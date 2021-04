El entrenador del Levante ve a la SD Huesca “muy viva”

El entrenador del próximo rival de la SD Huesca no quiere ningún tipo de relajación en los suyos. Paco López, que el viernes recibe a los oscenses a las 21.00 en el inicio de la jornada 29 considera que los de Pacheta están “muy vivos” a pesar de ser los colistas. “Aunque sea el último está a partido y medio de la salvación. Es un equipo que no merece estar ahí, es muy alegre, llega con gente arriba y está muy vivo, no solo en cuanto a puntuación, sino también por las sensaciones que desprende”, piropeó.

El técnico granota destacó que los oscenses son “muy dinámicos y rápidos”. “Si no estamos al máximo nivel lo vamos a tener complicado”, advirtió.

Buena parte del respeto que le inspira el Huesca se explica por la llegada de Pacheta: “Le ha dado mucha alegría, no parece que vaya donde está en la clasificación por lo que arriesga”. “Le ha dado un atrevimiento que no es fácil de encontrar en los conjuntos que está abajo”, añadió.

El Levante marcha en estos momentos décimo. Se encuentra virtualmente salvado y ve lejos los puestos europeos. Ante esto puede resultar complicado encontrar una motivación, sin embargo Paco López aseguró que por delante tienen “diez finales” en las que deben dar el “máximo nivel”.

El preparador se mostró muy crítico con el calendario por tener que jugar contra el Huesca apenas 48 horas después de que Enis Bardhi lo hubiese hecho con Macedonia, su selección, frente Alemania. “No es normal que en 48 horas, con un viaje, tengamos un partido tan importante y que no podamos disponer de Bardhi porque es materialmente imposible que recupere”, dijo. “Le tienen que dar una vuelta tanto las federaciones como los que hacen nuestro calendario. Ya veremos para cuántos minutos está y siempre con el ‘uy’ en el cuerpo por el riesgo de lesión. Hay que tener mucho cuidado, por eso mi cabreo y me enfado”, subrayó.