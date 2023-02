Programa de las Bodas de Isabel 2023 en Teruel: así serán los Medievales

En apenas unos días, las calles de Teruel recrearán el que es uno de sus episodios más populares: la historia de los Amantes de Teruel. La ciudad viajará en el tiempo y trasladará a locales y foráneos hasta el siglo XIII. Durante cuatro días, entre el jueves 16 y el domingo 19 de febrero, se llevarán a cabo diversos actos como parte del programa de las Bodas de Isabel 2023 que, un año más, resultará de lo más interesante.

Ya no queda nada para que cientos de actores y miles de turolenses se vistan con atuendos medievales, se instalen jaimas de los diversos gremios, puestos de comida, exposiciones, demostraciones de oficios y un mercadillo. Esto no es todo: las calles se engalanarán para recordar la historia de amor entre Isabel de Segura y Diego de Marcilla.

PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LAS BODAS DE ISABEL 2023 EN TERUEL

Programa del jueves 16 de febrero

Este año, los actos darán comienzo el jueves 16 de febrero, con la reunión del Consejo de Teruel y el anuncio de la Boda de Isabel de Segura y Don Pedro de Azagra, en la plaza de la Catedral, a las 21.00.

El viernes 17 de febrero

El viernes, 17 de febrero, se celebrará la comitiva nupcial y la Boda de Isabel de Segura con Don Pedro de Azagra, a las 12.00, en la plaza de la Catedral.

Una hora después, a las 13.00, tendrá lugar el pregón oficial de las Bodas de Isabel de Segura desde el Balcón del Ayuntamiento, en la plaza de la Catedral.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 20.00, con el desfile del Rey Jaime I con los grupos de la Villa, en el que habrá música y danzas.

Sábado 18 de febrero

Para celebrar las nupcias por las principales calles de Teruel, el sábado 18 de febrero, a las 16.15, será el turno del Toro Bravo Nupcial –toro ensogado-.

Poco después, a las 17.00, arrancará el torneo medieval de caballeros en honor del Rey Jaime I, en la plaza de Toros.

Los actos del día llegarán a su fin a las 19.45, con la entrada de las tropas de Aragón con Diego de Marcilla, la petición del beso a Isabel y la muerte de Diego, en el centro histórico.

Domingo 19 de febrero

Después de tres días de intensa programación, el domingo 19 de febrero, Teruel se despedirá de las Bodas de Isabel hasta el año que viene. Lo hará con tres actos:

Comitiva de los funerales de Diego de Marcilla a las 11.30, por las calles de la Villa.

a las 11.30, por las calles de la Villa. Exequias fúnebres de Diego y muerte de Isabel , a las 12.30, en la plaza de la Catedral. Además, habrá una comitiva de los funerales de Isabel y Diego hasta la plaza del Seminario.

, a las 12.30, en la plaza de la Catedral. Además, habrá una comitiva de los funerales de Isabel y Diego hasta la plaza del Seminario. A las 13.00 finaliza el evento con la Oda a los Amantes, el Romance del ciego, la invitación al Beso y los latidos de los tambores y bombos. Todo ello, en la plaza del Seminario.

Quiénes fueron los Amantes de Teruel

La relación de Isabel de Segura y Diego de Marcilla no fue precisamente sencilla. El padre de ella se oponía a ese idilio debido a que el joven no era el heredero de la familia Marcilla. Esto lo impulsó a marchar a la guerra para conseguir riquezas. Pero, cuando regresó a los cinco años a la capital turolense, descubrió que su amada, al no haber tenido noticias suyas, se había casado con Pedro de Azagra.

Diego le pide un beso a Isabel pero esta, al estar casada, se niega. En ese momento, cae muerto y ella, en su entierro, le da el beso que le negó en vida. El final es aún más tráfico, puesto que muere sobre el cuerpo del joven.

Origen de las Bodas de Isabel

Lo cierto es que el origen de esta celebración es muy actual. Fue en 1997 cuando, de forma inesperada, un pequeño grupo de actores tomó las calles de Teruel, ataviados con trajes medievales, para representar las Bodas de Isabel, mezclándose entre la gente. Es por ello por lo que la de 2023 será la vigésimo séptima edición.

Desde entonces, el acto no ha dejado de crecer ya que toda la ciudad, desde las instituciones, hasta colectivos o particulares, participan en él. Tal es su importancia que, en 2007, fue declarado de Interés Turístico de Aragón y, en 2016, pasó a ser Fiesta de Interés Turístico Nacional.