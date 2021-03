Pacheta: “Llegamos al tramo final como queríamos, vivos”

Pacheta cuida las cabezas y el físico de los futbolistas de la SD Huesca, que este viernes juegan un partido vital ante el Levante en el Ciutat de Valencia (21.00, Movistar LaLiga). También se pone fin a un parón competitivo de casi dos semanas durante el que se ha sufrido la baja de Javi Ontiveros y se ha procurado mantener el aliento competitivo cuando se entra en las diez últimas jornadas. Un periodo en el que el margen de error es ya mínimo. Para el técnico azulgrana se llega “como queríamos, vivos. El equipo entrena y compite muy bien”.

Revisado el 0-0 ante Osasuna, Pacheta concluye que se trató de un “partido es fantástico de Primera por nuestra parte. Rematamos el doble de veces que el equipo contrario, lo que es una barbaridad, y seguimos dando muestras de un gran equipo”. Luchando contra los plazos y a cuatro puntos de la permanencia, Pacheta firma llegar en estas condiciones al final: “Solo hay que estar fuera del descenso el último día. Ganar un punto que los demás poco a poco. Hemos llegado con muy buenas sensaciones”.

Sin Ontiveros y con Vavro recuperado, hay otros jugadores que arrastran unas molestias que no les impedirán viajar este jueves a Valencia, donde se desarrollará el entrenamiento previo al partido en Paterna, en la ciudad deportiva del Valencia CF. Han sido días de trabajo diferentes en los que se ha procurado que “el sufrimiento no se olvide pero no nos haga daño. Tener alegría con balón frente a la obligatoriedad y la necesidad. Es un juego y hay que disfrutarlo con una atención que nos llevará a conseguir el objetivo final”.

Para Pacheta, “la cabeza es la clave y queremos que esté lo más limpia posible. Eso intentamos. Y más con el tiempo que llevamos sufriendo todos estos meses y parece que no llega el premio”. Eso, en una SD Huesca “hecha al sufrimiento”, lo que le hace “ser responsable”. Pacheta solo piensa en el Levante y no mira más allá. “Solo tienes que centrarte en el entrenamiento y el viaje, en lo siguiente. Seguirá habiendo vida. Los tres puntos de más podríamos tenerlos ahora haciendo lo mismo. Tenemos menos puntos de los merecidos y cualquier punto ahora es un mundo. Céntrate en el siguiente, el de la otra semana no vale nada”, reflexiona.

El conjunto dirigido por Paco López es “un equipo moderno, que domina el espacio como casi ninguno y nos va a hacer correr. Nosotros tenemos que hacerle correr a su vez”. Preguntado por la situación de Pedro Mosquera, el único futbolista al que no ha utilizado y que dispone del alta desde la cita en Barcelona, ha asegurado que “tendrá minutos. Es quizás el que mejor lectura tiene del espacio del equipo. Intuye mucho antes de que la acción suceda, es muy rápido de cabeza. Un jugador de equipo, inteligente y profesional como pocos y su papel será importante.

El técnico reflexiona acerca de que “el entrenamiento sirve de preparación del partido, el esfuerzo se controla con las cargas. Cuantos más datos tengamos, mejor para no equivocarnos. Un mes parado de un jugador importante tiene un impacto económico brutal. La información de los jugadores nos ayuda a evitar que se puedan romper y ese es trabajo complejo de prevención”.

El guardameta Álvaro Fernández viajará este jueves con sus compañeros una vez que regrese de la concentración con la selección sub 21 y la disputa de la primera fase del Europeo en Eslovenia, donde ha sido titular en los tres partidos y mantenido la puerta a cero además de ser capitán el martes ante la República Checa: “Ha jugado todo y es muy bueno. Va a viajar y veremos quién juega. Le he visto con aplomo en la sub 21, tranquilo y con dominio del juego aéreo”.

