Del agua purgante a la Thermomix. Los hábitos de consumo evolucionan… y la Feria de Muestras también

“Hijos de Heraclio Fournier, de Vitoria. Exponen varios muestrarios de naipes, todos ellos cuidadosamente litografiados, y sellos de su fabricación”.

“Casa Aperte, de Zaragoza. En una artística vitrina expone profusión de muestras de pastas para sopa, fideos, macarrones, tallarines, etc, y una curiosa máquina para fabricar distintos tipos de pasta”.

“A. Soler Capdevila, de Barcelona. Expone diez cajas de caudales de distintos tamaños, un fichero, una prensa de copiar, tres básculas, cerrojos y otros artículos similares, todos fabricados y patentados por la casa expositora”.

“Laboratorio eléctrico Sánchez, de Piedrabuena (Ciudad Real). Presenta buen número de curiosos y originales aparatos de física y electricidad para gabinetes de experimentación y enseñanza y para clínicas, y algunas aplicaciones prácticas de dichos aparatos, construidos por esta casa, única en su especialidad en toda España”.

“Marrodán y Rezola, de Logroño. Expone una gran prensa para uva; varios modelos de bombas para trasiegos con sus respectivos motores, y dos muestrarios de grifería, propios para la industria vinícola”.

Instalación de Industrias M. E. M. de Zaragoza en la primera Feria General, en 1941. M. Chivite

Son solo cinco ejemplos del primer catálogo de expositores de la Feria de Zaragoza, que inició su actividad en octubre de 1941 con la celebración de un salón de carácter general al que acudieron 77 empresas llegadas de diversos puntos de Zaragoza, Barcelona, Madrid, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Logroño, Pamplona, Ciudad Real y Valencia. Ocuparon 88 stands y tres vitrinas en el entorno de lo que ahora es la Cámara de Comercio, en el paseo de Isabel la Católica, y según las crónicas de la época, contó con el “respaldo unánime” de los zaragozanos.

En aquella lejana edición, lo mismo podía adquirirse agua purgante que maquinaria industrial, carpintería metálica que abrigos de piel, telas de sarga o amasadoras de pan. Más adelante, siguiendo las tendencias y la evolución de los sectores que integraban este certamen, se fueron desarrollando otros salones monográficos en la medida en que eran requeridos. Por ejemplo, en 1964 nació FIMA, la feria de maquinaria agrícola, convertida en una de las estrellas del recinto y un referente en el calendario nacional e internacional.

Stands números 93 y 94 de la Feria General de 1941, con las máquinas de coser Alfa de Eibar, Guipúzcoa. Luker/Feria de Muestras

Desde esa feria hasta la actual hay un viaje de 80 años que también sirve para comprender en qué ha cambiado la sociedad. Quién le iba a decir al vendedor de agua purgante que en pleno siglo XXI su producto no iba a tener cabida en las necesidades de los ciudadanos. O al inventor de aquella curiosa máquina para fabricar pasta que iba a existir algo llamado Thermomix, que elevaría el arte de cocinar a otro nivel ni siquiera imaginado por aquel entonces. Pero todo evoluciona, los gustos y los hábitos de consumo también, y un paseo por la actual Feria de Muestras da buena fe de ello.

Más de 300 expositores distribuidos en 40.000 metros cuadrados y cuatro pabellones reciben al visitante en las instalaciones de la carretera de Madrid, inauguradas en octubre de 1986 después de que las del centro de la ciudad se quedaran pequeñas para tanta exhibición. De los cuatro, dos están dedicados en exclusiva a la exposición y venta de productos, llegados en esta ocasión de lugares tan dispares como Portugal, Rusia, Argelia, Italia, Marruecos, Francia o distintos puntos de España. Y de entre todos los puestos destaca uno, por lo grande, por lo apetitoso… y por lo veterano.

Los más veteranos del lugar

Elier Ballesteros viene desde Toro (Zamora) y no falla ningún año desde hace 35. Su stand, en el pabellón 1, es una auténtica oda al cerdo, y los ojos no dan para abarcar tantos jamones, tantos chorizos, tantos salchichones, tocinos y pancetas. A su mostrador se asoman Nicasio Herguedas y su mujer, Ildefonsa González, que hacen acopio del buen género que ofrece el zamorano. Cuentan que lo conocieron en la misma feria, hace muchos años, y desde entonces nunca faltan a la cita para abastecer la despensa. Realizada la compra, pagan con tarjeta de crédito. “En estos años hemos pasado del efectivo, en pesetas, a la comodidad del dinero de plástico. Un signo de los tiempos”, reflexiona el comerciante.

Elier Ballesteros, en su stand de la Feria de Muestras. Guillermo Mestre

El suyo es el puesto con más solera del recinto, al que llegó por primera vez el mismo año en que fue inaugurado. Cuenta con nueve dependientes llegados con él de tierras castellanas y otros cuatro o cinco que contrata directamente en Zaragoza, y ya tiene a los clientes “por amigos”. “Tenemos a unas 2.500 personas en cartera, y las avisamos cuando vamos a venir. Además, durante el año muchas hacen sus pedidos directamente a la fábrica”, explica. También tiene una zona de restauración donde los visitantes pueden degustar bocadillos y raciones sin sufrir el “mítico sablazo de la feria”, como lo llama él, y que a medio día está casi rozando el lleno. ¿Y cómo tiene tanto predicamento un comercio que hace la competencia a los jamones de Teruel? “En Aragón se entiende que la competencia es sana, que cada uno tiene su producto y que hay cabida para todos”, afirma Ballesteros.

Dulces desde Portugal

Después de llenar la barriga con los ricos productos del cerdo, qué menos que darse un capricho. Unos metros más allá del puesto de Ballesteros se sitúa el de Docemêndoa, regentado por Angelo Rodrigues y su esposa, María Diogo. Vienen desde Bragança, en Portugal, desde hace casi quince años, y su especialidad son los dulces. Pasteles de nata, dulces de almendra, delicias de castaña… Solo con ver el mostrador se empieza a salivar.

Angelo Rodrigues y María Diogo, de Docemêndoa. Guillermo Mestre

Son fieles a la feria desde que hace más de una década les invitaron a participar, y ya nunca más han faltado. En estos años han visto de todo desde su stand, ediciones más boyantes, otras menos, pero como lo de esta, nunca. “Hay mucha menos gente, y por consiguiente hacemos muchas menos ventas. Tenemos clientes fijos que nunca fallan; vienen con sus hijos, con sus nietos, y a algunos no les hemos visto todavía. Y no sabes la pena que me produce eso”, se lamenta Rodrigues.

Después de pasar año y medio parados por culpa de la pandemia, el matrimonio ha retomado la costumbre de acudir a ferias, tanto en Portugal como fuera del país, y la de Zaragoza ha sido una que no han querido perderse. “Hay que viajar, salir de casa, volver a vender y hacer vida normal”, asegura.

Después de tan buen comer, llega el momento del descanso. En el pabellón 2, dedicado al automóvil, el hogar y el menaje, se encuentra otro clásico de la feria, el Salón Internacional del Sofá, una empresa fundada en 1972 y que lleva décadas entre los expositores fijos del recinto. Sofás, butacas, ‘chaiselongues’, tresillos, dosillos, de tela, de cuero, reclinables… Jesús Valle y María del Carmen Lamarca lo tienen claro. Prueban una de las butacas con evidentes signos de satisfacción y seleccionan cuidadosamente el tejido y el color del catálogo de muestras. “Venimos a renovar y queremos algo cómodo. No es la primera vez que compramos aquí, y nos convence la calidad que ofrecen”, aseguran.

Dos de las dependientas del Salón Internacional del Sofá. Guillermo Mestre

También son veteranos en esto de la Feria de Muestras los de la empresa Vorwerk, que dicho así el nombre quizá no le diga nada, pero si le hablamos de la Thermomix seguro que como mínimo se le escapa un "¡ah, vale!". La Thermomix, ese aparato que lo mismo amasa que bate o que dora, se ha vuelto un indispensable en muchas cocinas de medio mundo. Y si algo refleja la evolución del consumo es la evolución del propio electrodoméstico.

Así, la primera versión, la TM 21, lanzada al mercado en 1994, ha ido dejando paso a sus hermanas hasta llegar a la última (de momento), la flamante TM 6, auténtica estrella del expositor. "Los clientes vienen para preguntarte por las novedades, conocen el producto, pero quieren saber qué hay de nuevo", explica Tania Espínola, jefa de ventas en Aragón. ¿Y qué hay de nuevo? Pues, entre otras muchas cosas, que la nueva Thermomix incorpora wifi, con lo que se actualiza sola y permite el acceso a más de 70.000 recetas de cocina. Por poner solo un ejemplo.

En el mismo stand se ubica Kobold, la sección de limpieza de Vorwerk, centrada, como su hermana robot de cocina, en la venta directa a través de un agente comercial, por lo que su puesto en la Feria de Muestras es una gran oportunidad para hacer nuevos clientes y atender y agasajar a los consolidados. "En estas fechas hacemos muchos contactos, no nos podemos quejar", afirma María José Monlleo, la jefa de ventas en Tarragona, Lérida y Zaragoza.

Antonio Martínez, con su pelador 5 en 1. Guillermo Mestre

Un novato en la Feria

Y si todos los anteriores son fijos en la Feria de Muestras, a la que acuden desde hace décadas, Antonio Martínez es nuevo en estos lares. Con un micrófono inalámbrico y bastante gracejo, este alicantino repite incansable las bondades de su producto, aunque no se muestra muy contento con el resultado de sus afanes. "Hay poquísima gente y no estoy vendiendo casi nada", se queja. ¿Su producto? Un pelador de vegetales 5 en 1, con el que demuestra que lo mismo pela un tomate "con precisión milimétrica" que corta una patata en porciones onduladas, o retira sin partirla el corazón de una manzana.

"Llevo cinco años con este producto y parezco del programa 'Españoles por España' -se ríe-, porque voy de feria en feria". La anterior fue en Lérida, en septiembre, y ha venido por primera vez a Zaragoza "porque pocas ferias más hay por estas fechas".

De momento, la experiencia no es positiva. "Me habían dicho que aquí venía muchísima gente, pero miro a mi alrededor y apenas veo a nadie. No hay nada de alegría. Y así no hay quien venda", concluye, antes de empezar a pelar la enésima patata.

La Feria de Muestras estará abierta hasta el domingo día 17 de 11.30 a 20.30. La venta de entradas está disponible en la web. Al igual que en otras ediciones, desde Feria de Zaragoza se pone a disposición de los visitantes un servicio de bus lanzadera gratuito que unirá el centro de la ciudad con el recinto de la carretera de Madrid.

Últimas noticias de las 'no fiestas' del Pilar 2021.

Entérate de las actividades de ocio de las 'no fiestas' del Pilar con nuestra newsletter.