Comerciante de Las Fuentes: "Me dicen que vienen a comprar para que no cierre"

"Hoy os voy a proponer un viajecito diferente, un viaje por los comercios del barrio". Así comienza el vídeo de Rubén Longares, agente de viajes de la calle de Monasterio de Siresa, que la Asociación de Comerciantes Las Fuentes y sus Alrededores compartió en Facebook. Rubén fue el protagonista de la primera escala de este itinerario por las calles del barrio, en la que visitó el centro de estética de Magda Al Sharif Navarro.

A través de vídeos encadenados y como si fuera una carrera de relevos con el objetivo de transmitir el espíritu comercial de Las Fuentes, Magda siguió el ejemplo y se dirigió al Centro de Especialidades y Logopedia para presentar a Vanesa Martínez. Vanesa viajó a Zarate para conocer a Íñigo. Eduardo, de EDMA Peleteros, se acercó hasta la Mercería Campillo, donde se encontró con Loli Artigas. Y ella ya ha visitado la tienda de ropa de Aurora Sachez. Esta comerciante - "y vecina de toda la vida de Las Fuentes"- ya sabe a quién va a visitar: el estudio de tatuajes de la calle de Silvestre Pérez.

Los comerciantes ven esta iniciativa como una oportunidad para hacerse publicidad entre ellos, contar las historias que se esconden detrás de los mostradores, algunos de los servicios o cómo ha sido la trayectoria del negocio. "Soy la segunda generación de estilistas y trabajamos con mucha ilusión", relató Al Sharif. Ella fue la artífice de esta iniciativa cuando este verano buscaba clases de pintura y barro para su hijo y no sabía que su vecino de Zararte las ofertaba. "Los comerciantes tenemos que estar para todo y esta iniciativa está siendo tan personal como humana", expresa Al Sharif.

"El objetivo es conocer a nivel personal quién está detrás de la tienda, no solo lo que se puede comprar allí, eso se supone que ya lo saben nuestros clientes", explica Sachez, propietaria de la boutique del mismo nombre en la calle de Leopoldo Romeo.

Aurora Sachez en la boutique de Las Fuentes que lleva su nombre. HA

"El trato personal es lo que lo nos puede diferenciar respecto a las grandes superficies", considera Sachez, presidenta también de la asociación de comerciantes. Desde esta entidad han organizado una serie de iniciativas, como la emisión de vales de descuento de 5 y 2 euros que han circulado entre las tiendas, y ahora tiene previstas nuevas sorpresas en un plano más digital. No obstante, buscan una fórmula que permitan la convivencia del comercio tradicional con el que ofrecen las nuevas tecnologías.

"Las tiendas de proximidad tenemos que intentar que se note que somos comercio local aunque vendamos por internet, que no caigamos en la típica venta 'online' -opina Aurora-. Todas las ayudas de ayuntamientos y diputaciones van destinadas a digitalizar. Están criminalizando el comercio local sin darse cuenta". Ella ya tiene la página web en construcción, pero seguirá apostando por la tienda de barrio: "A mí me parecen muy bien las redes sociales e internet, me parecen un adelanto y necesario, pero no es lo único. No podemos desaparecer. ¿Por qué tengo que vender por internet?". Las prendas de 'outlet' serán las que ofrezca a través de la red, mientras que las de nueva temporada solo se podrán ver colgadas en las perchas de sus burros.

"La atención personalizada que damos, con la venta 'online' no se puede hacer. Ves cómo sienta una prenda. A mí lo que me gusta es que tú entres, que veas la tienda bonita, los escaparates, que tengamos una conversación... La venta por internet está muy bien, pero bajo mi punto de visto esto también tiene que quedar", sostiene Aurora mientras atiende a una clienta.

"Tenemos que venir a comprar para que no se vayan", hace un llamamiento Cristina Lipe. Esta vecina de Las Fuentes apuesta porque en sus calles no falten las herboristerías, las mercerías o las droguerías. Lipe compra en comercio local y agradece el trato que le brindan. "Ya ves qué bien me atienden", dice tras haberse probado varios modelitos en pocos minutos siempre aconsejada por Aurora. Esta comerciante recuerda un emotivo episodio del otro día: "Me dicen que vienen a comprar para que no cierre, a mí se me ponen los pelos de punta". "Todo el apoyo que nos mostraron en las redes sociales durante el confinamiento se demostró después en la tienda", señala Loli Artigas, de la Mercería Campillo, también en Leopoldo Romeo.

Sachez también se sincera: "Me da igual que la gente compre en la competencia si es una tienda del barrio, porque entre todos damos vida a las calles". Aurora entiende la competencia de una forma diferente: "Nunca he considerado competencia a la tienda de al lado. Si un vecino sale a comprar y sabe que en esta calle hay cuatro tiendas, no se va al centro. Ya nos encargaremos los comerciantes en diferenciarnos entre nosotros".

En comercio en Las Fuentes

Los carteles de "hasta fin de existencias" tapan algunos escaparates de Las Fuentes. El entramado comercial de calles como Monasterio de Siresa, Compromiso de Caspe, Salvador Minguijón o Doctor Iranzo ha vivido una decadencia, tal y como apuntan sus vecinos. Algunas tiendas han bajado su persiana definitivamente, unos cuarenta asociados desde la última crisis, calcula Aurora Sachez, su presidenta, que ha pedido un microcrédito y esta semana lo ha recibido tras seis meses de espera.

"Alguno ha cerrado y da mucha pena. Tenemos que apoyar a los negocios de barrio porque durante los meses de confinamiento hemos visto lo triste que era ver los comercios cerrados. Somos unos vecinos más del barrio", concluye Loli Artigas.