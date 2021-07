Segunda derrota del verano para una SD Huesca mejorada

Segunda derrota de la pretemporada, lo que no significa nada, para una SD Huesca que ha mejorado respecto al 6-1 con la Real Sociedad, algo a tener más en cuenta. Los azulgranas han perdido este miércoles ante Osasuna en la localidad navarra de Ribaforada (2-1) en otra tarde calurosa y de pruebas con un buen tono general y el protagonismo de Dani Escriche, autor de los dos goles de lo que va de verano a falta de un Sandro que ni está ni se le espera mientras se concretan salidas como la suya o la de Javi Galán, que jugó el primer tiempo. Escriche adelantó a los aragoneses y entre Nacho Vidal y Chimy le dieron la vuelta en el único tramo en que el equipo de Primera fue superior al de Segunda, apenas 15 minutos del segundo tiempo.

Esta vez, Ambriz cambió el dibujo respecto a Zubieta y se decantó por dos puntas, Escriche y Carlos Kevin, con laterales largos y el doble pivote que conformaban Mikel Rico y Seoane. La consigna pasaba respecto al primer amistoso por tener más velocidad y una salida clara del balón. Lo primero, ayudado por Peñaloza y Javi Galán en los laterales. El extremeño, en sus últimos días como azulgrana, se asoció bien con Marc Mateu y los centrocampistas para dar al Huesca esa deseada fluidez. Los primeros compases fueron visitantes, rubricados por un gran gol de un Escriche que se está destapando como el goleador de la pretemporada.

El de Burriana, con mucha movilidad, se inventó una parábola imposible para el meta Pablo Valencia que se coló por la escuadra tras recibir en el área un envío de Mateu, que peleó y ganó una pelota en línea de fondo en pugna con Areso. Osasuna llenó su once de canteranos, sobre todo en ataque, y los de Ambriz supieron controlar su ventaja en el primer tramo del partido. Sin el potencial de la Real, el cuadro navarro no presentaba semejante arsenal de talento y los azulgranas -de nuevo con una equipación naranja fluorescente que no será definitiva- se mantuvieron erguidos con solvencia sobre el césped del estadio municipal San Bartolomé de Ribaforada.

Osasuna generó peligro, sobre todo, a balón parado. A los 23 minutos, Andrés metió el guante a un libre directo lanzado por el exazulgrana Iñigo Pérez y los centrales se mostraron fiables frente a los centros laterales del cuadro de Jagoba Arrasate, que se guardó recursos para el segundo tiempo. El Huesca volvió a amenazar con un centro de Peñaloza que casi encontró a Carlos Kevin y despejó Aridane a saque de esquina. En el 34 reapareció Escriche con una gran acción individual que terminó con un remate al palo tras apoyase en Ferreiro, que le devolvió un caramelo al primer toque para dejarle solo ante el meta osasunista. Replicó Kike Barja con otro disparo al poste de Andrés después de fintar a Peñaloza.

También probó Mateu un disparo combado. Con un calor inclemente, el Huesca regresó a la caseta con unas sensaciones muy mejoradas y regresó con cuatro cambios mientras los locales realizaban once relevos. A diferencia del pasado sábado con solo un canterano, el central Ronald, de entrada. Osasuna empató en su primera llegada con una asistencia de Rubén García a un Nacho Vidal que llegaba desde atrás y sorprendió a la zaga oscense. Los navarros tomaron el mando con un equipo más reconocible y remontaron por medio de Chimy, que se aprovechó de una falta de entendimiento entre Pulido y Andrés en su salida para marcar a puerta vacía y pedir perdón para honrar su pasado azulgrana.

El cansancio empezó a pasar factura a un bloque que volvió a probar el 4-3-3 con Seoane, Rico y Nwakali en la medular y Lombardo y Joaquín en las bandas para secundar a un Escriche que siguió siendo una de las notas más refrescantes tras adoptar el dorsal 10. El mexicano renovó el equipo con los jóvenes en el tramo final y el Huesca acabó muy entero un segundo test que si bien sirve de poco al menos mostró una versión mejor perfilada del conjunto de Nacho Ambriz. La exigencia bajará en los próximos tests ante Lleida Esportiu y Castellón, está por ver si con caras nuevas.

Ficha técnica

Osasuna: Pablo Valencia; Juan Cruz, Oier, Kike Barja, Iñigo Pérez, Rober Ibáñez, Aridane, Aimar, Barbero, Areso y Pablo Ibáñez. En la segunda parte jugaron Yoel, Nacho Vidal, Unai García, Darko, Chimy Ávila, Rubén García, Cote, Kike García, Torró, Javi Martínez y Benito.

SD Huesca: Andrés (Gasca, 82); Peñaloza (Val, 80), Pulido (Tomeo, 80), Siovas (Ronald, 46), Galán (Enzo Lombardo, 46), Seoane (Manu Rico, 80), Mikel Rico (Hugo Anglada, 80), Ferreiro (Nwakali, 46), Marc Mateu (Barba, 80), Escriche (Abizanda, 80) y Carlos Kevin (Joaquín, 46).

Goles: 0-1, min. 6: Escriche. 1-1, min. 46: Nacho Vidal. 2-1, min. 60: Chimy.

Árbitro: David Recio (C. Navarro). Amonestó a Rober Ibáñez.

Incidencias: Partido amistoso jugado en el campo municipal de San Bartolomé de Ribaforada (Navarra) ante 800 espectadores.