Los peatones proponen más semáforos sonoros y limitar la circulación de vehículos en Zaragoza para mejorar la seguridad vial

Peatones y colectivos de personas con movilidad reducida proponen más semáforos sonoros y limitar la circulación de vehículos para reforzar la seguridad vial en Zaragoza. Son parte de las medidas que trasladaron este miércoles en el marco del proceso participativo abierto por el Ayuntamiento para la redacción del futuro plan de seguridad vial; ideas que en las próximas semanas serán sometidas a valoración técnica y al criterio de los responsables municipales para ver si son o no viables.

La sesión, desarrollada en el centro cívico Estación del Norte del Arrabal, reunió a una veintena de participantes de colectivos como Acera Peatonal o la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y continuó este jueves con un segundo encuentro centrado en vehículos vulnerables como patinetes y bicicletas al que estaban convocados otros como Pedalea o la Asociación Zaragozana de Usuarios de Vehículos Eléctricos y de Movilidad Personal (Azuvemp).

El tercer y último taller se celebrará la próxima semana y abordará la situación de los vehículos vinculados al ámbito laboral, desde la limpieza y el transporte a la distribución de mercancías. El elevado número de atropellos registrado en los dos últimos años hace necesario, según los asistentes, incidir en la educación vial e impulsar nuevas políticas para minimizar los riesgos existentes.

Uno de los primeros puntos que se abordaron en el taller fue, precisamente, los fallos que veían cada uno de estos colectivos en la actualidad y las soluciones que podían adoptarse para corregirlos, mejorar la seguridad vial y diseñar una ciudad más segura. Sobre la mesa, las asociaciones pusieron planteamientos como segregar los carriles bici y los de autobuses, reforzar la educación vial de los usuarios de bicicletas y VMP “para que no invadan las aceras y respeten la normativa”… “Nosotros, por parte de ONCE, propusimos aumentar la duración de la fase intermitente de los semáforos y que se incremente el número de semáforos sonoros. Ahora mismo, con los coches eléctricos o en ausencia de tráfico hay veces que no se sabe si están en rojo o en verde”, señala Manuel Martín, técnico de rehabilitación de la Organización.

Esta medida iría en la línea de la filosofía del Gobierno de Zaragoza, que en los últimos años ha instalado más de 60 semáforos de estas características y promete seguir apostando por ellos de cara a este 2024. El colectivo también planteó que los itinerarios peatonales tengan continuidad.

“Hay veces que para seguir por la misma acera tienes que pasar por tres cruces al no haber paso de cebra. Igualmente, pedimos que los coches respeten la prioridad peatonal y que no circulen vehículos de emergencia por la vía del tranvía cuando no haya una situación de urgencia para evitar el riesgo de accidente. Según nos han dicho, todas las propuestas que se hicieron serán valoradas y nos convocarán a otra reunión para explicarnos cómo ha quedado todo”, expone.