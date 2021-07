Ambriz insiste quiere una SD Huesca "intensa en la presión y con calma para atacar"

El discurso futbolístico de Nacho Ambriz ha sido claro desde su llegada a la SD Huesca, tiene muy claro lo que quiere que los jugadores plasmen sobre el césped y no le importa repetírselo tanto mediante los ejercicios que llevan a cabo como en las charlas y en las indicaciones que da en el campo. “Intensidad y rapidez en la presión y calma en el ataque”, solicitó una vez más durante el entrenamiento matinal de este martes dentro de la segunda jornada de la concentración que el equipo está llevando a cabo en Benasque.

Previamente, los jugadores habían completado una serie de enfrentamientos de cinco contra cinco muy explosivos en los que era fundamental robar el balón y en ese momento estaban desarrollando un partidillo en campos de dimensiones reducidas en los que no se acababa de encarar bien la portería rival. Hubo corrección, se escuchó y el balance final del cuerpo técnico acabó siendo positivo después de que en un nuevo encuentro, esta vez cruzando en medio campo a once contra once, con Ferreiro y Rico como comodines primero y después con los canteranos Abizanda y Carrasco ejerciendo esa función, se ejecutase lo perseguido.

El preparador mexicano, que mantuvo al final una larga conversación con el capitán Jorge Pulido, tuvo a sus órdenes a 25 jugadores. Siovas causó baja por una sobrecarga en el gemelo acusando la carga que los jugadores ya acumulan en sus músculos y que ni mucho menos ha decrecido en Benasque. Todos los ejercicios se ejecutan con altas pulsaciones y el preparador físico Luis Martínez lleva durante muchos minutos en los entrenamientos la voz cantante.

Más allá del entrenamiento, no se está descuidando ningún aspecto del cuidado de los jugadores. Este martes la plantilla ha sido revisada por el podólogo Antonio Gómez, miembro de los servicios médicos del club.