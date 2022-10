Dimite la jefa de Oncología de Barbastro en protesta por la reiterada falta de especialistas

La falta de especialistas de Oncología en el Hospital de Barbastro, que lleva meses trabajando con menos de la mitad de la plantilla, ha derivado en la dimisión de la responsable del servicio, la doctora Verónica Calderero. A partir del 18 de noviembre dejará de pasar las consultas de refuerzo que venía realizando y se incorporará en su puesto en el Hospital San Jorge de Huesca, donde también es jefa de servicio.

De no cubrirse esta vacante se agravará todavía más una situación de "precariedad asistencial", según denuncian desde el Colegio Oficial de Médicos de Huesca, que se viene arrastrando a lo largo de este año llegando a estar atendido únicamente por un profesional y otro a media jornada cuando la plantilla estructural del servicio está fijada en cuatro facultativos (tres de Barbastro a tiempo completo y otro eventual a media jornada compartido con el Miguel Servet de Zaragoza).

Durante varios meses, han estado sufriendo numerosas bajas laborales y la situación llegó al límite el pasado 10 de agosto. Desde entonces, el servicio ha contado solo con un oncólogo y medio, aunque han tenido apoyos puntuales de especialistas del Hospital San Jorge. Ello ha impedido cogerse vacaciones a los facultativos, según fuentes sanitarias.

En respuesta a esta denuncia, desde el departamento de Sanidad afirmaron que esta carencias son una situación "puntual". Y aunque reconocieron que ha habido dos bajas en la plantilla, también informaron de que la pasada semana ya se incorporó una profesional para cubrir el servicio de forma temporal -el contrato a media jornada del Servet se ha convertido a tiempo completo– por lo que ahora hay dos de los cuatro especialistas que debería haber. Además, esperan cubrir definitivamente las plazas cuando se ejecute la Oferta Pública de Empleo el 24 de octubre, con tres puestos en Barbastro y cuatro en Huesca.

"Es una situación muy mala para ustedes y demoledora para nosotros"

Los pacientes se han enterado de la situación a través de una carta que la propia doctora Calderero ha colgado en la puerta de su consulta anunciando su dimisión. "Como todos ustedes saben, y han sufrido, arrastramos ya muchos meses de trabajar en condiciones muy precarias, sin superar el 50% de plantilla. Ya se habrán dado cuenta de que cada día son visitados por un profesional distinto, de que retrasamos y reprogramamos sus controles, que no atendemos a las familias ni a las urgencias, y ni siquiera a nuestros propios compañeros cuando solicitan la colaboración de un oncólogo. Esta situación es muy mala para ustedes y demoledora para nosotros. Dista mucho de lo que un médico con vocación y dedicación desea hacer", afirma la oncóloga.

"Puedo asegurarles que antes de llegar a esta decisión hemos pelado mucho, y que nuestros superiores (aquellos que gestionan sus recursos) han estado informados. Me voy con tristeza, agradecida a todos ustedes y a esta tierra que me ha dado tanto. Y deseando que en algún momento lleguen los recursos necesarios para que todos ustedes tengan una asistencia plena y de calidad. Siento no haber podido hacer más", concluye.

El presidente del Colegio de Médicos de Huesca, José María Borrel, defiende a la doctora lamentando que la administración siempre repita "el mantra de que no hay médicos, pero por algún lado habrá que buscar una solución, porque en la sanidad privada sí que hay". "Es una situación anunciada hace mucho tiempo y detrás de un servicio irán todos. Las listas de espera son larguísimas, se producen retrasos en diagnósticos y en tratamientos rápidos. Y esto en enfermos oncológicos es letal", avisa, al tiempo que anima a los pacientes "a reclamar sus derechos porque no puede ser que una vez que estallan lo paguen con el administrativo, el auxiliar o el sanitario".

Los pacientes de movilizan para organizar una concentración

Tras conocer la dimisión, un grupo de pacientes se está empezando a movilizar y prepara una concentración de protesta a las puertas del Hospital de Barbastro. "Los profesionales trabajan bajo mínimo y este hospital va a acabar siendo un centro de salud. Están centralizando los servicios de sanidad en Zaragoza, olvidándose de las periferias como Barbastro, donde ningún médico quiere venir a trabajar aquí por la mala gestión que hay», critica Laura Vigo, familiar de un paciente oncológico y portavoz del colectivo.

El grupo Barbastro En Común exigirá por medio de mociones en el Ayuntamiento y en la Comarca del Somontano una atención de calidad para el Hospital de Barbastro, la equiparación de plantillas con el San Jorge y dotarle de más medios.