Aragón arrasa en el VIII Certamen Nacional de Gastronomía de Mérida

El sector de la gastronomía aragonesa continúa dando alegrías, tanto dentro como fuera de la Comunidad. En esta ocasión, ha brillado en el VIII Certamen Nacional de Gastronomía, que se desarrollado este lunes y martes en la ciudad extremeña de Mérida y que se ha saldado con tres galardones para Aragón.

Durante las dos jornadas de la competición se han dado cita algunos de los mejores cocineros y reposteros de toda España. Entre ellos los integrantes del equipo aragonés formado por Mónica A. Benítez, capitana del grupo; Ramón Jesús Lapuyade y Ariel Munguía, que se convertían en campeones de España de la categoría Cocina; así como Reynol Osorio y Florent Roch, que se han traído a casa el título de subcampeones de Pastelería. A estos galardones se le sumaba el premio a Mejor Plato de Pescado de España, que ha recaído de nuevo en Ariel Munguía.

"Estamos asimilando todavía los resultados y disfrutando del momento. Mucho. Son tres premios que nos saben a gloria", reconocía el chef Ramón Lapuyade tras conocedor los resultados. El cocinero aseguraba que la prueba ha sido "verdaderamente dura", pero que el hecho de haber formado "un grupo tan unido ha marcado la diferencia". "Hemos ido un grupo de cocineros, compañeros y amigos", proclamaba el cocinero.

Ramón Jesús Lapuyade y Ariel Munguía, campeones de España de Cocina con una tapa de picaña de ternera de Extremadura H. A.

En su caso, apostaban por una tapa de picaña de ternera de Extremadura, la cual destacaba por su textura y presentación, con una apuesta en la que jugaban con una maquetación en tres alturas -con tres guarniciones diferentes-, inspirada en Aragón. "Todo ello con la forma de A, de Aragón", añadía el chef oscense, quien en un momento tan emotivo quería recordar a otros cocineros y amigos que le han permitido llegar hasta aquí como Rubén Ríos y Óscar Viñuales.

Junto a él, se encontraba un agradecido Ariel Munguía, recientemente coronado como campeón de España de Pincho en el concurso de Valladollid y que lograba hacerse además con el galardón a Mejor Plato de Pescado de España con una receta con el bacalao como ingrediente estrella. "De los cinco años que llevo en España, cuatro y medio han sido en Aragón. Forma parte de mí", reivindicaba.

Elaboraciones aragonesas en el VIII Certamen Nacional de Gastronomía H. A.

"No sé cuál ha sido el secreto. El jurado es el que decide. Ahora mismo solo puedo agradecer a Ramón que me haya elegido para acompañarle y me haya permitido vivir una experiencia así", afirmaba, emocionado. El jurado del certamen ha estado compuesto por once personas, entre chefs y otros perfiles relacionados, considerados referentes en el mundo de la gastronomía nacional.

Apuesta por los productos de la tierra

Desde Teruel, y con mucho amor, Reynol Osorio y Florent Roch lograban hacerse con la medalla de plata en la modalidad de Pastelería. "Todo lo que sea sacar Teruel al mundo de la competición me hace feliz", asegura Osorio, de origen dominicano, pero radicado en Albarracín desde hace 12 años. "Es el pueblo más bonito del mundo", reivindica.

En su caso, en una prueba en la que el chocolate era el ingrediente protagonista, apostaban por añadir productos de la tierra, como melocotón de Calanda -en forma de espuma-, o aceite del Bajo Aragón Virgen Extra, entre otros: "Para mí poder llevarme un premio para casa es lo máximo".

La cita, organizada por la Federación de Cocineros y Reposteros de España (Facyre) –que representa a 10.000 cocineros de todo el país con más de 200 estrellas Michelin, cerca de 240 soles Repsol y unos 60 Premios Nacionales de Gastronomía- y por la Asociación de Panaderos y Pasteleros Artesanos de Extremadura (Aparex), se ha desarrollado en dos escenarios: el Palacio de Congresos y la Escuela de Hostelería de la ciudad.