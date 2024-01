Receta fácil de tostadas francesas en la freidora de aire

Las tostadas francesas no vienen de Francia, de hecho, la leyenda de su origen se relaciona con Estados Unidos y donde son más famosas es en España. Parece enrevesado, pero su historia cuenta que esta delicia tiene origen en Albany, Nueva York. Joseph French las cocinó por primera vez y les llamó 'French Toast', por eso se ha traducido así del inglés. Cuenta la leyenda que esta receta, sin embargo, no llevaba huevo, solo leche. Así que, no está confirmado este origen.

Las recetas que sí llevan huevo son las tostadas alemanas o las torrijas de España. Y es que, las famosas tostadas francesas son torrijas en España, pero con algunas variaciones. Lo mejor es que estas se pueden hacer en la freidora de aire para que sean más sanas que fritas. Además, se trata de una receta más rápida y económica que si se preparan en el horno, porque este último electrodoméstico consume más que la freidora de aire.

Receta sana de tostadas francesas en la 'airfryer'

Las tostadas francesas o 'french toast' son una versión de las clásicas torrijas de España, aunque con toques ligeramente distintos, gracias al tipo de pan y a la vainilla. Además, estas se suelen decorar con un poco de mantequilla e, importante, sirope de arce.

Tostadas francesas Ingredientes 6 rebanadas gruesas de pan blanco o brioche. sirope de arce. Un poco de sal. Una pizca de canela molida. 80 mililitros de nata doble. 3 cucharadas de postre de azúcar glass. 2 o 3 huevos. Una pizca de extracto de vainilla.

Paso a paso Lo primero que debemos hacer es batir los huevos y añadirlos a la mezcla de nata, leche entera, azúcar, canela, vainilla y sal. Cuando ya tenemos esta mezcla en un bol, cortamos las rebanadas de pan (si son gruesas, mejor) o utilizamos pan de molde. Después, empapamos estas rebanadas de pan en la mezcla de leche, huevos... Tienen que quedar bien empapadas, si hace falta se dejan varios segundos flotando. Ahora, en vez de freír o llevar al horno, esta receta es sana, fácil, rápida, limpia y más económica, ya que se debe utilizar la freidora de aire. Muy importante no poner unas encima de otras. Por último, programamos la freidora de aire a 190 grados centígrados durante 8 minutos para que las tostadas se doren. Es conveniente, en muchos modelos de freidora de aire, dar la vuelta a las tostadas francesas a los 4 minutos de cocción.

Para servir las tostadas francesas, se puede colocar dos o más en un plato con una porción pequeña de mantequilla encima y sirope de arce. No hay que tener miedo a la hora de echar este jarabe, siempre y cuando no esté a dieta la persona que se vaya a comer las tostadas francesas.