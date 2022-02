Estas son las 7  hamburguesas de Aragón que quieren ser las mejores de España

Aunque tradicionalmente se les incluya en el sector de la comida basura, y aunque la creación de hamburguesas 'gourmet' que pelea contra esa idea no sea algo nuevo, lo cierto es que cada vez hay más riesgo, detalle y calidad en las hamburguesas. Hacer una buena hamburguesa dignifica este plato pensado para comer rápido, pero que no debe ser sinónimo de salir del paso. La calidad de la materia prima y la correcta combinación de los ingredientes es fundamental, así como la presentación, pero lo que diferencia una buena hamburguesa de una excelente es el cariño y la imaginación. Y aunque no sea lo más habitual, aquellas personas que han elegido la opción vegetariana o vegana también pueden disfrutar de una extraordinaria hamburguesa hecha con material prima vegetal. El caso es que este mes de febrero se celebra la fase preliminar del II Campeonato de España de hamburguesas, con 244 establecimientos participantes. Hay siete propuestas aragonesas: cinco de Zaragoza, una de Huesca (concretamente, de Biescas) y otra de Teruel.

Cómo votar en la elección de la mejor hamburguesa de España

Votar por la mejor hamburguesa, por suerte, es muy sencillo. También justo, porque los votos van precedidos de probarla; cuando se consume la hamburguesa a concurso en uno de los locales participantes, se entrega al cliente un código que será necesario para votar en la web del campeonato. Luego hay que registrarse en esta web (lamejorhamburguesa.com) y efectuar el voto.

La participación puede tener un premio tan jugoso como la hamburguesa: se sorteará un premio de 1.000 euros entre todos los que apoyen con sus votos el desarrollo del concurso, y si al ser elegida esa personas estaba siguiendo las cuentas de Facebook e Instagram del concurso, recibirá 500 euros más. La fase preliminar y, por tanto, el plazo para el voto popular termina el 28 de febrero. Clasifican 10 hamburguesas para la final, que se celebrará el 9 de marzo en La Coruña, donde un jurado profesional elegirá a la mejor por un sistema de cata a ciegas.

De 'La Pecadora' a 'La Repanocha de Monterey': la lucha por la mejor hamburguesa en Zaragoza

El repóquer de aspirantes zaragozanos pone difícil la elección. Como aún quedan días suficientes para probarlas todas sin necesidad de repetir carne roja en días consecutivos, no es mala idea probarlas todas; cada cual es responsable de su frecuencia de consumo, por supuesto, pero todas ellas son un verdadero capricho para los sentidos, y si se acerca el oído dicen 'cómeme' en varios idiomas.

CANÍBAL ROYAL



Hamburguesa de vaca rubia gallega del restaurante Caníbal Royal de Zaragoza.

'La Petite Mort', Es un nombre que rápidamente hace volar la mente hacia experiencias muy placenteras. Se trata de una hamburguesa de vaca rubia gallega, madurada 90 días por 'Berdejo Gourmet', y servida en pan brioche artesano con base de tarta de manzana, cremoso queso Brie de Meaux 'Renard Gillard' y daditos de panceta crujiente, caramelizados con jarabe de arce y ron. Dirección de Caníbal Royal: calle el Carmen, 8.

GASTROBAR TONIK

La hamburguesa de Gastrobar Tonik de Zaragoza

'Slow Burger'. Pocos ingredientes, pero armónicos y perfectamente equilibrados; además, el nombre también pelea contra el esquema de la rapidez, e invita a comerla con calma. Es un buen trozo de carne muy jugosa, 220 gramos de chuletón de vaca, rematada con queso Cheddar irlandés, chimichurri de shiso (la deliciosa albahaca japonesa, también llamada perilla) y chutney de mango, untuoso y perfecto para dar un punto de dulzor a la combinación. Dirección de GastroBar Tonik: avenida Puerta de Sancho, 12.

NOLA SMOKE

Hamburguesa de Nola Smoke.

'Smoke Burger'. Sencilla en el concepto, hecha con mimo y realmente sabrosa, esta hamburguesa tiene en el toque ahumado a su protagonista. Además de los ingredientes de primer orden, con mención especial para el pan, destaca su salsa casera con el apellido de la casa. Resumiendo: es una hamburguesa de chuletón madurado con salsa Nola, cebolla caramelizada ahumada casera, cremoso de pimentón de La Vera y queso Cheddar, servida en pan brioche francés. Está permitido salivar después de verla, y hacerla desaparecer en la boca justo después es la consecuencia inevitable de conocer su aspecto e ingredientes. Dirección de Nola Smoke: calle de Madre Vedruna, 22.

2GOBURGERS



Hamburguesa de 2Goburgers en Zaragoza

'La pecadora'. Carne de vacuno del Pirineo, un peso de 180 grados que satisface sin llenar, queso Cheddar fundido y bacon crujiente y ahumado. Sencilla, sí; simple, no. Un éxito instantáneo en este negocio del barrio de San José que llega con el 'delivery' a las cuatro esquinas de la ciudad. Deliciosa. Dirección 2GOBURGERS: calle Roger de Tur, 10.

MAI TAI EXÓTICO

Hamburguesa de Mai Tai Exótico de Zaragoza

'La Repanocha de Monterey'. Para empezar, es doble: dos hamburguesas de 100 gramos cada una, con la ternera asturiana como materia prima y queso Cheddar americano: es el queso triunfador en las propuestas aragonesas, aunque cambien las variedades. Debe parte de su nombre al otro queso presente, el Monterey Jack: es un curado californiano de vaca, de sabor suave, que suele usarse para derretir, rebanar o picar. La hamburguesa también lleva cebolla caramelizada en Bourbon, pepinillos encurtidos en Mirin (tipo de sake dulce, con poco porcentaje de alcohol) y terminada con costilla de cerdo a la BBQ Tonkatsu. Dirección de Mai Tai Exótico: Centro comercial El Caracol, paseo de la Independencia.

La opción oscense

La presión de representar a toda su provincia la lleva de maravilla el establecimiento de Biescas, que combina con acierto la materia prima aragonesa con detalles de otras zonas españolas.

L’ASPIGA BURGER & STEAK HOUSE

Hamburguesa de L’Aspiga Burger & Steak House en Zaragoza.

'Ternasco de Aragón y Torta del Casar'. Aquí no se andan con metáforas en el nombre, lo que se cuenta es lo que hay, con el añadido de lechuga, tomate, cebolla caramelizada y bacon crujiente. El ternasco y la crema de Torta del Casar, el magnífico queso extremeño de oveja con el puntito amargo que le da la utilización del cuajo de hierba en su elaboración, hacen la magia que conquista al primer bocado. Dirección de L'Aspiga burguer & Steak house: calle Mayor, 10.

La hamburguesa con trufa negra de Teruel

El producto estelar de la provincia, con permiso del jamón, tenía que estar presente en la propuesta turolense. La tuber melanosporum de Sarrión está reconocida como la mejor trufa negra del mundo. El secreto con la trufa es utilizarla en su justa medida para que redondee un sabor, en vez de opacar al resto de ingredientes. En esta ocasión, el uso está perfectamente regulado.

RESTAURANTE 1900

Hamburguesa del Restaurante 1900 de Teruel.

'Angus Trufa negra de Teruel'. Son 200 gramos de carne de Angus cocinada al punto, aderezada con lechuga, cebolla caramelizada, bacon, queso, huevo trufado y trufa negra de Teruel recién rallada en pan de hamburguesa rústico, acompañada de patatas. Lo mejor de la idea es el modo en que el ingrediente estrella combina con una carne deliciosa, equiparable al famoso wagyu en cuanto al contenido en grasa infiltrada. Dirección del Restaurante 1900: plaza Carlos Castel, 8.

