El espíritu emprendedor trata de sobrevivir en plena pandemia en Aragón

Elena Burriel | Calzados Alicia acaba de inaugurar su quinta tienda

Aunque la historia de calzados Alicia no es reciente, la primera de estas zapaterías abrió sus puertas allá por el año 1965 en el zaragozano barrio de Las Fuentes -donde cuenta con dos establecimientos en la actualidad-. Elena Burriel, que encarna la tercera generación de su familia a cargo de la empresa, decidió abrir las puertas de su quinto establecimiento el pasado 5 de octubre, en La Almozara.

"Mis abuelos tuvieron una tienda muchos años en esta misma calle, justo en la acera de enfrente. Llevábamos tanto tiempo detrás de una apertura en esta zona que cuando surgió la oportunidad no podíamos dejarla pasar, ni siquiera por la pandemia", asegura. Hoy son muchos los vecinos que recuerdan con cariño la tienda original y a sus fundadores, Alicia Sancho y Agustín Burriel.

A pesar de la larga trayectoria de la empresa, la innovación y la necesidad de renovación constantes también constituyen todo un reto a la hora de tratar de mantenerse en pie en un momento tan complicado como el actual. Una constante que se ha mantenido viva desde el inicio de esta saga familiar de vendedores de calzado.

"Mis abuelos llegaron a Zaragoza desde Allueva, en Teruel, como tantos aragoneses de la época, para buscarse la vida", afirma. Y aunque entraron en el sector del calzado por casualidad, pronto se convirtió en su pasión: "Mi abuela, que hoy tiene 83 años, siempre soñó con ser dependienta. Por eso, cuando les llegó la noticia del traspaso de una zapatería decidieron vender todo lo que tenían y empezar de cero, juntos. Después tomó las riendas mi padre, Tomás Burriel, que aún sigue al frente. Y también forma parte del equipo mi hermana Esther".

"Me he criado en estas tiendas, he pasado horas y horas jugando entre cajas en el almacén", admite. Tras terminar Administración y Dirección de Empresas (ADE) se centró en el negocio familiar. "Nunca me desvinculé del todo, trabajaba como dependienta los veranos y los fines de semana. Eso me ha permitido conocer la empresa desde la base", explica.

Actualmente, esta empresa da trabajo a una docena de personas, una plantilla que, en palabras de Burriel, "casi forma parte de la propia familia". "Cuando se produjo el cierre por la pandemia reconozco que no sabía por dónde empezar a gestionar la situación; no solo por mí sino por todo el equipo, me sentía responsable".

Sin embargo, poco a poco la incertidumbre y el miedo dejaron paso a ilusiones renovadas y a la necesidad de seguir adelante, algo que su familia siempre había hecho. "Es cierto que la gente se sorprendió mucho cuando anunciamos la nueva apertura en un momento como el actual. A pesar de la pandemia, la vida sigue. Tenemos que tratar de seguir adelante", resume.