto al aire libre y a orillas del río Ebro.

Cartel del Vive Latino Zaragoza 2022

El viernes 2 de septiembre los artistas que harán disfrutar al público son Coque Malla; Atercipelados; Babasónicos; Centavrus; León Benavente; Love of Lesbian; Dengue Dengue Dengue; Miss Caffeina; Molotov; Mon Laferte; R de Rumba Dj; Sho Hai; Sidonie; Silvana Estrada; Taburete; Trashi; Vetusta Morla; y The Dollar Club. El sábado 3 de septiembre, el festival pondrá el broche de oro con las actuaciones de Amaral; Café Tacvba; Bebe; Carlos Sadness; Caligari; Kase.O Jazz Magnetism; Iván Ferreiro; Inst. Mexicano del Sonido; Kumbia Queers; Leiva; maría Guadaña; Little Jesus; Nortec: Bostich + Fussible; Mikel Erentxun; Rulo y la Contrabanda; Ximena Sariñana; y Facedown Ass Up.

Cómo comprar las entradas del Vive Latino Zaragoza 2022

En la actualidad, las entradas de este festival en Zaragoza se pueden comprar tanto en modo Abono General, es decir, el pack de ambos días, como por fechas separadas. El precio del cada abono completo es de 126 euros (entrada + GG). En cuanto a las entradas de día, independientemente de ser entrada del viernes o del sábado, el precio es de 75 euros (entrada + GG). Para las personas con movilidad reducida y su acompañante, las entradas y abonos, al mismo precio, son específicas debido al acceso al recinto. Días de música en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical que harán disfrutar a un público internacional en la capital aragonesa.

Consulta toda la información sobre los festivales de Aragón.