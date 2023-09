"La Constitución española es una ley que nos ampara y protege a todos por igual"

La gala de la vigésima edición de los Premios Heraldo, celebrada anoche en la planta de impresión de este periódico en Villanueva de Gállego, fue un ejercicio de aragonesismo. Aragón protagonizó no solo las palabras de los premiados, sino también las de quienes entregaron los galardones.

Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente de HENNEO, cerró el acto refiriéndose a uno de los principales problemas que atenaza a la sociedad española. Mostró un ejemplar de la Constitución y leyó el artículo 2 de su título preliminar, que consagra la unidad de la nación. Y subrayó: "Aragón es una comunidad milenaria y, como sociedad, no podemos permitir que nada ni nadie trate de romper España ni intente estrujar nuestra Constitución para favorecer a una minoría de nuestro país -subrayó-. No vamos a permitir ningún agravio hacia los aragoneses. Nos tendrán enfrente. No vamos a reblar. Es nuestra razón de ser. La Constitución es una ley que nos ampara y protege a todos por igual".

Fue una gala llena de emoción, respetada por la lluvia, que cayó con fuerza en las horas previas, y conducida por la periodista turolense Miriam Sánchez. Más de 150 invitados, entre ellos el presidente aragonés, Jorge Azcón, y siete de sus consejeros, y las alcaldesas de las tres capitales de provincia, asistieron a una ceremonia amenizada por el coro juvenil Amici Musicae, bajo la dirección de Vanesa García, y el cantador de jota Nacho del Río, que estuvo acompañado al piano por Miguel Ángel Tapia. Suyos fueron los momentos más efervescentes y distendidos de la noche.

El coro juvenil Amici Musicae, durante su actuación en la gala Duch/Mestre/Marco

Pepa Fernández, directora y presentadora de ‘No es un día cualquiera’, programa matinal de fin de semana de Radio Nacional, recibió el Premio Antonio Mompeón Motos de Periodismo; el escritor y bibliófilo José Luis Melero el de los Valores Humanos; y el presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco, el Premio Henneo.

Heraldo celebró este jueves por la noche una nueva edición de sus premios anuales coincidiendo con el aniversario del diario decano de la prensa aragonesa, que acaba de cumplir 128 años

Servir a los aragoneses

Paloma de Yarza, presidenta de HERALDO, glosó las cualidades de los tres galardonados y se refirió a la labor tradicional del periódico en la defensa de los intereses de Aragón. "La estabilidad institucional ha sido un motor de desarrollo de esta Comunidad -dijo- y desde esta tribuna invito al nuevo Gobierno a preservarla como nuestro bien más preciado". Y añadió: "Desde el diario decano de la Comunidad seguiremos prestando el mejor servicio a los aragoneses y a los intereses de Aragón. Como siempre".

Tras recoger su premio, Pepa Fernández, que acudió a la ceremonia acompañada de otro conocido periodista, Álex Grijelmo, también habló de Aragón. "Nací cerca de aquí y cruzaba varias veces al año los Monegros para visitar a la Virgen del Pilar. Pero además he trabajado en Aragón en infinidad de ocasiones", evocó. La periodista utilizó un aforismo de Joaquín Costa que también empleó Azcón en su pleno de investidura:

"Los aragoneses, por serlo, somos doblemente españoles". Y, como suele ser tradición en la entrega de los premios Mompeón Motos, abordó las dificultades que actualmente vive el periodismo.

"Los periodistas necesitamos editores independientes y cultos. Una redacción no puede ser independiente si no lo son sus propietarios. Necesitamos medios valientes, estables e independientes, el grupo HENNEO es un ejemplo de responsabilidad y de coherencia".

José Luis Melero, al recibir el Premio Heraldo a los Valores Humanos y el Conocimiento, hizo un pequeño alarde de erudición, arrancando su discurso con Braulio Foz y acabándolo con Felipe Colmán, histórico cantador de Aguarón, navegando así en sus aguas más queridas, con permiso del Real Zaragoza, las de la bibliofilia y las de la jota. Recordó también esa ‘carta marrueca’ en la que Cadalso escribió: "Los aragoneses son hombres de valor y espíritu, honrados, tenaces en su dictamen, amantes de su provincia y notablemente preocupados a favor de sus paisanos".

Nacho del Río y Miguel Ángel Tapia interpretaron varias jotas Duc/Marco/Mestre

Destacó que en Aragón "el sentido común está muy arraigado y, para mantenerlo, no precisamos dejar de ser lo que somos ni de sentirnos lo que nos sentimos: aragoneses que, sin renegar de su condición, como exigía Foz, quieren vivir en paz y armonía con todos".

Tuvo también palabras especiales para HERALDO, periódico en el que ha publicado un millar de artículos (desde 1978 hasta ayer mismo), de cuyos periodistas "he aprendido, y mucho de lo que sé, a ellos se lo debo".

"He tratado de ser un aragonés cabal -concluyó- comprometido con su tierra, a la que he querido y quiero con fruición, y que me gustaría entregar a mis nietos mejor que como la encontré. No sé si lo habré conseguido, pero no he escatimado esfuerzos para lograrlo. Un honor este premio. Un privilegio".

Dos empresas centenarias

Amado Franco, figura clave en Ibercaja, a la que está ligado desde hace 47 años, 17 de ellos como director general y 13 como presidente, recogió el Premio Henneo. Hizo un paralelismo entre la entidad financiera y HERALDO

"Son dos empresas centenarias, y las empresas de éxito lo son porque se mantienen fieles a sus ideales y también porque quienes forman parte de ellas tienen orgullo de pertenencia. HERALDO e Ibercaja quieren seguir siendo independientes". Y, definiéndose, definió a su vez a Ibercaja.

María del Pilar Marco, Jesús Morte y Manuel Bellido, como todos los asistentes a la gala, recibieron un ejemplar de 'La jota', libro que acaba de publicar Heraldo Duch/Marco/Mestre

"Aplicar el sentido común es entender las cosas como son. Equipo, sentido común y largo plazo son los valores que he intentado aplicar en mi día día. Pero Ibercaja es una obra coral y, aunque durante unos años yo haya sido el director de orquesta, poco o nada podría haber hecho con la batuta sin unos grandes músicos trabajando conmigo. HERALDO e Ibercaja somos portadores de valores intangibles, la credibilidad en HERALDO y la confianza en Ibercaja".

Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente de HENNEO, defendió que hay que "seguir cultivando el diálogo y la cultura del pacto" en Aragón, e hizo una defensa contundente de la Constitución de 1978 porque "fuera de sus límites no hay democracia, no hay nación".

Fernando de Yarza, con el ejemplar de la Constitución española Duch/Mestre/Marco

"Al defender la Constitución nosotros defendemos cuestiones que son elementales: el imperio de la Ley, la forma política del Estado, los derechos, obligaciones y libertades que se contemplan en la Carta Magna, la igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos, la unidad de la nación, el respeto a su diversidad, la justicia social o la independencia de los tres poderes clásicos".

Ante la incertidumbre política quiso lanzar, no obstante, un mensaje optimista para el futuro: "El horizonte se vislumbra sombrío, pero hay esperanza. Los españoles hemos demostrado que supimos transitar de una dictadura a una ejemplar democracia sustentada por la Constitución. Hemos demostrado también con los años que somos una sociedad con fuerte arraigo y valores sólidos que no rebla ante las dificultades".

Y defendió que "HENNEO es un grupo centenario que huye del frentismo. Con HERALDO DE ARAGÓN a la cabeza, es un grupo liberal, independiente y transversal. Aquí trabajamos todos para que todos los ciudadanos quepan, sean cuales sean sus posiciones políticas, sus creencias y sus concepciones sociales, siempre que sean respetuosas con las normas de convivencia que nos hemos dado".