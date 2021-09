Pirotecnia Zaragozana propone lanzar un mismo espectáculo desde cuatro puntos de la ciudad de forma simultánea

Pirotecnia Zaragozana, la empresa que habitualmente cierra las fiestas del Pilar con sus fuegos artificiales, ha presentado al Ayuntamiento de Zaragoza una propuesta diferente para este año. Con los festejos suspendidos oficialmente -pero con muchos de sus actos cocinándose- quieren que los tradicionales fuegos estén presentes en la ciudad de una forma segura. Por eso proponen lanzar un mismo espectáculo de forma simultánea desde cuatro puntos de la ciudad.

La empresa ha diseñado un espectáculo que se lanzaría desde cuatro parques de Zaragoza, ubicados al norte, al sur, al este y al oeste de la capital aragonesa, que sustituirían al habitual punto único de lanzamiento del parque de Macanaz. Cada uno de ellos sería exactamente igual al resto y se lanzarían en el mismo momento, para que los vecinos no tengan que elegir sobre la conveniencia de ir a uno u otro punto.

Para no disparar el coste, tendrían un formato reducido con respecto al habitual cierre de fiestas. En cada uno se lanzarían unos 200 kilos de pólvora, resultado de dividir los 800 que habitualmente se queman en el espectáculo con el que se pone el broche a la semana pilarista. “Para no restar intensidad, estos serían más cortos”, cuenta Miguel Pérez, director general ejecutivo de Pirotecnia Zaragozana.

A su juicio, esta medida permite “esponjar más a la gente” en un espectáculo que “ya de por sí es seguro”, por celebrarse al aire libre y con sitio para mantener la distancia de seguridad. Además, cree que con ello “se evitarán los viajes al Centro de muchos vecinos” que presumiblemente se acercarán al corazón de la ciudad para dar una vuelta o tomar algo durante esos días. “Cuanto más se haga en los barrios, más se evitará que la gente se desplace de forma masiva a los mismos sitios”, reflexiona.

De hecho, su propuesta es la de organizar el evento el mismo 12 de octubre o la jornada previa. Como no hay fiestas, tampoco hay cierre de las mismas, por lo que “no tiene sentido esperar al domingo”. “Es una buena manera de celebrar el día del Pilar y de evitar parte de esos desplazamientos”, valora Miguel Pérez.

Esta misma semana, la empresa ha organizado de esta forma unos fuegos artificiales en Sabadell, que acaba de celebrar su Fiesta Mayor. Allí se lanzaron 370 kilos de pólvora desde tres puntos distintos de la ciudad. “El resultado ha sido muy bueno, ya que la gente se ha podido repartir por las calles y parques mucho mejor”, cuenta Pérez. También en Las Fallas de Valencia se ha apostado por actos similares, con mascletás y fuegos repartidos por varios puntos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Zaragoza, hasta ahora, no ha hecho pública ninguna decisión al respecto. Los fuegos artificiales son uno de los actos que aún siguen en el aire, ya que el Consistorio aún no ha hecho público si los mantendrá o no. Desde el área de Cultura no quisieron anticipar la decisión ni valorar la propuesta de Pirotecnia Zaragozana.

De momento no se ha descartado la posibilidad de que se organicen los fuegos, como sí se ha hecho con el pregón o con los conciertos de la plaza del Pilar. Otros actos, como la Ofrenda de Flores, la de Frutos, el espectáculo Río y Juego o los conciertos sí tendrán cabida en el ‘programa’ que prepara el Ayuntamiento.