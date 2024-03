El chef aragonés Toño Rodríguez se corona como el Cocinero del Año

'We Are the Champions' ha sido este jueves la banda sonora para Toño Rodríguez, ya que el chef oscense se ha proclamado Cocinero del Año. Bastante bien ha empezado el año 2024 para propietario de La Era de los Nogales, quien hace menos de un mes levantó uno de los tres nuevos soles Repsol que consiguió la Comunidad.

Suelen decir que hay muchas estrellas, pero pocos cocineros del año, como se recordó en la entrega del reconocimiento. Bajo una lluvia de confeti dorado se ha echado las manos a la cara, un signo de emoción que continuado con el fuerte abrazo con Christian Mor, su mano derecha en el restaurante La Era de los Nogales. Este restaurante se encuentra en el pequeño pueblo de Sardas, junto a Sabiñánigo.

"Gracias a mis padres: a mi madre que también es cocinera y a mi padre, que siempre me ha enseñado a hacer las cosas perfectas", ha dicho Toño muy emocionado tras el anuncio del premio. Ha recordado las noches sin dormir, los kilómetros. "Tío, va por ti", ha dicho con la mirada hacia el cielo, con lo que le ha dedicado el premio a su tío, quien falleció este lunes. Rodríguez también ha tenido palabras para agradecer el concurso a la organización y a los patrocinadores. Toño es natural de Jaca y se formó en la escuela de hostelería de Huesca.

A este certamen nacional ha llevado la "filosofía" de su restaurante, con el aprovechamiento del producto y la tradición, pero sin dejar de lado la “diversión y locura”. La Era de los Nogales, con origen en un cáterin, ofrece un viaje de sentidos a todo aquel se sienta a la mesa, aderezado por el paisaje. Alternativa, diferente y sorprendente, así es su cocina. Todo lo hace de la mano de su joven equipo, que Toño, siempre que puede, reivindica su apoyo y respaldo.

Este reconocimiento le llega a Rodríguez justo una década después de que fuera premiado como Mejor Cocinero de Aragón. Toño es el capitán de la Selección Española de Cocineros Profesionales y en la pasada edición de los Premios Con Mucho Gusto fue galardonado con por su innovación. Además, La Era de los Nogales también se proclamó el mejor restaurante de Aragón en 2023 gracias a la Academia Aragonesa de Gastronomía.

La final del prestigioso certamen Cocinero del Año se ha celebrado en Alimentaria, en Barcelona, y con el se premia a cocineros profesionales residentes en España. Además, esta edición es un tanto especial, ya que se festeja el 20 aniversario del concurso.

Toño Rodríguez pasó junto a otros cinco cocineros una ronda eliminatoria en Murcia. Los finalistas han sido Mario Montero Hermosilla, de Ultimatun (Jerez de la Frontera); Sergi Palacín Matínez, de Restaurante Hiu (Cambrils); Pedro David López López, de Ramsés Kitchen (Madrid); de Carlos Alberto Prieto Pérez, de La Barra del Indiano (Valladolid); y Aitor López Matínez, de Citrus del Tancat (Alcanar).

