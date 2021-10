¿Qué entradas no se han agotado aún de los espectáculos del Pilar en Zaragoza?

Los zaragozanos se ven abocados a vivir una semana del Pilar disfrutando del ambiente callejero. Son pocos los afortunados que han conseguido rascar alguna entrada gratuita para los espectáculos programados. La reducción de aforos ha obligado a instaurar un sistema de reserva de entradas y, tras muchos minutos en la fila virtual, solo los más diestros han conseguido un boleto, pues en la mayoría de los casos los ordenadores se bloquean en la pantalla final porque ya no hay localidades disponibles.

Informa el Ayuntamiento de que tan sólo el lunes la web compraentradas.zaragoza.es registró 1,5 millones de peticiones de acceso. Esto provocó largas colas virtuales y grandes decepciones cuando se pensaba que ya llegaba el turno. Esa fila de espera llegó a alcanzar un máximo simultáneo de 30.480 personas. Explican que en apenas dos horas vendieron tantas entradas como una Romareda entera en tiempos precovid.

La conclusión es que son pocas las entradas que aún quedan disponibles -al menos mientras se escriben estas líneas- y corresponden a los escenarios más alejados del centro. Por ejemplo, para las bandas de los barrios que se darán cita desde el sábado en la cúpula geodésica de la Granja aún pueden conseguirse algunos tiques. Tocarán las del Canal, la Dixie Rue del Percebe, la del Arrabal, La Almozara, Miralbueno, Casetas… Las actuaciones son a las 18.00 (y a las 12.00 los fines de semana) y esta oferta tiene el reclamo añadido de poder ver la nueva gran cúpula recién construida en el parque de la Granja, que apenas ha acogido actividades desde su estreno el pasado verano. El aforo en este espacio es de 300 personas y, aunque las entradas se despachan a buen ritmo, aún hay papel disponible. Desde fuera, claro, el espectáculo también se podrá ver (no así tanto escuchar con calidad), a no ser que el Ayuntamiento como ya ha hecho en ocasiones anteriores tape con valles y lonas opacas el perímetro del recinto.

Lo ajustado de los aforos en todos los espacios -recordemos que no son unas fiestas propiamente dichas sino una semana cultural- hace que tampoco queden entradas ya para muchos conciertos interesantes y pseudoalternativos que se celebrarán en espacios como el Jardín de Tosos (240 personas), el Balcón de San Lázaro (120) o la plaza de San Bruno (250 personas), por donde pasarán Raül Refree, Eliseo Parra o Rodrigo Cuevas. En el caso del Jardín de Invierno, dado que su aforo es mucho más amplio (950 personas), sí que quedan entradas para actuaciones como las de Novedades Carminha, Califato 3x4 o Delaporte, tres grupos nacionales con mucho tirón y que, de momento, han despachado algo más de la mitad del papel previsto. Lo mismo sucede con el zaragozano Calavera, que actuará la misma noche de Triángulo de Amor Bizarro, y para quienes aún hay un centenar de entradas disponibles. Los conciertos que son de pago en el Parque Grande (véase Jorge Drexler o Maria Arnal i Marcel Bagés) también cuesta más llenarlos, aunque -insistimos- todo esto es susceptible de cambiar de un momento a otro.

Concierto del zaragozano Calavera, que ha grabado un tema con Amaral. Heraldo

Otra buena opción para poder disfrutar de música en directo es el festival del parque Bruil, cuyo mítico quiosco comienza una nueva andadura y lo hace con diez días repletos de música. Por lo que han dado en llamar ‘B de Bruil’ desfilarán artistas como la banda Siloé, la pareja de DJ Florida&Hermoso, los Drunken Cowboys o el último ganador de los Premios de la Música Aragonesa a “mejor solista” Cuti Vericad. Los organizadores explican que “la entrada será libre hasta completar aforo cumpliendo siempre las normas covid” -no se da un cifra exacta de espectadores- y anuncian también actividades infantiles en horario matinal como talleres de globoflexia, pompas de jabón, cuentacuentos con la compañía Esbarizaculos o la presencia del Mago Sicilia así como Dora y los dinos.

Respecto a las actividades infantiles, que son las más demandas dado que los chavales no tienen clase esos días, el Consistorio explica que las entradas para los actos que ellos organizan volaron en un visto y no visto. Se han agotado todas las entradas gratuitas para acceder a las actividades Río y Juego, así como para todos los espacios municipales donde actuará la comparsa de gigantes y cabezudos, pues ¿qué son unas (no) fiestas sin saludar al Morico, la Forana, el Boticario y compañía? El martes a primera hora tan sólo quedan algunas de las 14.900 que se sacaron para el Parque de las Marionetas, pero eran tan escasas que a poco que quieran ir un par de niños acompañados por un adulto (no hablamos ya de familias numerosas) también se habrán agotado. Sí hay disponibles para algunas carpas de las marionetas, aunque para su reserva hay que rascarse (mínimamente) el bolsillo pues cuestan 2,5 euros. Cuentan desde el Consistorio que para la comparsa de cabezudos y el Río y Juego sacaron casi 40.000 tiques que apenas duraron tres horas. De hecho, en los primeros diez minutos ya se habían reservado 5.000 plazas.

Con estas circunstancias es conveniente acudir al refugio de escenarios que no salen habitualmente en los programas como los de los colegios mayores (en el salón de actos del colegio mayor Virgen del Carmen podrá verse la zarzuela de 'Gigantes y cabezudos’, a cargo del Teatro Lírico de Zaragoza) o acudir a espacios tan amplios, en los que se tarda más en vender todas las butacas. En el Palacio de Congresos aún quedan billetes para ver a Carlos Sobera o para pasar una noche con Loles León, aunque en la web de Ibercaja donde se compran los tiques también han tenido que instaurar una fila virtual debido a la alta demanda. En el Teatro de las Esquinas se puede ver la obra de Félix Sabroso, ‘La gran depresión’, que llega de la mano de Nuria Roca y Antonia San Juan. Para este fin de semana aún hay un puñado de boletos disponibles, para el siguiente la cosa se pone ya más difícil. En el mismo espacio actúan los ‘oregoneses’ de pro, Jorge Asín y compañía, que actúan toda la semana y para cuya comedia sí hay disponibilidad.

Nathy Peluso, durante su reciente actuación en el festival Starlite Antonio Paz/EFE

También en el Príncipe Felipe, aunque el día del concierto seguro que cuelgan el cartel de lleno, de momento, se pueden comprar entradas para Nathy Peluso, si bien para Rauw Alejandro solo quedan rastreando por webs de reventa a precios poco asequibles que no bajan de los 200 euros. Sí las hay aún, a coste razonable, para el sempiterno homenaje a Queen que se ha convertido ya en una tradición pilarista más.

Con tanta demanda y esta escasez, a muchos zaragozanos apenas les quedará la opción de pasear y pasear, cachirulo al cuello, por el centro de la ciudad con la ilusión de cruzarse con mimos callejeros o ver a algunos baturros el día 12 ir corriendo hacia Macanaz para incorporarse a una Ofrenda, también especialmente escueta este 2021. Ni siquiera podrán acudir a la ribera para ver los fuegos artificiales, que causan baja este año con la intención de que no se formen aglomeraciones, ni tampoco podrán ir al Boterón a ver el Rosario de Cristal, que por segundo año consecutivo se quedará a buen recaudo en la iglesia del Sagrado Corazón.

