Calavera, una ilusión de pop luminoso

El zaragozano Álex Ortega sigue adelante en solitario con Calavera, un proyecto musical que mañana alumbra un nuevo álbum, ‘Espejismos’, un segundo elepé en el que ha contado con la colaboración de Eva Amaral en el tema ‘Ambar’.

Este nuevo disco reúne ocho canciones de «pop luminoso con letras muy cuidadas en las que muestro mi vida y mis sentimientos. Creo que es un álbum redondo, que funciona de principio a fin y en el que no hay temas de relleno. He podido experimentar tocando todos los instrumentos y mimando los detalles de cada sonido, y hasta ahora es el trabajo del que más satisfecho me siento», comenta el músico.

El álbum brilla especialmente con la participación de Eva Amaral en el tema ‘Ámbar’. Para Álex Ortega, contar la voz de la artista zaragozana en una de sus composiciones ha sido «un regalo y un honor. Ha elevado la canción a otro nivel y le está dando una visibilidad al disco que sobrepasa mis expectativas. Eva y Juan Aguirre han sido muy generosos participando en el proyecto y compartiendo esta colaboración entre su público. Estoy muy agradecido».

Grabación fragmentada

La grabación de ‘Espejismos’ se vio afectada el pasado año por las cuarentenas y restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus y fue grabado en distintos lugares: los estudios Lar de Maravillas de Carasueño (Javi Vicente), La Cafetera Atómica de Rafa Domínguez, O gato Negro de Amaral, la propia habitación de Álex y finalmente Vacuum Mastering, donde fue masterizado por Javi Roldón.

Sobre las influencias musicales de Calavera Álex Ortega afirma que son «muchas y a la vez ninguna. No soy mitómano. No me fijo en nadie hasta ese punto. Me gustan muchos grupos, me obsesiono una temporada con unos cuantos y a los días voy cambiando por otros nuevos. Está claro que todo lo que escuchas te influye en cierta medida. No obstante, no creo que en mi música se puedan citar referentes muy claros. Ya está todo inventado, pero me gusta crear desde cero».

Para disfrutar en directo de las canciones de Calavera habrá que esperar un poco, aunque no demasiado. Para empezar, presentará ‘Espejismos’ dos días seguidos en la capital aragonesa, el 21 y 22 de mayo en el Teatro del Mercado. Será un concierto en eléctrico con banda al completo y las entradas están disponibles en la web del teatro.

Además, también sale a la venta una edición física en vinilo que se puede adquirir a través de las redes sociales del grupo y del sello discográfico. El músico añade que «en la situación actual es la mejor manera de ayudar a tus bandas favoritas para que puedan seguir haciendo música».