57 lugares para comer de fábula y a buen precio en Aragón, según la Guía Repsol

Las guías gastronómicas son un género de comunicación en sí mismas, una especie de arsenal de pistas en la caza del tesoro culinario que hará ganar puntos de prestigio entre los amigos y allegados a quienes encuentren los deseados mirlos blancos, lugares no necesariamente famosos aunque sí conocidos en sus entornos locales, que se benefician del boca a boca para hacer buenas cajas incluso en tiempos difíciles. Las claves suelen ser tres: producto de calidad bien servido en un sitio limpio y acogedor con un trato excelente, entendiendo por excelente el carácter servicial y no exagerado; vamos, no se trata de que te hagan la pelota como a Julia Roberts en ‘Pretty Woman’ cuando regresa con Richard Gere a las tiendas de Rodeo Drive, sino que sepan cómo complacer las expectativas sin avasallar. Si además el lugar tiene encanto, está bien posicionado en el entorno y puede complementarse la visita con otros objetivos de interés, mejor que mejor. Repsol acaba de hacer un trabajo arduo en esta línea con la nueva iniciativa de los Soletes, creada de la mano de un equipo de expertos en gastronomía repartidos por España.

En la primera tanda de Soletes hay 1.000 locales de toda España, y 57 de ellos están en Aragón; en el listado hay sitios de los que se recomiendan a los amigos con un entusiasmo especial, por encantadores, accesibles y sencillos. Pueden ser chiringuitos, terrazas, heladerías, cafés, barras o tabernas, excluyendo lo que se conoce como alta gastronomía. Hay soletes en 50 provincias españolas, y se han otorgado después de pisar cada lugar, catar y experimentar la atención recibida en cada lugar. De los 57 aragoneses, 25 están en la provincia de Zaragoza y 20 en la capital provincial, entre los que destacan Zumiko, Elio and Coco, Cibus en tu mesa o La Cocina de Keyla. En Huesca hay 16 (pastelería Vilas en la capital de provincia, la increíble Chocolates Brescó en Benabarre, La Carrasca en Aínsa y la Borda Chiquín en Ansó con sus famosísimas migas) y otros 16 en Teruel, desde Casa Matilde en Tronchón con sus famosas judías con perdiz a la Tasca Típica El Roso en Albarracín.

"Había una necesidad de poner en valor esos sitios que no te fallan y darles visibilidad. Son asequibles, cotidianos, los que tenemos en nuestros barrios, mercados o pueblos, y no aparecen en las guías gastronómicas y de viaje", explica María Ritter, directora de la Guía Repsol, que presentó esta semana la iniciativa en el mercado madrileño de Vallehermoso.

Los Soletes se renovarán con periodicidad cuatrimestral; en otoño habrá otros 1.000. Cada establecimiento seleccionado luce un Solete diseñado por el artista madrileño Luis Úrculo.

Los Soletes de la provincia de Zaragoza y sus direcciones

Bares, tascas y barras:

Antigua Casa Paricio (Zaragoza)

Casa el Pescatero (Zaragoza)

Casa Unai (Zaragoza)

El Hormiguero Azul (Zaragoza)

El Meli del Tubo (Zaragoza)

Estudios (Zaragoza)

Lío Tapas (Calatayud)

Malanquilla Inédita (Malanquilla)

Taberna El Sardi (Zaragoza)

Fast good:

22.2 Gradi (Zaragoza)​

Cafeterías, pastelerías y heladerías:

​Cibus en tu mesa (Zaragoza)

Elio and Coco (Zaragoza)

La Cocina de Keyla (Zaragoza)

Zumiko (Zaragoza)



Chiringuitos y terrazas:

​Matisse Rivera Café (Zaragoza)

Restaurantes y menú del día:

Acicate (Zaragoza)

Crudo (Zaragoza)

El Molino de Berola (Vera de Moncayo)

El Secreto (Uncastillo)

La Jamonería (Zaragoza)

La Miguería (Zaragoza)

Nobelty by Lorenzo (Utebo)

Serendipia (Zaragoza)

Vinotecas, bodegas y sidrerías:

Moonlight (Zaragoza)

Vinatería Yáñez (Zaragoza)

Los Soletes de la provincia de Huesca y sus direcciones

Bares, tascas y barras:

Bar El Cierzo (Binéfar)

Cook Fiction (Huesca)

La Carrasca (Aínsa-Sobrarbe)

Cafeterías, pastelerías y heladerías:

Chocolates Brescó (Benabarre)

Lapaca (Huesca)

Panadería L'Artica (Alquézar)

Pastelería Vilas (Huesca)

Chiringuitos y terrazas:

Bar Piscinas de Conchel (Monzón)

Bar Restaurante Las Piscinas (Benabarre)

Embacadero (Sallent de Gállego)

Restaurantes y menú del día:

Bodega del Vero (Barbastro)

Borda Chiquín (Ansó)

Fonda Carrera (Labuerda)

La Capilleta (Plan)

Ultramarinos La Confianza (Huesca)

Vinotecas, bodegas y sidrerías:

Chez Marzola (Huesca)

Los Soletes de la provincia de Teruel y sus direcciones



El Rinconcico (Mora de Rubielos)

El Torreón (Teruel)

La Barrica (Teruel)

La Chesita (Alcañiz)

Tasca Típica El Roso (Albarracín) Bares, tascas y barras:

Fast good:

Bar Venecia (Teruel)

Pizzería El Huerto (Mora de Rubielos)

Cafeterías, pastelerías y heladerías

Casa Matilde (Tronchón)

El mirador del Maestrazgo (Ejulve)

Restaurantes y menú del día:

Alizia Casa de Comidas (Albarracín)

Cuatro Vientos (Cantavieja)

El Empeltre (Alcañiz)

Existe (Mosqueruela)

La Ojinegra (Alloza)

Mesón Óvalo (Teruel)

Vinotecas, bodegas y sidrerías:

Venta d'Aubert (Cretas)

