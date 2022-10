La DGA impone a los médicos que ofrezcan todas las citas libres para atajar los retrasos

Sanidad ha ordenado que en la aplicación informática Salud Informa se visibilicen al cien por cien los "huecos" reales que tienen los médicos de Atención Primaria. Esta es la estrategia que quiere aplicar el Ejecutivo autonómico para intentar atajar los retrasos que se están registrando en la última semana al coger cita para los centros de salud. La portavoz del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, cree que los médicos de Atención Primaria "no están ocupando al 100% sus agendas". Unas declaraciones que los sindicatos Fasamet y CesmAragón calificaron de "insultantes" y por las que exigieron su dimisión. Desde el PP también se reclamó una "rectificación"; por lo que la titular de Sanidad, Sira Repollés, solo unas horas después, intentó calmar las aguas. Matizó que todo se debía a un "déficit de funcionamiento de la aplicación" y que las palabras de su homóloga de Presidencia se habían "malinterpretado". Mientras tanto, los problemas para acceder a la Atención Primaria hacen que las consultas de urgencias se disparen y alcancen máximos históricos en el Servet y en el Clínico.

"No se puede cuestionar que las agendas médicas tengas huecos porque no los hay. Al revés. Si tendríamos que tener entre 36 y 38 pacientes, acabamos el día con 50 o 55", subrayó Leandro Catalán, presidente de Fasamet. Por ello, remarcó que las jornadas "no pueden ser indefinidas" y que, en el caso de tener que cubrir este tipo de citas, "habrá que ir a peonadas". Más que hablar de peonadas, con el pago de horas extra para recortar las esperas, Pérez abogó por poner a disposición de todos los pacientes los huecos para las citas al completo. "Vamos a depurar esa pequeña disfunción que había", detalló, e insistió en que Sanidad está poniendo "todos los recursos físicos y humanos, sin límite presupuestario, para dar la mejor atención".

En esta línea, Repollés recordó que los centros no pueden tener una demora de más de tres días, por lo que diariamente se comprueban las agendas para asegurar que esto se cumple. Sin embargo, estos días se ha dado la circunstancia de que en algunas agendas había huecos, mientras que en internet no se podía coger cita hasta dentro de más de una semana. Y es este fallo el que se intenta solventar.

Insistió en que la gestión de las agendas es "particular" y que participan únicamente el médico y el coordinador del centro de salud; por lo que ellos deciden qué huecos son necesarios para aquellos que piden cita por teléfono o acuden directamente al ambulatorio. A partir de hora, todas deberían estar a disposición del paciente. Ante este cambio, Catalán recalcó que se puede abrir ese 100%, pero adelantó que, en tal caso, no quedarán huecos para citarse en el propio centro y que, una vez se terminen su agenda, no harán más: "Estamos cansados de la sobrecarga que estamos viviendo".

Recientemente remitieron a la Administración un documento con 25 medidas para solventar a corto plazo la situación de la Atención Primaria, entre las que se incluían mejoras económicas y laborales. Y, en el caso de que no sean atendidas, amenazaron con llevar a cabo otras "medidas de presión" para "garantizar los derechos de los profesionales y la atención de los ciudadanos".

Lleno en urgencias

Coinciden los retrasos al repartir citas en Atención Primaria con un repunte de las urgencias en los hospitales. Tanto el Hospital Miguel Servet como el Clínico registraron el pasado lunes récord general de asistencia, con 538 y 512 atenciones, respectivamente. En el primero, el 40% correspondieron a los niveles 4 y 5 de triajes, entre los que se incluyen catarros, dolor de oído o de garganta, entre otros. La situación se replicó en el Clínico, con un porcentaje de ingresos "por debajo del habitual". En el Royo Villanova, este miércoles por la tarde llegó a haber 17 pacientes pendientes de ingreso, pero no había camas para todos, según apuntaron desde CSIF. Por su parte, en las urgencias de Huesca y Teruel "no están saturadas".

Este sindicato calificó de "ineficaz" el plan de acción presentado esta primavera por Sanidad para paliar los déficit de la Atención Primaria y consideraron que las peonadas no son la solución "ni a corto ni a largo plazo". Todo esto se produce a escasas jornadas de que finalice el contrato de cientos de profesionales sanitarios que se incorporaron en junio.