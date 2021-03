Pedro López medita su retirada: "Se me hace duro estar lejos de casa"

En una semana de la que es evidente protagonista por sus ocho temporadas en el Levante, el lateral Pedro López ha apuntado este martes la posibilidad de que cuelgue las botas al final de esta temporada. Entrevistado en Cope Valencia, un día después de haber respondido las preguntas de los medios aragoneses, el defensa de la SD Huesca ha sido más claro: "No sé si seguiré jugando al fútbol, probablemente no. Uno tiene que mirar por su familia. Este año ya se me está haciendo bastante duro estar lejos de casa".

El de Torrent (Valencia), de 37 años, también se refirió a que "algún día se tiene que acabar, y tampoco te puedes ir arrastrando por los campos". Un diagnóstico que, desde luego, no se corresponde con su situación actual pero sí anticipa un hipotético escenario si se mantiene en el fútbol profesional. Unas declaraciones cargadas de honestidad de un futbolista que no está siendo la primera opción de Pacheta para el carril derecho, ocupado de manera habitual por Pablo Maffeo.

El zaguero ha jugado 12 partidos esta temporada. Incorporado en el verano de 2019, libre después de concluir su longeva etapa en el Ciutat de Valencia, su contrato expira el próximo 30 de junio y al menos de manera pública el Huesca no había mostrado disposición a prolongarlo. Además, el jugador ha expresado su predisposición a incorporarse al organigrama del Levante.

El del viernes es el partido «más importante» para la SD Huesca, según aseguraba este martes Andrés Fernández al final del entrenamiento. "Nos enfrentamos a un buen rival, muy bien trabajado, que hace las cosas bien. Estamos demostrando que estamos peleando cada partido, y lo vamos a hacer bien el viernes. Vamos con toda la intención", ha dicho el guardameta.

"Afrontamos un momento vital de la temporada. Y lo hacemos bien de ánimo. Tenemos que estar unidos para, entre todos, poder conseguir la salvación", añadió Andrés Fernández. "Ahora mismo soy más de pensar en el viernes. El objetivo es únicamente eso. No pensar en más historias, tenemos que estar concentrados, para afrontar ese partido con las máximas garantías", relató. El portero fue titular frente a Osasuna, y valoró también la confianza del técnico: "Me encuentro con ganas de ayudar a mis compañeros. Y estar día a día cuando haga falta. Siempre he intentado trabajar bien, y favorecer al buen ambiente, independientemente de las decisiones del entrenador":

"Tenemos un esquema diferente, con el que se busca tener más firmeza en el centro. Hemos hecho partidos muy buenos, nos hemos adaptado bien. Hay que seguir en esa línea, concentrados. No es tarea del portero y la defensa, sino de todos. Si todo el equipo trabaja y pelea, es más fácil mantener la portería a cero", concluyó. Este miércoles a mediodía comparecerá ante los medios de comunicación Pacheta. La expedición viaja el jueves a la ciudad del Turia, donde se ejercitará. En el Levante se ha lesionado el exazulgrana Jorge Miramón, que causará baja, y es seria duda otro ex del Huesca, Gonzalo Melero.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.