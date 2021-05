Calendario de ayudas, subsidios y complementos: del paro y el ERTE al Ingreso Mínimo Vital

En un rango de fechas que cambia muy poco cada mes, las personas en situación de desempleo, expediente de regulación temporal de empleo o pensionistas perciben los emolumentos a los que tienen derecho por cotización previa o presente y solicitud aprobada según el caso. Hay un buen conjunto de ayudas para las personas en riesgo de exclusión social, cuyo baremo es el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

Cuándo se cobra el ERTE y el paro

Antes de la pandemia, lo habitual en este caso era recibir la prestación por desempleo el día 10 de cada mes, pudiéndose alargar en algunos casos hasta el día 15. Desde que entraron en vigor los ERTE, que se prorrogan más allá del plazo inicialmente marcado del 31 de mayo, la fecha de cobro de las personas involucradas en esta situación suele coincidir con la del pago por desempleo. Actualmente, las principales entidades bancarias adelantan este pago a la primera semana del mes. Las entidades que han regularizado ese adelanto son, entre otras, el Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, Bankia, Caixabank, Bankinter, Cajamar, Unicaja, Caja Rural de Aragón -el día 4 de junio en concreto- e Ibercaja.

Cuándo se cobran las pensiones

En el presente ejercicio, el alza media de las pensiones contributivas está en el 0,9%, mientras que las no contributivas han subido un 1,8%. El pago se viene efectuando en los últimos 10 días de cada mes, aunque cada entidad maneja sus propias cifras. Caixabank (que suma los clientes de Bankia tras la absorción) se ha comprometido a abonar las pensiones el día 24 de cada mes durante este año. Bankinter va del 22 al 25, y el Santander suele hacerlo el 25. Unicaja lo ha establecido entre el 22 y el 24, e ING ingresa siempre el 25, sin importar el día de la semana en el que caiga. En cuanto a las entidades aragonesas, Caja Rural lo hará el 25 de junio e Ibercaja baraja las mismas fechas. Hay que recordar que junio tiene una circunstancia especial, ya que las pensiones se abonan en 14 pagas anuales, 12 mensuales y dos extraordinarias, que llegan a principios de verano y finales de noviembre.

Ingreso Mínimo Vital: cuándo se cobra y cuánto

Esta figura de compensación para las personas en riesgo de exclusión social, que comenzó a funcionar el pasado año, se cobra por Real Decreto a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, en caso de que ésta haya sido aprobada. En junio, el día 1 es martes. Esta ayuda se cobra mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión. Para solicitar la renta mínima -el 80% del IPREM, lo que equivale actualmente a 451,92 euros- es necesario ser residente en España, tener entre 23 y 65 años, haber vivido al menos tres años de forma independiente y cotizado un año a la Seguridad Social. También lo pueden cobrar personas de al menos 18 años con hijos a cargo que lleven un año de residencia legal en España.

Subsidio para las personas que han trabajado menos de un año

Esta ayuda se contempla para las personas que se encuentren en situación de desempleo, habiendo cotizado al menos tres meses, en el caso de tener responsabilidades familiares, o seis si no se tienen, y no llegar a 360 días cotizados. Tampoco se deben percibir rentas de cualquier tipo superiores al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que supondría 712,50 euros.

El pago del subsidio se realizará por mensualidades de 30 días, entre los días 10 y 15 del mes inmediato siguiente al que corresponda el devengo. Las personas con hijos menores de 26 que convivan con ellas o un cónyuge a su cargo recibirán el 80% del IPREM (451,92 euros) tres, cuatro o cinco meses, si ha cotizado tres, cuatro o cinco meses, respectivamente, y 21 meses si se ha cotizado seis o más meses

Subsidio por desempleo para mayores de 52 años

Esta ayuda, que llega del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o el Instituto Social de la Marina, continúa hasta que se alcance la edad ordinaria que se le exija para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. La cuantía mensual corresponde al 80% del IPREM (451,92 euros) y se cobra entre los días 10 y 15 de cada mes.

Subsidio para mayores de 45 años

Es una ayuda especial para quienes acaben de agotar su prestación por desempleo, cuenten con más de 45 años de edad y no tengan responsabilidades familiares a su cargo. Hay que estar inscrito como demandante del empleo y no haber rechazado una oferta de colocación adecuada. No se pueden tener rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2021, cantidad equivalente a 712,50 euros. La ayuda consiste en seis mensualidades del 80% del IPREM (451,92 euros). Se cobra entre el 10 y el 15 de cada mes.

Últimas noticias sobre las ayudas económicas disponibles en España.