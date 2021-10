"Si hubiera un poco de sentido común, habría fuegos artificiales la semana del Pilar"

La semana cultural del Pilar tendrá casi de todo. No faltarán los conciertos, la Ofrenda, los gigantes y cabezudos, las jotas, la fiesta de la cerveza… Sin embargo, no habrá fuegos artificiales. Uno de los momentos más esperados, ese en que el cielo de la ciudad se ilumina de colores, no estará presente en las ‘no fiestas’ de este año.

La noticia fue recibida “como un jarro de agua fría” por Pirotecnia Zaragozana, la empresa más importante de Aragón en este sector, que es también una de las más potentes de España. Esta compañía no consigue entender los motivos por los cuales el espectáculo se ha quedado fuera del programa. “Si hubiera un poco de sentido común, habría fuegos artificiales, porque desde el punto de vista sanitario es un espectáculo que no tiene ningún problema”, señala Miguel Pérez, director general ejecutivo de Pirotecnia Zaragozana.

Aunque aún ha estado muy lejos del trabajo que tenían los veranos prepandemia, esta empresa ha lanzado un buen número de espectáculos en los últimos meses, con sensaciones positivas. Una docena de ellos han sido también dentro de la Comunidad, autorizados por la Dirección General de Interior del Gobierno de Aragón. Así, localidades como Pina de Ebro, La Puebla de Alfindén, Caspe, El Burgo de Ebro, Figueruelas, Cariñena o La Almunia de Doña Godina han tenido fuegos artificiales este verano.

Los últimos fuegos artificiales de las fiestas del Pilar se lanzaron en 2019. Aránzazu Navarro

En el Ayuntamiento de Zaragoza justifican su exclusión del programa por dos motivos. Por un lado, fuentes municipales argumentan que se han suprimido los actos que trasladan la idea de un inicio y final de fiestas, como el pregón o la despedida con fuegos artificiales del último día. Y, por otro, señalan que -tras reunirse con los responsables de Sanidad del Gobierno de Aragón- se decidió dejar fuera todas las actividades que no cuentan con un aforo delimitado que se pueda controlar.

Sobre la primera justificación, desde Pirotecnia Zaragozana señalan que ellos hicieron la propuesta de lanzar el espectáculo el día del Pilar o la previa, para no dar imagen de cierre de fiestas. “Igual que se celebra esta festividad con la Ofrenda o con otro tipo de actos, también se puede festejar con fuegos artificiales”, señala Pérez. Sobre la segunda, lamenta que se hayan programado “más de 250 actos”, que los estadios “se puedan llenar al cien por cien desde el pasado fin de semana” y que no se permitan los fuegos artificiales cuando “no entrañan ningún riesgo sanitario”.

Para evitar aglomeraciones en puntos muy concretos de la ciudad, Pirotecnia Zaragoza propuso al Ayuntamiento de Zaragoza hacer cuatro espectáculos simultáneos desde cuatro puntos de la ciudad. Todos iguales, de la misma duración y lanzados desde cuatro parques ubicados en los cuatro puntos cardinales, para que los vecinos se distribuyeran por distintas zonas. Esta misma empresa hizo una apuesta parecida -aunque a menor escala- en las fiestas de Sabadell, con resultados satisfactorios.

“Es un espectáculo al aire libre, en el que se puede mantener la distancia perfectamente y en el que, en caso de que sea necesario, la gente se puede poner la mascarilla igual que cuando se junta en la puerta del colegio para ir a buscar a los niños, por ejemplo”, señala el director general ejecutivo de Pirotecnia.

Además de los fuegos artificiales, la semana cultural del Pilar 2021 se quedará sin espectáculos taurinos (ni vaquillas ni corridas de toros), sin los grandes recintos de conciertos (como el Espacio City), sin las tradicionales comidas en las casas regionales y sin las peñas, que no podrán abrir sus locales.

