Aragón se compromete a contratar en 10 días a los 86 auxiliares de educación especial que faltan

La consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, se ha comprometido a contratar en un plazo de diez días a los 86 auxiliares de educación especial pendientes desde inicio de curso y por la que todos los martes se concentran decenas de centros educativos de Aragón. Ante las preguntas de IU, ha reconocido que la contratación de este año era un 25% inferior a la del anterior y lo ha atribuido, como en anteriores ocasiones, a la "ineficiente gestión" heredada. Ha explicado que están pendientes de una modificación de crédito de casi un millón de euros para hacer este llamamiento, aunque ha reconocido que habrá que hacer más "porque las necesidades son mayores que en el curso anterior".

En este sentido, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha señalado que aunque se contraten a esas 86 profesionales, todavía serán menos que en el curso anterior, por lo que el nuevo Ejecutivo empieza "tarde y con recortes". Además, ha afeado que mientras que esta contratación se ha dilatado durante al menos un mes, sí que tuvieron tiempo a mediados de septiembre de hacer otra modificación de crédito a favor de la escuela concertada.

Sanz también se ha referido a la situación de los técnicos de educación infantil, a los que no tienen acceso "multitud de centros" dada la necesidad de contar con dos vías de 19 alumnos cada una. "Nosotros lo que hemos hecho es contratar a 91 mujeres y dos hombres, subirles el salario un 8% y hemos bajado la ratio de 21 a 18 o 19 alumnos", ha contestado la consejera.

También se ha mostrado esquiva a la hora de responder sobre la implantación del cheque escolar, incluido en el pacto de PP y Vox y que "preocupa" incluso a la escuela concertada, según ha asegurado el socialista Ignacio Urquizu. La titular de educación ha reconocido que su implantación teórica, tal y como se planteó en los años 50, no es asumible, pero ha detallado que sí coinciden en el objetivo de "garantizar los servicios públicos básicos, que se haga de forma eficiente y con mayor libertad de elección".

En este sentido, ha explicado que se va a estudiar a lo largo de la legislatura las posibilidades de implantación y que, en todo caso, se pondrá en marcha de forma "pequeña, aislada y progresiva". Y, aunque no ha detallado en dónde se podría implantar, sí que ha dejado caer que la educación de 0 a 3 años no es gratuita. "Hay que ver el para qué y a quién. Igual es una oportunidad de generar igualdad", ha apostillado. Poco más ha avanzando a la portavoz de CHA, Isabel Lasobras, quien ha vuelto a preguntar por el tema y ha asegurado que en Aragón no se necesitan cheques escolares, sino "aumentar los presupuestos y tener unos centros públicos con equipamientos adecuados".