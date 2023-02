Planes en Zaragoza (más allá de San Valentín): del concierto de Despistaos a lectura del tarot

San Valentín se acerca, y en Zaragoza ya se puede percibir el ambiente romántico. Este fin de semana, la capital aragonesa ofrece muchos planes tanto para los que ya hayan recibido la flecha del amor de Cupido como para los que prefieran disfrutar de "San Solterín" con sus amigos y conocidos.

Detalles románticos

Ya sabemos que el amor se demuestra cada día, pero, a nadie le amarga un dulce, y menos en estas fechas tan señaladas. Para cumplir con el ritual de San Valentín hay que atender al frente 'regalo' y al de los 'planes románticos'.

Los bombones son un clásico y todo un símbolo del romanticismo y en Zaragoza hay muchas pastelerías en las que disfrutar del mejor chocolate.

Otro fijo de San Valentín son las flores. En la capital aragonesa hay varias floristerías con encanto que ofrecen ramos de lo más originales.

Tampoco hace falta gastar dinero para disfrutar de un momento romántico. Zaragoza esconde algunos de los rincones más bonitos para llevar a esa persona especial sin necesidad de gastar un euro. Además, podrás inmortalizar el momento con un selfi para subir a redes sociales y presumir de tu pareja.

Musical

¿Qué mejor manera para celebrar el amor o la vida que acudir a un espectáculo en pareja? El Teatro Principal de Zaragoza acoge durante prácticamente todo el mes de febrero el musical 'El médico'. Este fin de semana habrá pases de viernes a domingo y las entradas se pueden comprar desde los 5 euros.

Despistaos, en la sala Oasis

Y para no empalagar, también hay planes para los que prefieren simplemente disfrutar de la música en vivo. El grupo Despistaos cumple 20 años y lo celebran por todo lo alto este sábado 11 de febrero en la sala Oasis de Zaragoza.

Todavía quedan entradas disponibles a través de internet a partir de los 18 euros. Las puertas se abrirán a las 21.00.

Vuelven las batallas de gallos

Cita única y singular la del sábado con las batallas de gallos de Miraelbuenrap organizadas por el Consejo de la Juventud de Zaragoza 'ExpresArte'. Será el sábado 11 de febrero a las 17.00 en plaza San Bruno.

Exposición del 112

Pero si lo que prefieres es algo más didáctico, el Centro de Emergencias 112 Aragón abre sus puertas al público este fin de semana por su 25 aniversario. Se podrá visitar la exposición de vehículos que estará en el Edifico Pignatelli del Gobierno de Aragón el viernes de 9.00 a 17.00 y el sábado de 9.00 a 14.00.

Lectura del tarot en Puerto Venecia

Y de vuelta a San Valentín. Esta puede ser una fecha en la que nos surjan muchas dudas: me quiere, no me quiere..., y cosas así. La respuesta puede estar en las cartas (o no). Todos los que quieran jugar a conocer su destino pueden acercarse al centro comercial Puerto Venecia, a la Plaza de las Palmeras, que se convertirá en un espacio 360º de temática naipes que acogerá una de las actividades más esperadas: una tarotista.

Para acceder a este espacio, es necesario tener instalada la app del centro comercial y escanear un ticket de mínimo 20 euros de alguna compra.

Gran fiesta de Nevalia en Formigal

Y para los que hayan optado por un paisaje nevado, la estación de esquí Aramón Formigal-Panticosa prepara una gran fiesta para el próximo sábado, 11 de febrero, con Nevalia 2023, la segunda edición de la experiencia invernal de Ron Barceló. El público podrá disfrutar desde las 12.30 y hasta las 21.30 de la mejor música nacional e internacional.