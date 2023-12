En pie de guerra para que contraten a una auxiliar de Educación Especial: "Nuestros hijos se han quedado sin su apoyo"

Terminado el primer trimestre, varios colegios de Zaragoza siguen con carencias de personal que dificultan el aprendizaje y el día a día de los alumnos con necesidades especiales. Es el caso del CEIP Gloria Arenillas de Zaragoza, donde el pasado mes de noviembre reunieron firmas para pedir la contratación inmediata del auxiliar de educación especial con el que contaron el curso pasado y que este año -denuncian desde el Ampa- "nos han quitado".

"Mi hija, que tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA), se ha quedado sin su apoyo, apoyo que le hizo mucho bien el curso pasado y que sigue necesitando a día de hoy", denuncia una madre afectada, que prefiere mantenerse en el anonimato para no exponer a la menor.

Según indican desde el Ampa, en mayo de 2023 la Dirección del centro solicitó la continuidad de este profesional de educación especial, ya que el alumnado que lo requiere seguía escolarizado este curso en este colegio de la margen izquierda. "En agosto, la Dirección del centro volvió a reclamarlo y el martes 26 de septiembre se realizó una concentración en la puerta del colegio coincidiendo con la de otros centros que están en esta situación, que lamentablemente son muchos", añaden desde el Ampa del CEIP Gloria Arenillas.

Junto a otras familias, se concentraron ya el pasado mes de septiembre para pedir una solución a la falta de auxiliares de Educación Especial. Toni Galán

Tras la concentración del pasado mes de septiembre, las familias del centro reunieron más de 500 firmas para pedir la contratación de este profesional y las presentaron el pasado 23 de noviembre en el Servicio Provincial de Educación. "A día de hoy seguimos sin respuesta por parte de los organismos competentes", señalan desde el Ampa del CEIP Gloria Arenillas al denunciar el "paulatino deterioro de los servicios educativos y el menosprecio y ninguneo por parte del Gobierno de Aragón" que aseguran sufrir desde hace unos años. "Nosotros contábamos con un maestro de PT (pedagogía terapéutica) y un AL (audición y lenguaje), y desde el curso pasado contamos solo con un profesional que tiene las dos especialidades. Esto en la práctica se traduce en una persona, en vez de dos, para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, que sigue siendo el mismo. A eso hay que añadirle la falta del auxiliar de educación especial. Para nuestro colegio es muy importante la llegada de este profesional, ya que no solo se encarga del alumnado TEA que lo tiene asignado, sino que dada la falta de personal es recurso de centro", subrayan desde el Ampa.

Las familias afectadas insisten en que esta situación de falta de profesionales repercute al final en todo el alumnado, dado que el maestro o tutor del alumnado TEA que se ha quedado sin su "apoyo" debe dedicarles así más tiempo. "Estos niños requieren recursos, y estamos justos de personal en general. Nos mandan los profesores con cuentagotas, que si se pone uno malo por un catarro o un resfriado en época de invierno, se tienen que apañar como sea. En el colegio hay una orientadora que viene un día a la semana para hacer diagnósticos y proponer las pautas para adaptar el currículo a ese niño. Da pautas a padres y tutores, pero el tutor también se tiene que encargar del resto de alumnos y si tiene a esta persona que le ayuda puede ocuparse del resto, pero si tiene que invertir más tiempo en esa persona con necesidades especialices, va en detrimento del resto, porque son niños que generalmente necesitan más tiempo", asegura una madre.

"El auxiliar está concedido a una alumna con TEA, pero dada la falta de recursos se usa como recurso de centro"

Por el contrario, las familias insisten en que la situación era mucho más fácil para estos alumnos el curso pasado, cuando contaban con la ayuda de un auxiliar de Educación Especial. "Mi hija, más que en el tema curricular, lo que más le cuesta es socializar en el recreo, en Educación Física… Se hacen muchos juegos de grupo y hay que explicarles bien las normal. El curso pasado estaba este auxiliar, y se notó muchísimo que la ayudó en ese aspecto. En el tema curricular afortunadamente va bien, pero el tema socialización que es más complicado, se notó un montón, y este año nos lo han quitado y lo echan en falta ella y toda la clase, porque aunque estaba concedido para mi hija, si había alumnos con otras necesidades también echaba una mano", cuenta una madre afectada. En su caso, reconoce que al no trabajar puede dedicar todo el tiempo del mundo a su hija, pero si no asegura que tendría que contratar un profesor específico para ella. "Llevo a mis hijos a las 9.00 de la mañana al colegio y los recojo a las 14.00, y estoy toda la tarde con ellos. El año pasado que estaba la auxiliar, los deberes luego en casa eran más fáciles, y este año gracias a que tenemos un tutor que es majísimo y súper implicado, pero si no tendría que pasar horas con ella, porque si el 50% es para la escuela y el 50% para mí, si no tengo este recurso me cargo el 80% con ella", confiesa.

De cara al año que viene, las familias del CEIP Gloria Arenillas piden a los Reyes Magos la incorporación de este profesional, pues temen que se demore o el departamento lo deje "para el final".

"Sabemos que hay muchos coles protestando que están igual que nosotros. Algunas peticiones se van resolviendo, pero muy poco a poco y con cuentagotas. Y el miedo que yo tengo es que como estamos aquí perdidos de la madre de Dios, que parece que no existimos, es que nos los últimos o que se olviden de nosotros. Todos somos ciudadanos de Zaragoza y tenemos derecho a una educación pública de calidad", reivindican varias familias del Ampa, que piensan seguir peleando hasta conseguir su objetivo, pues temen también que al haber ahora un aula de dos años que antes no existía -con 17 alumnos nuevos-, las necesidades vayan a más.

"Hay un aula nueva con 17 matriculas más, y aparte están construyendo un montón de viviendas al lado del colegio, que eso en un par de años va a aumentar sin duda la población infantil en el entorno de la avenida de Cataluña. Ahora mismo, por parte de la Administración son todo excusas y los niños con necesidades especiales siguen estando ahí. De los que estaban no se ha ido ninguno, y si antes les atendían tres personas por qué ahora solo hay una", se preguntan.

Por su parte, y en relación a este caso, el departamento de Educación de la DGA señala que contrataron a un auxiliar de 27,5 horas a principio de curso, pero "no se les concedió porque había otros centros con mayores necesidades". En total, la Comunidad cuenta con 573 profesionales que prestan servicio en las aulas de las tres provincias. "Con las últimas contrataciones que se van realizando en función de las necesidades trasladadas, se están prestando en la actualidad más de 16.800 horas de servicio, 800 más que las que se llevaban a cabo al finalizar el curso pasado", concluyen fuentes del departamento, al señalar que de momento no hay ninguna novedad a este respecto.