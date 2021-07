Ambriz: “Hay que tener paciencia porque vamos a armar un buen equipo”

Se centra en lo que tiene y confía en que poco a poco vayan llegando los refuerzos que el equipo necesita y que el grupo definitivo vaya tomando forma. Tras veinte días de pretemporada y a dos semanas de que arranque la liga el 13 de agosto con la visita del Eibar a El Alcoraz, el técnico de la SD Huesca. Nacho Ambriz, se muestra satisfecho por cómo está transcurriendo la preparación y tranquilo en lo que a los movimientos en el mercado se refiere. “Hay que tener paciencia porque seguro que vamos a armar un buen equipo”, afirmó este miércoles antes de que los azulgranas iniciasen el viaje de regreso tras completar la concentración que desde el domingo pasado habían llevado a cabo en Benasque.

El preparador mexicano se ha adaptado rápido a la ciudad y al club. “Me siento como en casa, es algo que no me había pasado nunca”, aseguró. “En el club me he encontrado una familia, todos están dispuestos a ayudarme y a apoyarme”, agradeció. Por ello, lo que le corresponde ahora es “trabajar y que el equipo tenga una idea futbolística”.

A este respecto, le ha sorprendido “el rápido entendimiento” por parte de los jugadores de los conceptos que quiere que apliquen. “La parte de buena actitud no me ha llamado la atención porque ya conocía al jugador español, cómo piensa, cómo actúa y eso me tiene tranquilo”, inició su balance de lo que se lleva de pretemporada Ambriz, que en su día ejerció de ayudante de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid y Osasuna. Sobre las derrotas en los amistosos con la Real Sociedad (6-1) y Osasuna (2-1), dos rivales de Primera División, indicó que resultaron “complicadas” porque en ese momento llevaban “pocos días de trabajo”.

“La Real Sociedad es un equipo campeón de Copa, que va a pelear por los puestos europeos, con un entrenador que lleva tiempo allí, era difícil que viera a mis jugadores bien, aunque los vi así por momentos, y con Osasuna hicimos un buen primer tiempo, no fuimos al descanso 1-0, después recibimos un gol en un saque de banda en el que nos situamos mal y acabamos cayendo”, comentó sobre ambos encuentros tras los que pidió al vestuario que “tuviera calma, que se iría mejorando poco a poco”. Y, de hecho, el sábado pasado frente al Lleida, de la 2ª RFEF, llegó la primera victoria, un 2-0 en el que “se hizo bien y los jóvenes tuvieron muy buena actitud”.

El vestuario que maneja es todavía muy provisional. Por el momento se han cerrado tres fichajes, los de Mateu, Salvador y Lombardo, se quieren conseguir al menos ocho más y el futuro de piezas como Álvaro, Galán, Sandro y Pulido resulta incierto. “No solo somos nosotros, casi todos los clubes están sufriendo en ese aspecto, si fuera el único estaría preocupado, pero no es así”, comentó, añadiendo que “soy gente del fútbol y se que el equipo armado puede no estar armado hasta la tercera jornada, que será más o menos cuando ya se cierre todo”.

El club lo está manteniendo informado de forma permanente sobre los movimientos que se están realizando. El miércoles mantuvo una reunión presencial con el director general Josete Ortas y el consejero Petón, que se desplazaron hasta Benasque, y a diario mantiene charlas con el directo deportivo Rubén García. “No me puedo presionar yo solo, me hablaron de que vienen refuerzos, es tener paciencia”, comentó.

En Benasque los objetivos han sido “terminar de apretar la última tuerca de lo físico” y “conocer más a los jugadores”. También “ver a varios de los canteranos para saber a quién puedo tomar en cuenta si tenemos alguna necesidad”. “Los futbolistas me están transmitiendo muy buenas sensaciones y creo que yo a ellos también, alguno me ha comentado que fue un palo fuerte descender, pero les digo que el fútbol da revancha y dentro de poco ya la tenemos”. Igualmente se ha trabajado el aspecto táctico para “si nos presionan tener recursos para salir siempre jugando”.

El próximo sábado el Huesca se medirá al Castellón en Teruel, el miércoles recibirá al Mallorca y el domingo siguiente visitará al Tudelano en el último amistoso veraniego. “Los dos primeros son importantes y en el último jugarán los que hayan tenido menos minutos pensando ya en el inicio de la liga”. A la primera jornada hay que llegar “con las ideas claras para empezar con el pie derecho”.

Con esa meta, con el resto del cuerpo técnico está “desmenuzando de la A a la Z los primeros rivales”. “No nos podemos llevar ninguna sorpresa, sorpresa sería que no fueramos capaces de salir a la cancha a imponer el estilo que queremos”, avisó.