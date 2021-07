Ambriz: “He renunciado a mucho por venir al Huesca”

Seguro y claro en su mensaje, convencido de que ha tomado la decisión correcta y de que no desaprovechará la oportunidad de entrenar en Europa, el que era su sueño. Nacho Ambriz fue presentado este jueves como nuevo entrenador de la SD Huesca. El preparador mexicano, que arrastra una trayectoria exitosa en su país y que en España fue ayudante de Javier Aguirre en Osasuna y el Atlético de Madrid, apareció en El Alcoraz acompañado por los dos asistentes que ha traído con él, Edgar Solano y Luis Martínez, segundo entrenador y preparador físico, respectivamente, donde fue recibido por los que formarán el resto del cuerpo técnico, gente de la casa como Sipán, Mallén, De la Fuente y Carracedo. Flanqueado por el director deportivo, Rubén García, sus primeras palabras no se las quisieron perder pesos pesados del club como el consejero delegado Manolo Torres, el director general Josete Ortas y el consejero Pedro Ibaibarriaga.

“He renunciado a muchas cosas, a estar tranquilamente en México con un buen contrato, pero el sueño que tenía era venir a Europa y no quería recriminarme en un futuro el no haberlo hecho”, manifestó sobre el impulso que le había llevado a aceptar la oferta por dos temporadas que le pusieron encima de la mesa los azulgranas a pesar de ser menos cuantiosa de los emolumentos que venía manejando. “Para mí la parte económica está en segundo plano, me interesó el proyecto que se me planteó y estoy feliz de estar aquí”.

Ahora, su intención es “hacer algo importante”. Aunque no usó el término ascenso es consciente de que “por descender somos candidatos a estar arriba”. “La exigencia va a ser grande y lo que me gusta es ir partido a partido”, expuso.

“Hay tres conceptos que manejo mucho, que son mi ADN como técnico, orden, intensidad y siempre jugar bien al fútbol. Después, trabajo y humildad”, se describió. “Llevo cuarenta años en el mundo del fútbol y nada me espanta, siempre estoy con los ojos abierto para seguir corrigiendo cosas mías y de los jugadores, aprendiendo”, continuó Ambriz, que como jugador fue internacional con su selección y que en los banquillos atesora una liga y una copa mexicanas además de una Liga de Campeones de la Concacaf.

“Espero contagiar el hambre que tengo a los jugadores”, deseó. “Voy a intentar hacer un equipo agresivo, recuperar pronto tras pérdida y tratar bien al balón”, dijo sobre lo que pretendía conseguir con unos jugadores que espera transformar “en una familia”. “Me gusta mucho escuchar al futbolista, soy un tipo muy cercano a ellos, tenemos que tener exigencia, debemos defender el pan y la comida de los hijos, no me vale la cara de guapos, debemos correr todos”, arengó. “Lucharemos por la pelota, nos defenderemos mucho con ella, pero cuando no habrá que contrarrestarlo, estar bien parado y evitar que nos hagan daño a la contra”, siguió la disección de sus intenciones.

A priori la plantilla que va a manejar le causa “una buena impresión”. Antes de su llegada a España ha estado en contacto por vía telemática con sus asistentes y se ha empapado del grupo que va a manejar. “Hay gente que hace muy bien las cosas”, subrayó. Mencionó, por ejemplo, el lanzamiento al poste que tuvo Sandro ante el Valencia en la última jornada que podría haber valido la salvación y alabó la labor de sus predecesores en el cargo. “Hay cosas muy rescatables, tanto Míchel como Pacheta hicieron un gran trabajo, en lo físico y en lo táctico me gustó mucho”, reconoció.

Su intención es la de enseñar a sus pupilos lo que va a querer a través de vídeos y después ir introduciéndolos también en los entrenamientos durante la pretemporada. Para los primeros días, de hecho ha programado sesiones dobles. No quiere que los jugadores corran, sino que “vuelen”.

A este respecto, apuntó que la competición la va a tener que preparar de una manera diferente a lo que se hace en México. En comparación con las competiciones que se desarrollan allá, la Segunda División es muy larga. “Allí el equipo tiene que estar listo rápidamente porque si no te salen cuatro partidos estás fuera. Aquí tenemos que empezar bien y cerrar mejor”, apuntó. El que no haya conocido aún de primera mano la categoría de plata no le “preocupa”; sino que le “ocupa”. “En el fútbol no hay muchas cosas que puedas ocultar, a través de las redes sociales y los vídeos observas rápido a los demás y tengo gente que me va a acompañar que conoce bien la liga”, valoró.

Rubén García: “Buscábamos estabilidad”

Por su parte, Rubén García resaltó que “no es fácil que un entrenador de éxito elija venir a España a Segunda a un club como el Huesca”. “En España nos miramos el ombligo y no tenemos visión internacional, Naco viene de años de éxito y de haber transformado el fútbol allá donde ha estado”, indicó el director deportivo.

El directivo, que aseguró que hará un equipo competitivo y que será aspirante a estar arriba, comentó también sobre la duración del contrato, dos temporadas, que “estábamos buscando estabilidad”. “Tras el descenso lo más importante era conseguir un entrenador que vea que tenemos un proyecto estable y que dejamos trabajar”, indicó. “Queríamos un entrenador ganador, que permita que el proyecto del club siga andando”.