Las familias de Huesca piden 72 auxiliares de educación para cubrir las horas que faltan

La Asociación para la Defensa de los Derechos de Acnee (alumnos con necesidades educativas especiales) ha salido al paso del anuncio realizado este jueves por el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón sobre la contratación de 573 auxiliares de educación para este curso.

Según las familias que forman parte de esta entidad en Huesca, en esta cifra, la consejería ha incluido de manera "novedosa" las algo más de 130 plazas fijas de auxiliar de educación especial que ya estaban creadas en Aragón con carácter permanente y, por tanto, este número "no supone un incremento real en la contratación de auxiliares respecto a cursos anteriores".

La Asociación denuncia que la realidad sigue siendo la misma que hace un mes: "En la provincia de Huesca siguen faltando 72 auxiliares de educación especial para cubrir las más de 200 horas semanales que no están cubiertas a día de hoy". Según afirman, "son niños y niñas con necesidades educativas especiales sin todos los recursos que necesitan para hacer real su proceso educativo inclusivo, y no solo durante las horas lectivas, sino también en las horas no lectivas como las de comedor".

Por ello, desde la Asociación continúan reclamando las 72 plazas de auxiliar que "todavía faltan por cubrirse en los centros en la provincia de Huesca y que estas se contraten de manera urgente". El curso cada vez esta mas avanzado y "la inquietud de las familias es cada vez mayor", añaden las madres y padres.

Asimismo, la Asociación ha mostrado también su desacuerdo con el anuncio del incremento de presupuesto de 5,9 a 12,4 millones de euros para la partida de auxiliares de educación especial, fisioterapeutas, enfermería y auxiliar de enfermería. "En esta ocasión cambia la cifra pero también cambia el concepto", señalan las familias.

Los 5,9 millones eran para la contratación de auxiliares y como en los 12,4 millones se incluye también fisioterapia, enfermería y auxiliares de enfermería "no sabemos si es un incremento de presupuesto real o no hay incremento de presupuesto y simplemente es el resultado de sumar lo que se venía dotando en años anteriores para cada uno de los conceptos", se preguntan.

La Asociación ha manifestado su decisión de seguir reclamando las plazas que todavía no se han cubierto y la necesidad de "conocer con cifras reales, la dotación presupuestaria para cubrir las plazas de auxiliar de educación especial del próximo curso".