Pepa Fernández: "La radio es el medio más directo y sincero que existe; la voz no miente"

La periodista Pepa Fernández recogió con gran "ilusión" el Premio Mompeón-Motos de Periodismo. "Si lo cojo, no lo suelto", bromeó para dar paso a un emocionante discurso en el que transmitió a los presentes su amor por la radio.

"A menudo nos resulta difícil expresar con palabras los sentimientos o explicar lo que nos pasa. Pienso que tal vez no merezco este premio. Solo soy una profesional de la radio que se dedica a ella desde hace 40 años. Tuve la suerte de recalar en Radio Nacional y conocer a gente como Andrés Aberasturi o Labordeta y sigo teniendo la suerte de estar al lado de unos compañeros maravillosos. Todos somos igual de importantes en el equipo", pronunció.

«Aragón es una comunidad con la que me unen lazos sentimentales desde niña. Recuerdo cruzar los Monegros, un paisaje fascinante, y las visitas a la Virgen del Pilar. Todo eso eran rituales de infancia»

Heraldo celebró este jueves por la noche una nueva edición de sus premios anuales coincidiendo con el aniversario del diario decano de la prensa aragonesa, que acaba de cumplir 128 años

Nombró a Luis del Olmo como referente iniciático y definió la radio como "el medio más directo y sincero. La voz no miente. Es el reflejo de los millones de oyentes que la escuchan. Y es una muestra de la función social que encierra el periodismo".

Nacida en tierras ilerdenses en 1965, Fernández compartió y puso el foco en su vínculo con Aragón. "Es una comunidad con la que me unen lazos sentimentales desde niña. Recuerdo cruzar los Monegros, un paisaje fascinante, y las visitas a la Virgen del Pilar. Todo eso eran rituales de infancia. Y ya de adulta, he trabajado mucho aquí, y no me refiero únicamente a las tres capitales de provincia. He hecho radio en infinidad de localidades aragonesas. Desde el norte, con Ordesa o Canfranc; al sur, con Albarracín o Valderrobres; pasando por el centro con Tarazona, Cariñena o La Almunia de Doña Godina. El público aragonés nunca nos ha fallado", aseveró.

Pepa Fernández, José Luis Melero y Amado Franco fueron los galardonados en la XX edición de los Premios Heraldo.

«Con mi programa he puesto un granito para la vertebración de este país en momentos delicados. Y aunque España dejara de existir, seguiríamos recorriendo su historia»

Tras citar al ilustre aragonés Joaquín Costa ("los aragoneses son doblemente españoles"), prosiguió haciendo un llamamiento a la unidad: "Con mi programa he puesto un granito para la vertebración de este país en momentos delicados. Y aunque España dejara de existir, seguiríamos recorriendo su historia". El tramo final de su intervención lo consagró a su visión del papel de los medios de comunicación. "La estabilidad es un valor fundamental. Como me dijo Julio César Iglesias, uno de mis maestros en la radio, “los programas no duran por ser buenos, son buenos porque duran”.

«Son tiempos difíciles para el periodismo, con la tiranía del ‘click’. Las redes no son información ni periodismo. Necesitamos medios estables e independientes, como los de HENNEO, que son un ejemplo de responsabilidad, calidad y coherencia»

Son tiempos difíciles para el periodismo, con la tiranía del ‘click’. Las redes no son información ni periodismo. Necesitamos medios estables e independientes, como los de HENNEO, que son un ejemplo de responsabilidad, calidad y coherencia", remachó ante el aplauso general.