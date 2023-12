Claudia Pérez, consejera de Educación: "La escolarización del próximo curso tendrá algunos cambios en los baremos"

Han pasado casi tres meses desde el inicio del curso y cuatro de la toma de posesión. ¿Cómo valora este periodo?

Un periodo apasionante, trepidante, con cierta dureza. El comienzo no ha sido fácil.

¿Cuál ha sido el momento más complicado de gestionar?

La llegada fue un aterrizaje importante y duro. Tomé posesión el día 12 de agosto, me incorporé en la consejería el lunes 14 y el 7 de septiembre comenzaba el curso escolar. Nos encontramos un panorama desolador y había que ponerlo todo en marcha.

Abrieron el colegio Ana María Navales, de Arcosur, con quejas de las familias. ¿Se precipitaron?

No creo que nos precipitáramos. El problema fue encontrarnos un colegio en el que se sabía que las obras no se iban a finalizar. Y mi antecesor en el cargo desmontó las aulas prefabricadas en julio. Así que los niños de Ana María de Navales no tenían ni colegio ni aulas, pero hicimos un esfuerzo sobrehumano desde la consejería y el equipo para que abriera con todas las condiciones de seguridad.

Otra queja que se sigue arrastrando es la falta de auxiliares de educación especial.

Se hizo un llamamiento por parte del consejero Felipe Faci el 9 de agosto de 320 plazas, que eran a todas vistas insuficientes. En julio se habían gastado prácticamente todo el presupuesto que había para auxiliares. Nosotros hemos contratado a 104 con casi un millón de euros y vamos a hacer la semana que viene un llamamiento de 60 o 70 más, que supone otra inyección de 300.000 euros.

Se han encontrado un agujero de 53,5 millones de euros.

Es lo que hace falta para llegar al 31 de diciembre de 2023. El Gobierno de Jorge Azcón va a cubrirlo. Supone pagar infradotaciones de la Universidad de Zaragoza, 10 millones, 12 millones de la concertada, 24 millones en nóminas, 4 millones en transporte. Son todo agujeros y hay que asumirlos.

¿El aumento presupuestario para 2024 evitará la infradotación?

En 2022, el Gobierno del PSOE aumentó el presupuesto de Educación en un 1,5%. Nosotros en un 11%. En nuestra filosofía ha estado hacer un presupuesto realista. Por lo tanto, a su pregunta, ¿estará infradotado? Esperamos que no. Eso no quiere decir que a lo largo de los ejercicios económicos no surjan dificultades y tengamos que hacer frente a algunas cuestiones.

Respecto al personal, ¿se llevará a cabo el próximo curso la nueva reducción horaria aprobada por el anterior Ejecutivo?

Salió publicada la reducción de la primera hora lectiva en junio. Es un acuerdo que no pasó por Consejo de Gobierno, que no pasó por la Intervención y que no estaba dotado presupuestariamente. Y nosotros lo hemos asumido. Porque siempre digo que hemos venido a construir, no a destruir ni muchísimo menos. Seguiremos hablando en las mesas de negociación con nuestro personal docente porque nuestra intención es mejorar sus condiciones.

¿Cuándo se abordará esa mejora de los salarios?

Llevo 100 días en la Consejería y me quedan, espero, 4 años por delante. Eso lo haremos, por supuesto, negociando y hablando. Es una de las apuestas más importantes del Gobierno, pero lo haremos de forma paulatina y bajo los objetivos del déficit presupuestario.

Otra de las cuestiones que se quedó pendiente fue el plan de cocinas in situ. ¿Lo retomarán?

Lo estamos retomando, lo estamos analizando, hablando con toda la comunidad educativa. Cambiar el tipo de cocinas lleva unos costes, pero para nosotros lo primero, dentro de la situación presupuestaria, es la mejora de la calidad de los comedores de nuestros niños y niñas. También se está trabajando en el futuro plan de infraestructuras.

En estos meses ha defendido la libertad de elección. ¿El distrito único llegará el próximo curso?

Sí, estamos trabajando para sacar adelante un nuevo decreto para el año que viene, que va a tender a lo que denominamos el espacio único. Quiero transmitir, en primer lugar, tranquilidad absoluta para las familias porque todo este trabajo se está haciendo y se va a hacer escuchando de primera mano a todos los agentes implicados.

¿Y qué se piensa cambiar?

Todavía no le puedo contar todo porque tiene que salir en el decreto, pero habrá algunos cambios en los baremos. Esperamos ponerlo en marcha, si todo va bien, en el curso 2024-2025. Lleva su procedimiento normativo, pero esperamos llegar a tiempo en primavera.

Otra de sus promesas es la escolarización gratuita de 0 a 3 años.

Será una de las medidas que iremos llevando de forma progresiva a lo largo de los 4 años. El curso que viene ampliaremos las aulas de dos años y en los venideros iremos ampliando el programa.

Aparte de seguir implantando aulas de dos años. ¿Van a seguir algún modelo para costear lo que ahora son centros privados?

Tenemos que implantar nuestro modelo. Si bien es cierto que está muy bien que otras comunidades hayan empezado por ese camino, porque así observas lo que hacen. Aprender de los demás está muy bien y eso es lo que haremos.

¿Cómo va la planificación del cheque escolar?

El cheque escolar es un concepto teórico estadounidense que yo he estudiado mucho en mi anterior etapa profesional. Comenzaríamos con un proyecto piloto en franjas que no están subvencionadas como puede ser de 0 a 3 años. Así es como lo implementaríamos a largo plazo.

También quieren ampliar los conciertos de bachillerato.

Lo haremos de forma transitoria, empezando por primero.

¿Se valorará también concertar etapas en colegios privados?

Cualquier colegio que cumpla la normativa puede solicitar, cuando sea el momento, el concierto a la consejería.

Y quiere implantar el PIN parental para las extraescolares.

Nosotros trabajamos con tres premisas: la transparencia, la pluralidad y la libertad de las familias. Entonces, la información de las actividades extraescolares de las familias es algo habitual en todos los colegios públicos y concertados. Así que seguiremos trabajando en la misma línea.

Ya lo plantearon los geólogos, ahora la CHE pide valorar el cambio de ubicación del colegio María Zambrano. ¿Se va a reubicar?

Cuando llegué, lo primero que hice fue llamar a las familias. Lo segundo fue reunirme aquí con ellas porque nunca nadie las había recibido. Y lo que hemos hecho es llevar a cabo las medidas necesarias para que si se produjera una tormenta el doble de la que ocurrió el 6 de julio, no entrara ni una gota de agua en el colegio. Además, el Ayuntamiento de Zaragoza está llevando a cabo unas obras de rehabilitación de todo el barrio. Así que yo creo que nos encontramos ante un colegio con todas las medidas máximas de seguridad.

¿No se plantean moverlo?

No estamos cerrados nunca a nada, pero los niños actualmente están en medidas óptimas de seguridad. Si no, no estarían. Esa es la premisa para todos los colegios.

¿Qué soluciones van a dar al aula de Caneto?

En primer lugar, nuestra empatía con las familias. En segundo lugar, el cierre del aula de Caneto está fundamentado en la seguridad de los niños y niñas. Entiendo a las familias perfectísimamente, les han hecho creer que tenían un colegio y no es verdad. La Consejería está abierta a solucionar el problema y a que lo podamos hacer en unos tiempos mínimos.

Los profesores piden que se asegure la contratación de los interinos a 1 de septiembre. También lo hace su socio de Gobierno.

Les garantizo que se va a contratar el 1 de septiembre.

También se están quejando de los pagos pendientes, en especial, por el paso de FP a secundaria.

Estamos intentando llevarlo a cabo con la mayor agilidad posible, pero nos hemos encontrado atrasos desde hace 3 años. En Teruel, al ser el volumen más pequeño, las transformaciones se han podido llevar a cabo de forma más rápida y en otros sitios, no. Asumimos una vez más un agujero que nos hemos encontrado.

Otro agujero.

Estas mochilas, con tantos agujeros, pesan mucho. Cuando me pregunta qué va a hacer con esto, qué va a hacer con lo otro, pues yo tengo una mochila muy pesada a mis espaldas. En estos momentos, de 53,5 millones. Y aquí no hay algunas partidas que ya hemos pagado, como el millón de las auxiliares de educación especial.

En los últimos meses, los sindicatos han alertado de un incremento de agresiones a los docentes. ¿Se plantean algún protocolo?

Ya existen protocolos, pero sí que es muy preocupante la situación. Tenemos que ir al origen, a la razón de por qué ocurre esto. A mí me gusta hablar de hacer política de tapón. No me gusta medicar al final, prefiero diagnosticar antes e intentar taponar la herida.

Cada vez hay más alumnos de FP, pero las empresas se quejan de falta de determinados perfiles.

Vamos a hacer un plan estratégico de FP, pero primero vamos a analizar lo que tenemos. Vamos a apostar por estudios que van a tener mucho que ver con las nuevas inversiones extranjeras y por una FP que tenga que ver con la empleabilidad, por ejemplo, en el sector primario, en la agroalimentación. Todo esto bajo el paraguas, en muchos casos, de la FP dual, que está en unos porcentajes muy bajos en Aragón y que nos hemos propuesto aumentarlos.

¿Para el próximo curso habrá ya alguna novedad?

En estos momentos estamos estudiando lo que tenemos y si se quiere hacer bien, que es el objetivo, necesitamos al menos unos meses para ver cómo queremos que sea el nuevo mapa de FP.

Los empresarios reclaman que se incentiven algunas vocaciones.

Soy de la opinión, y yo he sido maestra durante 30 años, de que las vocaciones hay que despertarlas pronto. Si las intentamos despertar a los 15 años, llegamos tarde. Hay que hacerlo antes y de forma transversal. Si alguien te cuenta algo bien, ahí surge la vocación. En la medida de nuestras posibilidades, que son muchas, la Consejería va a estar ahí.