Las 'vedettes' de Luis Pardos 'pasan revista' al país entre plumas, música y oropeles

Una luz roja colocada en los camerinos avisaba a las ‘vedettes’. Cuando se encendía, “los escotes se subían y las faldas se alargaban”, y el censor, normalmente un señor de moral cuestionable, daba así el visto bueno a la función. Y si no lo daba, algún apaño se hacía para tenerlo contento...

Luis Pardos tiene anécdotas para contar y nunca acabar. No en vano, lleva décadas dirigiendo una compañía de revista y sabe de lo que habla. Sabe lo que es que te censuren un espectáculo, que detengan a un actor o actriz por decir “verdades como puños” sobre el escenario, sabe lo que es tener que pagar multas “un día sí y otro también” para sacarles de la cárcel. “Eran unos héroes que se exponían a ser detenidos por hablar de lo que no podía decirse en los medios de comunicación. Porque la revista hacía una importante crítica social de lo que pasaba en el país y la gente iba a verla, entre otras cosas, para escucharla”, recuerda el empresario, que se lamenta de que durante la transición la censura era dictatorial y religiosa, mientras que la de ahora, “que todavía existe”, es sobre todo “política”. Pero su compañía sigue metiendo pullas a todo lo que se mueve. Al precio de la luz. A la sexualidad. Hasta a la pandemia (“sin morbo y con todo el respeto”, matiza). Pullas envueltas en oropeles y boas de plumas. Pero pullas, al fin y al cabo.

‘Antología de la Revista’, la obra que se representa este año, más que un espectáculo en sí mismo es una recopilación de grandes momentos de los 150 años de vida que tiene este género. Un viaje musical y humorístico por las anécdotas y acontecimientos que ha vivido la revista en la Segunda República, en la posguerra y en la transición. Y un homenaje a los grandes del espectáculo que han contribuido a su esplendor, que son recordados durante la función en una proyección que arranca sentidos aplausos al respetable. Fernando Esteso, Celia Gámez, los hermanos Calatrava, Mary Santpere, Luis Cuenca, Tony Leblanc, Pedro Peña, Sara Montiel, Manolita Chen, Juanito Navarro, Quique Camoiras, Lina Morgan, Paco Valladares, Esperanza Roy, Addy Ventura, Concha Velasco, Lita Claver, María José Cantudo, Norma Duval… Nombres propios que no necesitan presentación y que son merecedores del cariño de los espectadores.

Un futuro no demasiado brillante

Una hora antes de la función, varias personas de mediana edad se acercan a las taquillas situadas en uno de los accesos del World Trade Center de Zaragoza. Es el día del Pilar, y la venta está más tranquila que de costumbre. “Como estamos varios días, hoy, fiesta grande de la ciudad, la gente prefiere hacer planes familiares, pasear por el centro, ver lo que se pueda de la Ofrenda. El resto de la semana sí se llena más el espectáculo”, cuenta Pepa desde detrás del cristal. Las ventas, pese a todo, han bajado mucho en tiempos de pandemia. “El año pasado fue tristísimo, este nos estamos recuperando, pero nada que ver con lo de 2019”, recuerda la taquillera. Mucha gente, dice, todavía tiene miedo a estar en espacios cerrados, aunque también hay “valientes” que solo hacen una salida en todas las fiestas. “Y es para ver el espectáculo de revista”, añade, orgullosa. “Nosotros venimos todos los años, nos encanta. Y es que los mayores también tenemos nuestras diversiones, que algo hay que hacer, más allá de ir al cine”, se entromete desde la fila una entusiasta del género.

'Antología de la Revista' de Luis Pardos en Zaragoza José Miguel Marco

"En la revista, la mujer está encumbrada, empoderada, deslumbrante, y el público va a los teatros a admirarla"

Las restricciones sanitarias han reducido el aforo de 674 butacas del salón del WTC a un 75%, a lo que hay que sumar los asientos libres que se dejan a los dos lados de cada persona o grupo que compra localidades. “Para los empresarios está siendo muy difícil, nos están matando con tantas normas, pero tiene que ser así, y animo a todo el mundo a que venga a llenar los teatros, porque se ha demostrado que la cultura es segura”, proclama por su parte Pardos.

Y si la revista logra sobrevivir a la pandemia, su futuro no es tan radiante como al empresario le gustaría. Pese a ser un género “que no pasa de moda”, en palabras de la taquillera Pepa, la revista, la zarzuela “y el teatro en general” tienen fecha de caducidad porque no enganchan a las nuevas generaciones. “No hay una renovación de público, y si me apuras, tampoco de artistas”, razona Pardos. Nada que ver con el cabaret, “que también estaba desahuciado y reverdeció cuando lo descubrieron los jóvenes. La revista es una gran desconocida para ellos”.

¿Y cómo es la revista? “Muy elegante”, asegura, tajante. En ella, la mujer está “encumbrada, empoderada, deslumbrante”, y el público va a los teatros a “admirarla”. Y cita como ejemplo a Esperanza Roy, “una señora de cuerpo escultural, una excelente actriz, que sabía cantar, y sabía bailar. Es difícil hacerlo todo bien”.

Después está el papel del cómico, el actor secundario de la ‘vedette’ que, “cuanto más desgarbado, bizco o contrahecho, mejor, para así hacer reír al público. Y el galán, contrapunto del cómico para crear los equívocos y las situaciones graciosas”. “Pero todo gira en torno a la diva”, recalca Pardos.

'Antología de la Revista' de Luis Pardos en Zaragoza José Miguel Marco

Un género muy desconocido

La revista, además, es frívola, no erótica. “El destape hizo mucho daño al género, con obras como ‘El conejo de la Loles’ o ‘Sin bragas… ¡y a lo loco!'. Pero eso no era revista”, recuerda el empresario. Más bien, un espectáculo musical sin trajes y con muchos trajines. Ese pesado lastre les hace daño todavía hoy. "Los técnicos culturales no se atreven a programar revistas por miedo al qué dirán, o a que se les echen encima las feministas. Nuestro futuro está en manos de las administraciones, que tienen que ayudar a este género, muy del pueblo, muy de fiestas patronales, pero muy desconocido".

"La revista es frívola, no erótica. El destape hizo mucho daño al género"

'Antología de la Revista' de Luis Pardos en Zaragoza José Miguel Marco

Mientras, sobre el escenario de 'Antología de la Revista', los 22 artistas en escena evolucionan sobre las tablas al ritmo de melodías reconocibles como 'Por la calle de Alcalá' o 'La java de las viudas', de la obra 'Las Leandras'; 'La banderita', de 'Las Corsarias', o 'Mírame', de la revista 'Yola'. Los trajes y complementos utilizados son en su mayoría originales de los espectáculos homenajeados, rescatados por el empresario para devolverles el esplendor. Y destacan algunos modelos donados por Esperanza Roy o Lita Claver, 'La maña'. En esta ocasión no hay un cabeza de cartel porque la estrella es el espectáculo en sí, pero los artistas, todos ellos aragoneses o residentes en Zaragoza, son Jesús Sesma, Esther, Silvia Fox, Mili Andreu, Marian Nadal y Pedro Javier, con la colaboración especial del Ballet Internacional.

Y, cómo no, las 'vedettes' también interactúan con el público. Esa estampa tan típica de la señorita envuelta en plumas que se sienta, coqueta, en el regazo de algún encantado caballero. "Las 'vedettes hemos evolucionado, nos hemos modernizado, y ahora subimos al escenario a señoras para que se sientan poderosas", proclama una de las divas. Dicho y hecho, invita a una espectadora a subir a las tablas. Mari Carmen, se llama la aprendiz de 'vedette', que se pone con ilusión una mochila de plumas sobre los hombros. "Me siento maravillosa", asegura, mientras ensaya los cuatro pasos típicos que le va indicando la artista. Bajar las escaleras son palabras mayores. Eso es de máster de 'vedette'. Mari Carmen se conforma con contonearse con cierta gracia sobre el escenario.

'Antología de la Revista' de Luis Pardos en Zaragoza José Miguel Marco

La función toca a su fin. Luis Pardos sube al escenario para felicitar las fiestas y dar las gracias al público por asistir a la representación. Los aplausos resuenan en el recinto mientras cae el telón. Volverá a alzarse a diario, a las 19.30, hasta el domingo 17, día en que habrá doble función, a las 17.00, especial para la tercera edad, y a las 20.00, cuando la compañía dirá adiós al público... hasta el año que viene.

