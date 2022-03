Los huevos tontos de la India tienen su truco y el chef Daniel Yranzo clava la receta

¿Una receta muy aragonesa con un toque indio? ¿Por qué no? El chef Daniel Yranzo propone en esta ocasión un plato muy apropiado para Semana Santa, puesto que no lleva carne ni pescado: son los huevos tontos. Una receta que se cataloga de muy española, pero que realmente es aragonesa. ¿Por qué el nombre? Alude a épocas de escasez en las que los huevos eran un bien preciado y poco disponible; de hecho, el que tenia huevos en casa de forma habitual era un afortunado. Como sí abundaba el pan duro, la mezcla con huevo pasaba por buñuelo; así, quienes lo cataban pensaban que estaban saciándose de huevos, y no era así. El plato tenía otro nombre más llamativo y algo ofensivo en varios sentidos: engañamaridos. Obviamente, la que cocinaba antes en una casa era la mujer.

Cómo hacer los huevos tontos de la India con los mejores trucos

Los huevos tontos en su versión india empiezan con un remojón: concretamente, de pan con leche y leche de coco, sin prisas. Luego se agrega un diente de ajo picado; por cierto, es mejor cortar ese ajo a cuchillo en vez de rallarlo, para que no coja demasiada fuerza y se apodere del sabor final en vez de matizarlo. Luego se añaden dos cucharadas de puré de patatas en copos y un huevo batido; se mezcla todo hasta obtener una masa blanda, pero manejable.

¿Otro truco para el plato? Antiguamente, la receta se hacían con huevos fritos para que fuesen más contundentes y llenasen más, ya que el trabajo en el campo era duro y se necesitaba energía extra. Ahora mismo, la mayoría lleva vidas laborales más sedentarias, así que los huevos tontos de la India se hacen al horno; así quedan crujientes por fuera y muy jugosos por dentro.

Al horno

Se añade a la mezcla sal y pimienta negra; luego se deja reposar un poco, para que los copos de puré de patata cojan cuerpo. Cuando hayan reposado se forman bolitas o figuras al estilo croqueta, y se ponen sobre una bandeja de horno cubierta de papel de horno; se pintan con un poco de aceite de oliva y se hornean a 210º durante unos 15 minutos.

Mientras el horno hace su trabajo, se prepara la salsa partiendo de un sofrito de cebolla y ajo con aceite de oliva virgen extra, todo bien picadito. Se añade jengibre rallado antes de que el ajo se tueste en exceso. Luego se suma la cúrcuma o, en caso de no disponer de ella, curry y un poco de pimentón picante ahumado. Se remueve y se deja cocinar un poco; cuando esté todo muy pochado, hay que agregar el tomate troceado. Se cocina como un sofrito, se rectifica de sal y pimienta negra y se añade el caldo de verduras.

Cuando reduzca la salsa, se añade un pelín de miel para paliar la acidez que el tomate haya dado a la salsa. Se tritura la mitad de la salsa, llamada bhuna, y se estofan los huevos con ella a fuego muy suave unos 25 minutos. El plato se sirve con la citada salsa picante, tomates cherry y hierbas frescas: sirve el cilantro picado muy fino.

Ingredientes para la receta de los huevos tontos de la India

150 gramos de miga de pan: puede ser una buena barra de pan u hogaza retirarle la corteza y quedarnos con la miga, o bien un buen pan de molde sin corteza

125 g de leche

25 g de leche de coco

1 huevo talla L

1 dientes de ajo

2 cucharadas de puré de patata en copos

Ingredientes para la salsa bhuna

4 tomates enteros en conserva

2 cebollas moradas

2 dientes de ajo,

200 g de caldo de verduras

Cúrcuma

Jengibre fresco

Cilantro fresco

Pimentón ahumado picante

Perejil fresco

Miel

Salsa picante

Tomates cherry

Sal

Pimienta negra molida

Aceite de oliva virgen extra

Descubre otras recetas.