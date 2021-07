Marc Mateu: "Si el Huesca te llama, hay poco en lo que pensar"

Es con Cristian Salvador y Enzo Lombardo uno de los tres fichajes que ha concretado por el momento la SD Huesca, ¿tuvo dudas a la hora de aceptar la oferta del club?

Si una entidad como el Huesca, que en los últimos años ha estado a caballo entre Primera y Segunda División, te llama, hay poco que pensar. Viniendo de donde venía yo tampoco podía pedir demasiado, solo con que se hayan fijado en mí ya es bastante. Llevo dos descensos consecutivos en las últimas dos temporadas con el Numancia y el Castellón y ésta es una oportunidad muy buena que quiero aprovechar al máximo.

A este respecto, la exigencia con la que va a tener que lidiar ahora con la opción del ascenso siempre presente va a ser muy diferente a la de sus últimas experiencias.

Lo que espero es que tengamos un año bonito, que salgan las cosas, que la gente disfrute cada fin de semana y que ojalá estemos siempre peleando en los primeros puestos.

¿La motivación cuando la expectativa es estar arriba varia a cuando se sufre por no verse abajo?

La exigencia para mí es la misma, trabajo para ganar cada partido, que es lo que importa.

Su conocimiento de la categoría lo acreditan los más de 200 partidos que ha disputado, ¿cómo espera que se desarrolle la competición?

Hay que mentalizarse de que la temporada, como siempre, será difícil. Hay mucha igualdad, equipos que se están reforzando muy bien y siempre surgen sorpresas. Lo más importante es que seamos regulares porque como nos despistemos nos iremos para abajo. En cambio, si arrancas bien te puedes meter en la zona alta rápidamente.

El cuerpo técnico pretende que inicien la Liga en un gran estado de forma y en la concentración de Benasque incluso se ha intensificado el ritmo de trabajo.

Aquí resulta más fácil realizar dobles sesiones. Estamos todos juntos, hay convivencia y es de lo que se trata en la pretemporada, de reunir fuerzas y llegar bien a las primeras jornadas. Ya había estado en Benasque con el Levante hace diez años siendo muy jovencito, casi ni me acordaba, la temperatura es ideal para entrenar y el paisaje resulta increíble, mejor no podemos estar.

Ahora en cambio por edad, 31 años, le va tocando ejercer el papel de veterano y se le puede ver cercano por ejemplo al capitán Jorge Pulido.

Me gusta llevarme bien con todos, adaptarme rápido al vestuario y pasar desapercibido, que siempre es bueno.

El ambiente que se está generando entre todos los jugadores y técnicos desde el exterior da la sensación de ser muy sano.

Es algo que resulta muy importante conseguir porque al final ayuda bastante en el día a día de una temporada larga como la que vamos a afrontar. Hay que crear un buen grupo porque es lo que hará que salgamos adelante cuando surjan momentos difíciles.

No solo las relaciones personales se están afianzando, también se observa una evolución en el fútbol que desarrollan.

Lo que perseguimos es que las cosas que nos pide el entrenador vayan saliendo de forma automática y eso se logra a base de trabajo diario, algo que ya vamos acumulando tras casi tres semanas de entrenamiento y tres amistosos jugados.

Aunque habitualmente ha actuado como extremo, en la mayoría de los encuentros de preparación con la Real Sociedad, Osasuna y el Lleida le ha tocado ejercer de lateral izquierdo.

Juego más adelantado, pero también lo puedo hacer en el lateral. Haré lo que necesite el equipo. El entrenador lo que me pide es que sea yo. Es decir, que sea profundo, atrevido y que agite, que es algo que se me da bien.

También el hecho de que la plantilla definitiva esté por cerrarse a la espera de que haya entradas y salidas fuerza a que tenga que echar una mano en varias posiciones.

No me compete a mí hablar de eso, pero sí que es cierto que ahora mismo hay muchos chavales del filial, de los que no sé si alguno se podrá quedar, e imagino que algún fichaje más tendrá que venir.

Tanto Nacho Ambriz, como los otros dos técnicos que han llegado con él, su ayudante Edgar Solano y el preparador físico Luis Martínez, proceden de México, ¿ha observado diferencias con lo que estaba acostumbrado?

Me han sorprendido gratamente. Ambriz es una persona cercana, amable, que intenta hablar contigo, se comunica mucho para explicar lo que quiere y es muy comprensivo.