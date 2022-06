Wearmint: pendientes artesanos y otras joyas en impresión 3D 'made in Zaragoza'

En su 30 cumpleaños, la zaragozana Isabel López le regaló a su pareja una impresora 3D que aprendieron a usar en pleno confinamiento, cuando se sumaron como voluntarios al proyecto 'Coronamakers Aragón', para ayudar con su talento a los sanitarios que estaban entonces luchando en primera línea sin medios.

"Nos pusimos a hacer material de protección. Ellos organizaban todo, donaban el material, y nosotros teníamos las máquinas funcionando para producir máscaras de protección y salvaorejas. Ahí fue cuando aprendimos a usar la impresora 3D, y al poco de la pandemia nos dimos cuenta de que se podían hacer muchísimas más cosas", cuenta Andrés Campos, un emprendedor zaragozano de 32 años que ha convertido lo que empezó como un "aprendizaje-servicio" en su actual modo de vida tras crear con su pareja, también informática, la marca de joyas en impresión 3D 'Wearmint'.

Su proyecto, conocido ya en Zaragoza, nace de un 'hobby' compartido. "Isa quería unos pendientes. Probamos un día a hacer unos y, a partir de ahí, como nos gustó el proceso de crear y diseñarlos, lanzamos nuestra propia firma", señala Campos.

Familiares y amigos hicieron al principio de "conejillo de indias" para testar unos modelos que han ido evolucionando al cabo de estos dos años. En junio de 2020 lanzaron el perfil de Instagram y posteriormente, en octubre de 2021, comenzó la venta online a través de su página web. Más allá de esta, aseguran que participan en todos los mercadillos que pueden, ya que al no disponer de tienda física es "una manera más" de darse a conocer. "El Mercado del Cierzo fue el primer evento de este tipo al que fuimos. Al Mercado de las luces llevamos yendo desde enero o febrero. Estuvimos también en el de los Porches del Audiorama y hemos ido a algún otro más que han organizado en Zaragoza, como el ZaraFest, en las playas. Además, este mes iremos a un festival que organizan en un pueblecito de Huesca: Tristo Beer Fest, el 18 de junio", señalan.

Diseño artesanal, sostenibles y personalizables

Participar en estos mercadillos ha favorecido que se conozca su producto en la capital aragonesa y que la gente pueda comprobar de primera mano de qué están hechos, ver sus colores y ojear sus diseños. "No es lo mismo en la página web, que poder tocar el producto... Al final siempre te preguntan por la tienda física, y al decirles que están estas citas es una oportunidad más para que la gente conozca los pendientes, vea los colores y compruebe que no pesan", explica Isabel López, la otra parte importante de esta pareja de emprendedores de Zaragoza.

En total, han diseñado ya más de 50 modelos que están disponibles a través de la venta online. "Vamos sacando diferentes colecciones desde el principio: una japonesa, de verano, de primavera, por San Valentín... Conforme se nos van agotando, o bien los retiramos, o si nos siguen demandando un producto lo mantenemos", añaden.

Todos los productos de la firma aragonesa Wearmint están elaborados a partir de un material sostenible (eco-friendly) que se conoce como ácido poliláctico (PLA), un plástico biodegradable que proviene de los azúcares del maíz, la remolacha y otras plantas, sobre el que trabajan la impresión 3D.

"Los modelos que más vendemos son el 'tulip'', 'alelip' y unas margaritas que tenemos pequeñas, sobre todo en verano. La nueva colección que sacamos, del 'Jardín secreto' (que son todo flores) también se ha vendido muy bien. Y de colores yo diría que este año se llevan los tonos flúor y pastel", aconseja Isabel.

Su colaboración con Amac-gema

Entre otros pendientes de esta firma aragonesa destacan las tetas solidarias Pink, de cuya venta destinan un 15% a beneficio de la Asociación de mujeres con cáncer genital y de mama (Amac-gema). El modelo, en homenaje a todas las afectadas que han pasado por un proceso de este tipo, combina dos diseños diferentes: uno con cicatriz y otro sin ella, en el que aparece simplemente el detalle de un pezón.

Estos pendientes nacen de una colaboración que quiso hacer esta pareja con una asociación zaragozana, a raíz de una idea que tuvieron hace un tiempo. "Queríamos hacer unos pendientes con forma de tela, y qué mejor ocasión para hacerlos solidarios que esta. Les presentamos el proyecto a Amac-gema y les gustó tanto que la presidenta (María José Rivas) nos compró varios pendientes que les dejamos más baratos, a precio de coste, para así tenerlos ellas en la asociación", recuerdan.

Esta colaboración les deja también alguna que otra anécdota de la que también han aprendido en este tiempo. "Cuando subimos los pendientes a nuestra cuenta, al etiquetar la tienda, nos la tiró Instagram porque lo tipificó como contenido sexual o juguetes para adultos. Tuvimos que hablar con Facebook, fue un error automático de interpretación por su parte y nos costó unos días apañarlo. Solicitamos una revisión, tuvimos que mandar unos trámites a Facebook para confirmar que cumplían sus políticas y al final se acabó solucionando", explican.

Zaragoza Activa: ideas en acción

Lanzarse a la aventura de emprender en pandemia ha supuesto para esta pareja la oportunidad de reiventarse y seguir formándose, aprovechando los conocimientos que ambos tenían de base. "Yo llevaba muchos años trabajando en el mundo de la consultoría informática, y justo dio la casualidad de que empecé con esto a la vez. Después me quedé en paro, y entonces decidí volcarme en este proyecto. Fue arriesgado, yo creo. Porque al final en mi caso, que sí que estoy al 100%, he dejado todo y he apostado por esto. Aunque no ha sido difícil, siempre tienes la incerdidumbre de cómo irá después. Pero han sido horas de trabajo y al final es algo muy gratificante", confiesa Andrés, que al igual que su pareja, Isabel López, no ha dejado de formarse en este tiempo.

Desde que lanzaron 'Wearmint' han hecho cursos de fotografía, de 'branding', diseño en 3D... "Ha sido un aprendizaje continuo, porque yo soy también informática pero nunca había tocado nada de esto. Al final son ganas y muchas horas", señala ella, quien destaca la formación que han recibido en Zaragoza Activa, a través de la iniciativa 'Convierte tu idea en un negocio'. "En enero de 2021 participamos en este proyecto, donde te ayudaban con la parte más empresarial, pero más allá de esto siempre estamos metidos en algo", comentan.

En la actualidad, Isabel compagina este proyecto con otro trabajo, pero la idea es "seguir creciendo" de la mano de esta firma aragonesa que han creado. "Cada vez tenemos más pedidos, nos conocen y está comprando gente de fuera para vender en sus tiendas. Vemos que se nos está yendo un poco de las manos...", dice entre risas..

Mientras el negocio va creciedo, esta pareja de emprendedores sigue con "pies de plomo" trabajando con la mirada puesta en extender sus productos a otros lugares de España. "Buscamos que sean del estilo multimarca… No queremos ampliarnos a grandes superficies ni franquicias. Queremos mantener nuestra esencia, pero teniendo puntos de venta repartidos por todo el país, para que la gente nos conozca más allá de Zaragoza", indican.

Entre tanto, en la capital aragonesa reciben con ilusión la buena acogida que ha tenido su proyecto y todavía se emocionan cada vez que alguien les manda una fotografía con un diseño propio. "La gente muchas veces repite. Vamos por las calles de Zaragoza y vemos gente con nuestros pendientes y como son tan nuestros los distinguimos a kilómetros", afirma Campos. "Nos hace mucha ilusión cuando vemos a una chica en un paso de cebra con ellos puestos o gente que nos avisa y nos dice que estaba en un bar y vio a alguien que los llevaba. Sobre todo, el hacerlos reconocibles", concluyen.

El próximo fin de semana, 11 y 12 de junio, 'Wearmint' volverá a participar en la décima edición del Mercado de las Luces, que tendrá lugar en la calle de San Pablo (número 59), de 11.00 a 14.30 y de 17.30 a 20.00.