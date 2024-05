La solución del Ayuntamiento de Zaragoza para evitar los atropellos en la avenida de San José

El Ayuntamiento de Zaragoza instalará balizas luminosas en los pasos de cebra de la avenida de San José para reforzar la seguridad vial y evitar atropellos. Serán idénticas a las que avisan del paso del tranvía en puntos como el paseo de la Independencia y se activarán cuando el semáforo se ponga en rojo para el peatón. Con esta medida, el Consistorio iniciará una experiencia piloto que, de prosperar, se extenderá a otros puntos de la ciudad.

Desde la plaza del Pilar aseguran ser conscientes de que en los últimos años ha cambiado el modo de ir por la calle. Muchas personas caminan escuchando música o mirando el móvil, distracciones que hacen que los viandantes no estén siempre atentos de las señales de tráfico y que están teniendo reflejo en las estadísticas de accidentes, con más atropellos y daños de mayor gravedad.

Solo en la avenida de San José se pondrán 12 balizas, cubriendo todos los pasos de peatones. La intención es colocarlas a lo largo del año, sin que por ahora se pueda concretar una fecha, ya que, aunque ya han sido encargadas, el mercado se encuentra "saturado" y hay falta de ‘stock’, según explican desde Seguridad Vial.

El peligro en este tipo de vías radica en que el tráfico circula en un sentido y hay carriles bus en contradirección, una combinación que puede resultar fatal para quienes crucen indebidamente. Con estos nuevos elementos de seguridad, el peatón no solo percibirá el rojo del semáforo, sino que verá avisos parpadeantes en el suelo, un refuerzo que será especialmente útil de noche.

El Ayuntamiento confía en trasladar el buen resultado de las balizas del tranvía –presentes en 17 pasos de peatones, el 100% de los establecidos en los estudios de seguridad de la línea 1– a este tipo de calles, que concentran muchos de los accidentes registrados en los últimos años. Tras la avenida de San José le llegará el turno a la avenida de Valencia. En este caso, la instalación iría unida a la reforma que se pretende ejecutar. Esto permitirá evaluar antes su efectividad, clave a la hora de ‘exportar’ la medida a Conde de Aranda o la avenida de Madrid.

También está previsto que este año se instalen los primeros pasos de cebra iluminados, una medida que ya figuraba en el presupuesto del año anterior y que ha sido reclamada en numerosas ocasiones por partidos como Vox.

30 pasos de cebra despejados en 6 meses

Los últimos atropellos mortales registrados en el casco urbano –con diez fallecidos en 2022 y otros tantos en 2023– han hecho que el Ayuntamiento se haya adelantado al esperado y reivindicado plan de seguridad vial, que podría aprobarse en los próximos meses, y haya empezado a tomar medidas de refuerzo.

Según explican desde el Consistorio, en el último medio año se han despejado 30 pasos de peatones con problemas de visibilidad apostando por estacionamientos para motos. Además, se ha modificado la semaforización y la señalización vertical y horizontal del cruce de Argualas con Isabel la Católica, en el que perdió la vida un joven de 14 años en patinete tras ser arrollado por un autobús. En este caso, se ha optado por asegurar que haya un tiempo reservado para que peatones y usuarios del carril bici puedan cruzar estando los vehículos que salen y entran de Argualas detenidos ante un semáforo rojo.

Al conllevar un cambio de rutina para los conductores que circulan por el entorno, desde el Consistorio han optado por reforzar la señalización previa para advertirles de que es necesario prestar atención a la nueva configuración del cruce. Conductores del bus y asociaciones venían reclamando cambios desde el trágico accidente, ocurrido en noviembre de 2022. No obstante, desde Seguridad Vial recalcan que, aunque existe el compromiso de revisar este tipo de giros, la solución adoptada en Argualas no es, per sé, aplicable a todos por igual.

Las propuestas de los talleres, en validación

Las propuestas recogidas en los tres talleres de participación enmarcados en el futuro plan de seguridad vial –centrados en los peatones, los vehículos vulnerables y los del ámbito laboral– están siendo validadas técnicamente de cara a su posible incorporación al documento.

De acuerdo con la concejala delegada del área, Ruth Bravo, este plan dará a Zaragoza la información necesaria para actuar en los puntos con mayor siniestralidad y determinar la confluencia de causas que se dan en cada uno de ellos con el objetivo de aportar las mejores soluciones.

Según la edil, en los accidentes se dan siempre "una confluencia de factores". No obstante, y con el objetivo de evitar este tipo de siniestros, el Ayuntamiento ha empezado a aplicar nuevas fórmulas en el diseño de la ciudad y en las reformas de las grandes avenidas.

Esta política se traduce en la apuesta por carriles sinuosos para obligar a los vehículos a reducir la velocidad, la elevación de los pasos de peatones en los cruces, una mejor iluminación para mejorar la visibilidad o la creación de ‘orejetas’ que amplían el espacio para el peatón.