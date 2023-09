Amado Franco: "Las empresas centenarias se mantienen porque son fieles a sus valores"

Amado Franco (Zaragoza, 1945) era anoche un hombre feliz. La entrega del Premio Henneo a toda una carrera en Ibercaja -entidad de la que actualmente es presidente de su Fundación- le colmó de orgullo. Un sentimiento a flor de piel que trasladó a su intervención.

"Es un honor para mí estar aquí y recibir este galardón y hacerlo rodeado de los máximos líderes institucionales, económicos y sociales de Aragón. En primer lugar, quiero dar las gracias al grupo HENNEO por considerar que mi trayectoria es digna de este premio. Es un galardón con auténtico prestigio y es muy grato incorporarse a la lista de ganadores", comenzó.

Heraldo celebró este jueves por la noche una nueva edición de sus premios anuales coincidiendo con el aniversario del diario decano de la prensa aragonesa, que acaba de cumplir 128 años

«Le doy las gracias a mis padres, que me enseñaron el camino y me inculcaron los valores esenciales. Gracias a mi mujer y a mis hijos, que me apoyaron y que me han soportado a lo largo de mi extensa trayectoria profesional»

Tras agradecer a Paloma de Yarza las palabras que esta le dirigió ("Gracias a Paloma de Yarza por sus palabras llenas de ternura y de afecto, que son el mejor regalo posible"), puso el énfasis en su entorno familiar como factor decisivo para el desarrollo de su exitosa carrera profesional. "Dice un proverbio chino que cuando plantas brotes de bambú, acuérdate de quien los plantó. Es por ello que le doy las gracias a mis padres, que me enseñaron el camino y me inculcaron los valores esenciales. Gracias a mi mujer y a mis hijos, que me apoyaron y que me han soportado a lo largo de mi extensa e intensa trayectoria profesional. Indudablemente, sin ellos no lo hubiera conseguido", continuó.

«Ha sido una noche inolvidable. En mi vida he procurado ser útil y, al menos, lo he intentado. Como decía Picasso, la inspiración existe pero si nos encuentra trabajando»

No disimuló su felicidad: "Como dice el viejo refrán, siempre es difícil ser profeta en tu tierra. Pero no es así con este premio, y mucho más si lo concede una institución con la implicación con el desarrollo y el futuro de esta tierra como HERALDO". Y concretó su gratitud y admiración en la figura de Pilar de Yarza: "Siempre he tenido un especial afecto con la familia Yarza. De forma especial con Pilar de Yarza, su presidenta hasta hace poco, una extraordinaria mujer, pionera en el mundo editorial y empresarial, bajo cuyo liderazgo el grupo dio un salto de gigante. Hace bastantes años, me dijo: “Mira, Amado, tras la Virgen del Pilar, Ibercaja y HERALDO son los tótems de Aragón”. No hay duda de que ambas entidades representan los valores de nuestra Comunidad".

«La defensa de esa cultura empresarial y la preservación de sus valores son las razones de la independencia y del aragonesismo tanto de Ibercaja como de HENNEO. No hay duda de que ambas entidades representan los valores de nuestra Comunidad»

Amado Franco dibujó los paralelismos entre Ibercaja y HENNEO: "Somos empresas centenarias y esa longevidad es porque se mantienen fieles a sus valores a lo largo de los años y, además, hacen que tanto sus trabajadores como sus clientes se sientan orgullosos de ellas. Es el orgullo de pertenencia. La defensa de esa cultura empresarial y la preservación de sus valores son las razones de su independencia y de su aragonesismo". Finalmente, condensó sus sentimientos: "Ha sido una noche inolvidable. En mi vida he procurado ser útil y, al menos, lo he intentado".