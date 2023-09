José Luis Melero: "Sin renegar de nuestra condición de aragoneses, queremos vivir en paz y armonía"

José Luis Melero (Zaragoza, 1956) vivió este jueves una jornada que difícilmente olvidará. La concesión del Premio Valores Humanos y Conocimiento supuso un feliz presente para este bibliófilo y escritor que estuvo muy bien arropado por el cariño de familiares y múltiples amigos.

El conocimiento y el amor por Aragón fue el eje central de un discurso extenso y trufado de referencias literarias que encandiló a la audiencia. "Mi aragonesismo ha sido posible, porque así lo aprendí de los mayores, ciclópeo, arrollador, apasionado. Pero lejos de ser excluyente o chauvinista, lejos de cerrarme los ojos a otras realidades, me hizo entender -conforme leía y estudiaba- cuántas cosas tenemos en común con nuestros vecinos y los lazos que nos unen. Comprendí que no podemos permitirnos perder ese enorme caudal ni esa mayúscula riqueza", arrancó.

Heraldo celebró este jueves por la noche una nueva edición de sus premios anuales coincidiendo con el aniversario del diario decano de la prensa aragonesa, que acaba de cumplir 128 años

«Mi aragonesismo ha sido posible, porque así lo aprendí de los mayores, ciclópeo, arrollador, apasionado. Pero lejos de ser excluyente o chauvinista, me hizo entender cuántas cosas tenemos en común con nuestros vecinos y los lazos que nos unen»

Continuó con su línea argumental y la desarrolló: "Una creencia que ha sido compartida por la totalidad de los dirigentes aragonesistas que uno ha conocido en los últimos 40 años. Esa es una característica del pueblo aragonés. De ahí que jamás hayan surgido en Aragón tentaciones o veleidades independentistas. El sentido común está aquí muy arraigado y para mantenerlo no precisamos de dejar de ser lo que somos. Somos aragoneses que, sin renegar de su condición, queremos vivir en paz y armonía con todos".

«Nada en Aragón me es ajeno, desde las ermitas del Pirineo, que dieron nombre a mi hija, hasta las aventuras de su equipo de fútbol más laureado, el Real Zaragoza de nuestros pecados que tantas alegrías y tantos sinsabores nos ha dado»

Pepa Fernández, José Luis Melero y Amado Franco fueron los galardonados en la XX edición de los Premios Heraldo.

Su oda a Aragón no terminó aquí, sino que se expandió con un genuino sentimiento que trasladó a los asistentes. "He dedicado buena parte de mi vida a estudiar humildemente la literatura de Aragón, sus costumbres y tradiciones, su folclore con el profundo amor por la jota. Nada en Aragón me es ajeno, desde las ermitas del Pirineo, que dieron nombre a mi hija, hasta las aventuras de su equipo de fútbol más laureado, el Real Zaragoza de nuestros pecados que tantas alegrías y tantos sinsabores nos ha dado".

«He escrito en HERALDO cerca de un millar de artículos desde 1978. Lo he leído absolutamente todos los días desde que tengo uso de razón»

No tardó en aparecer HERALDO, mucho más que un rotativo para Melero, un elemento esencial para comprender su trayectoria vital y un compañero al que le tributa una fidelidad inquebrantable. "HERALDO DE ARAGÓN, como diario hegemónico de los aragoneses, no podía faltar en mi vida. He escrito en HERALDO cerca de un millar de artículos desde 1978. Lo siento como de la familia. Lo he leído absolutamente todos los días desde que tengo uso de razón. Incluso cuando estoy fuera de vacaciones, al volver lo leo en riguroso orden cronológico. Me he convertido en lo que jocosamente llamo un heraldólogo", dijo. Y cerró: "Soy un aragonés comprometido con mi tierra. No sé si lo he conseguido, pero no he escatimado en ello".