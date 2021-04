La SD Huesca visita al Levante en el primer paso de la recta final

Tres puntos para apretar al resto de rivales, para afianzar todo lo hecho hasta ahora, para arrancar con fuerza el tramo final de la competición. En definitiva, para seguir plena de vida. La SD Huesca visita esta viernes (21.00) al Levante en el partido que abrirá la 29ª jornada de Primera División, la primera de las últimas diez. El choque llega tras el parón vivido en la Liga por los compromisos internacionales y con el empate a cero en casa frente a Osasuna como último precedente. Con la salvación a cuatro puntos de distancia, en el Ciutat de València solo vale la victoria; nada nuevo bajo el sol para un conjunto, el oscense, acostumbrado desde hace semanas a que cada una de sus citas se tilde de vital.

El del Levante es el segundo partido de lo que en inicio era una trilogía que ha pasado a ser tetralogía tras la modificación en el calendario oficializada ayer que implica que el grueso de la jornada 33, prevista para el 28 de abril, se adelanta al día 18. Entre las visitas al Camp Nou y al Metropolitano, el Huesca, además de a Osasuna y a los granotas debe hacer frente de forma consecutiva al Elche, que marca la permanencia, y al Alavés, penúltimo. Buena parte de las opciones de seguir en la élite pasan por las próximas dos semanas.

En esta ocasión los de Pacheta, que han completado ocho entrenamientos para preparar el duelo con los levantinistas, el último ayer mismo tras llegar a Valencia, se cruzan con un conjunto instalado en la zona de nadie. Es décimo con 35 puntos, lo que le deja virtualmente salvado ansiando unos puestos europeos que no tiene nada fácil alcanzar. Los de Paco López, compañeros de viaje de los también azulgranas en la zona baja al inicio del curso, supieron remontar el vuelo e incluso han protagonizado una meritoria Copa del Rey llegando hasta las semifinales. Solo han ganado en una de las últimas cuatro jornadas, pero aún así mantienen una trayectoria sólida como locales. Han perdido dos veces en su feudo en lo que va de curso, mientras que han vencido en cinco ocasiones y empatado en siete.

La expedición oscense está compuesta por 21 jugadores. Se quedaron en casa por decisión técnica Eugeni y Luisinho, mientras que se encuentran en el dique seco Valera, Gastón Silva y Ontiveros. El extremo ha sido el último en sumarse a la enfermería después de que el sábado pasado entrenando sufriese una luxación en el hombro derecho que le va a dejar fuera varias semanas. La nota positiva la dio Denis Vavro ya recuperado del edema en el muslo derecho que le obligó a ser sustituido en el último partido. El central ha trabajado esta semana al mismo ritmo que el resto de sus compañeros después de que en la anterior se mantuviese al margen y apunta a repetir titularidad en un once en el que se esperan pocas novedades.

No en vano, Pacheta quedó muy satisfecho del rendimiento que ofreció su alineación en el partido con Osasuna hasta el punto de que solo realizó tres sustituciones, una de ellas la obligada de Vavro. Andrés, tras dejar la meta a cero, apunta a que volverá a ser el encargado de proteger la portería aún a pesar de las buenas actuaciones en la primera fase de la Eurocopa con España sub 21 de Álvaro, que se reincorporó ayer a la disciplina azulgrana, y también la línea de tres centrales podría continuar siendo la compuesta por el eslovaco, Pulido y Siovas. Con Maffeo y Galán como carrileros, la principal duda se encuentra en la sala de máquinas. Mosquera, pieza básica con Míchel y que Pacheta aún no ha podido emplear, ya se encuentran en óptimas condiciones para competir después de haberse quedado en el banquillo en las dos últimas citas. En la previa, el técnico aseguró que tendrá minutos y habrá que ver si son ya mismo y desde el inicio o como alternativa. Con Ferreiro, Mikel Rico, Doumbia y Seoane, además del ex del Deportivo, en la baraja las opciones son amplias. Para la punta del ataque, con Mir fijo, lo más probable es que su acompañante vuelva a ser Sandro.

El partido será especial en lo personal para varios de los miembros de ambas plantillas. Pedro López, actualmente en el Huesca, vistió la camiseta del Levante durante ocho campañas antes de llegar a El Alcoraz el curso pasado y ha apuntado esta misma semana que al final de la actual temporada podría retirarse. En el otro lado militan tres ex de los oscenses, Doukouré, Miramón y Melero. El costamarfileño ya ha dejado atrás el calvario de lesiones que solo le permitieron participar en cuatro encuentros con los oscenses en el curso pasado. Por su parte, el lateral zaragozano y el medio madrileño forman parte de la lista de bajas que también incluye a Vukcevic y Campaña.

Posibles alineaciones

UD Levante: Aitor; Coke, Duarte, Vezo, Clerc; De Frutos, Malsa, Rochina, Morales; Dani Gómez y Roger.

SD Huesca: Andrés; Vavro, Pulido, Siovas; Maffeo, Ferreiro, Seoane, Mikel Rico, Galán; Sandro y Rafa Mir.

Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz).

Campo: Ciutat de València, 21.00.

