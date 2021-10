'Planes en el Pilar 2021': la nueva newsletter de HERALDO a la que te tienes que apuntar

¿Quieres saber si todavía quedan entradas para los conciertos de este año? ¿No sabes si hay o no Tragachicos este año? ¿Qué actividades han pasado el filtro y podrán celebrarse en este atípico Pilar de 2021? Se acerca el primer fin de semana de estas no fiestas y las ganas de celebración crecen parejas a una gran confusión sobre las actividades permitidas. Sabemos que este año va a ser muy diferente a otros, pero eso no significa que no haya nada que hacer en la capital aragonesa, eso sí, manteniendo las medidas de seguridad.. ¿Quieres ser el primero en enterarse de los planes de cada día? Para que puedas disfrutar con seguridad sin perderte nada, en HERALDO hemos preparado una nueva newsletter a la que te tienes que apuntar: 'Planes en Pilar 2021'.

Este boletín recogerá diariamente una guía de actividades variadas previstos para cada jornada festiva: espectáculos, gastronomía, experiencias... desde el viernes 8 de octubre hasta el fin de las no fiestas, para que a primera hora de la mañana puedas empezar a planificar el resto del día.

¿Lo mejor de todo? Como sucede con el resto de nuestro abanico de newsletters, apuntarse a este envío diario de planes de ocio es completamente grauito, solo tienes que registrarte con tu correo electrónico y empezarás a recibir la información.

¿Dónde apuntarse a Planes en el Pilar 2021?

Si quieres recibir diariamente nuestros contenidos de planes de ocio para la semana grande zaragozana lo único que tienes que hacer es acceder a esta página e indicar tu deseo de pasar a formar parte de esta comunidad haciendo click en el botón 'Recíbelo gratis'. Te pediremos una dirección electrónica y, a partir del próximo viernes, fecha de lanzamiento de este nuevo boletín, podrás empezar a recibir una selección de los mejores planes que está a punto de llegar a tierras aragonesas.