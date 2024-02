Los accidentes en patinete se duplican en cuatro años en Zaragoza y los sitúan en el foco de la siniestralidad

El incremento de los accidentes en patinete ha terminado situando a los vehículos de movilidad personal (VMP) en el foco de la siniestralidad.El propio Ayuntamiento reconoce que se han convertido en un "factor clave", ya que tanto los siniestros como el número de heridos se ha duplicado desde 2019.Esta "clara tendencia al alza" ha obligado al Consistorio a tomar medidas de cara a la nueva ordenanza de Movilidad, que limitará su uso a mayores de 16 años e impondrá el casco y la contratación de un seguro de responsabilidad civil.

Según consta en el prediagnóstico elaborado de cara a la redacción del futuro plan de seguridad vial, los VMP son los únicos vehículos que siguen una evolución tan negativa, ya que tanto autobuses como taxis, turismos y ciclomotores han conseguido reducir sus estadísticas en el último lustro. Los primeros han pasado de registrar 288 accidentes en 2018 a 259 en 2022 y los segundos, de 101 a 73, mientras que el vehículo privado ha rebajado sus números de 3.682 a 3.030 y las motos, de 598 a 545.

Número de accidentes registrados en Zaragoza

De acuerdo con el documento, el "uso indiscriminado" que se hace actualmente por parte de usuarios de todas las edades ha hecho que los patinetes se hayan convertido en una "nueva fuente de siniestralidad". Solo en 2022 perdieron la vida dos conductores –un hombre de 42 años que murió tras golpearse la cabeza contra la acera y el joven de 14 que fue arrollado en el cruce de Vía Ibérica con Argualas–, mientras que otros 166 resultaron heridos leves y 19 más sufrieron lesiones de gravedad.

El primer accidente con uno de estos vehículos se remonta a 2014. En 2018 se registraron 23, pero fue tras las pandemia cuando se dispararon las estadísticas, con 220 siniestros en 2021 y 223 en 2022. El prediagnóstico vincula directamente el número de heridos y siniestros al aumento de su uso y a su utilización por parte de adolescentes, lo que hace necesario, según los propios técnicos, que los VMP tengan "una consideración especial" en el futuro plan de seguridad vial.

No en vano, hasta un 17% de los atropellos contabilizados en los últimos años en la ciudad se han producido en aceras o refugios, un porcentaje preocupante para el Consistorio, ya que implica exceso de velocidad o distracciones.

Las claves de la movilidad en Zaragoza

De acuerdo con las estadísticas, 72 de los conductores de VMP que sufrieron un accidente en 2022 tenían entre 21 y 30 años, mientras que otros 45 se situaban entre los 16 y los 20. También llaman la atención los 41 heridos que se movían entre los 31 y los 45 años y los 27 de entre 46 y 65, mientras que en la franja de 7 a 15 se contabilizaron 6 lesionados.

Asociaciones como Acera Peatonal creen que la situación actual "no admite mensajes ambiguos". Su portavoz, Fernando Navarro, asegura que las nuevas medidas anunciadas por el Consistorio "no buscan poner barreras, sino orden". "Harán que la gente los utilice con mayor responsabilidad. La necesidad de los cambios era evidente, un vehículo no puede circular sin luces. Además, un seguro apenas supone unos euros al año, nadie va a tener que dejar de utilizar el patinete por este motivo", opina.

El parque de vehículos, en cifras

Para la Asociación Zaragozana de Usuarios de Vehículos Eléctricos y de Movilidad Personal (Azuvemp), en cambio, es una cuestión de estadística. "Si aumentas el número de usuarios vulnerables, la gravedad de los accidentes también lo hace, pero esto no quiere decir que el patinete sea más peligroso. Con el coche ocurre lo mismo. Si hay más circulando se producen más choques", razona su portavoz, Guillermo Royo.

Insiste, asimismo, en que para reducir las estadísticas es imprescindible un buen mantenimiento de los carriles bici, eliminar más plazas de aparcamiento antes de los pasos de peatones e incidir en la educación vial. "Deberían plantearse trasladarlo a los planes educativos para que los chavales entiendan las normas y las consecuencias de no respetarlas", dice.

42.000 desplazamientos diarios

Zaragoza se sitúa lejos del pico de siniestros registrado en 2008. Los accidentes, sin embargo, son ahora más graves, circunstancia que, según el Ayuntamiento, obedece a cuatro factores: el exceso de velocidad, las distracciones al volante, la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas y el mal uso de los VMP.

Así es la red de Zaragoza

Actualmente se producen en torno a 42.400 desplazamientos diarios en patinete, una cifra que representa un 2,4% del total y que prácticamente alcanza los 50.000 (2,8%) de quienes se mueven en bici. Su rápido crecimiento se explica por factores como su bajo coste y su menor impacto en el medio ambiente. No obstante, mientras la bicicleta ha bajado ligeramente la accidentalidad, a pesar del aumento en su uso, con los patinetes ha ocurrido al contrario.

Entre las dos suman 92.400 viajes diarios, un crecimiento que se ha notado sobre todo en puntos como la avenida de Tenor Fleta, el paseo de Sagasta o el puente de Santiago. En la primera vía, el uso de patinetes se ha incrementado un 59,9% en cinco años y el de bicicletas, un 49%, mientras que en Sagasta con camino de las Torres ha sido del 51,7% y el 48,2%, respectivamente, y en el puente de Santiago, del 42,3% y el 57,6%.