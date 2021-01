La prohibición de circular en patinete por la acera deja un centenar de multas al mes

Aunque circular por las aceras está prohibido en la capital aragonesa desde hace ya más de medio año, algunos conductores de patinete eléctrico, en torno a un centenar, parecen desconocer la norma, ya que son sorprendidos cada mes por la Policía Local cometiendo esta irregularidad. Zaragoza fue pionera a la hora de bajar a los vehículos de movilidad personal (VMP) a la calzada, una medida recogida en ordenanza y reforzada recientemente por la Dirección General de Tráfico (DGT), que el 2 de enero lo prohibió en todo el país.

El pasado año, pese al largo confinamiento domiciliario, fue pródigo en expedientes sancionadores. Entre enero y noviembre (último mes disponible), se pusieron 1.220 multas por cometer infracciones de todo tipo, lo que supone 110 cada mes. Las irregularidades «más comunes, la gran mayoría» que detectaron los agentes tienen que ver «con la circulación por lugares inadecuados o no permitidos, como las aceras», indican fuentes del cuerpo policial.

También tuvieron su pequeña cuota de protagonismo en el cupo de sanciones «aquellas relacionadas con el uso del móvil sobre el patinete, que el vehículo transporte más personas de las permitidas o el estacionamiento fuera de los espacios habilitados para ello o entorpeciendo el paso por la acera». En este sentido, desde el área de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza se apunta que, por ahora, las limitaciones para aparcar se acotan a la plaza de los Sitios y varias calles de su entorno, pero que «en el nuevo reglamento de circulación que se está elaborando en estos momentos se prohibirá aparcar en las aceras de toda la ciudad». La norma se aprobará a medio plazo, «a lo largo de este año», matizaron fuentes del Consistorio.

Los usuarios tienen claro cuál es el motivo que empuja a algunos de ellos –no pocos– a seguir circulando por las aceras. «No todo el mundo se atreve a ir por los ciclocarriles, no gustan porque no están realmente pacificados y los vehículos a motor adelantan a toda velocidad sin guardar la distancia de seguridad», resume Guillermo Royo, presidente de la asociación Azuvemp, que engloba a los ‘patineteros’ de la ciudad.

Royo pone el foco también en las vías donde no hay un carril bici por el que rodar «con total seguridad», e incluso considera que «el paseo de la Independencia provoca inseguridad, porque hay coches y motos que adelantan cuando, en realidad, no tienen derecho a ello».

Uno de los aspectos que más frena el uso de los patinetes en trayectos que no tienen como destino un puesto de trabajo o un domicilio es el hecho de tener que dejar el vehículo a la intemperie, a la vista de un caco. «Se dejan de hacer trayectos a tiendas o centros de ocio, porque entendemos que son fáciles de robar. Por eso trasladamos al Ayuntamiento la posibilidad de que se instalen taquillas en algunos puntos, como en los aparcamientos. En una plaza del de plaza de España o el de Salamero cuando se vuelva a habilitar, caben hasta 20 patinetes», opina Royo, que promovió una encuesta entre los usuarios zaragozanos, de los que un 76% dijeron que usarían esta hipotética solución.

Mal estado de la calzada

Además de prohibir circular por las aceras de los municipios de toda España, la DGT también limitó la velocidad de los patinetes a 25 kilómetros por hora. Asimismo, equiparó las obligaciones en materia de alcohol y drogas con las de los automovilistas e, incluso, abrió el debate de hacer obligatorio el uso del casco protector, una medida que, dicen los usuarios, «desincentivaría» el empleo de los patinetes. «Los accidentes más habituales vienen motivados por el mal estado de la calzada, por la aparición de una grieta en el asfalto en la que pueda engancharse una rueda», matiza Royo.

Los siniestros, matizan en la Sociedad Española de Medicina Intensiva, «suelen ser fruto de la imprudencia, de ir a gran velocidad». Juega en contra del accidentado «la velocidad y la limitada capacidad de frenado». La mayoría de los accidentes suceden al chocar con elementos de la vía y «hasta un tercio de los ingresados presentan traumatismos craneoencefálicos de diversa consideración tras estos accidentes, pudiendo llegar a comprometer su vida».

La velocidad: 25 kilómetros por hora es la máxima que la DGT ha establecido para los patinetes en el conjunto de vías y carriles de todo el territorio nacional.