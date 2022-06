Vuelve el Festival Rondadora: "Tenemos muchas ganas de normalidad y diversión"

Tras dos años de parón a causa de la pandemia, el Festival Rondadora regresa al valle pirenaico de La Fueva cargado de novedades que prometen un fin de semana de música, cerveza y diversión.

Para los organizadores de este festival, que se celebra en La Cabezonada, un pueblo de apenas 33 habitantes, volver a celebrar este evento supone un "paso muy importante" en un año de "optimismo" para el turismo y el sector.

"Nos quedamos muy contentos con la primera edición. Tuvo mucha respuesta en la zona, y lo estábamos preparando aún mejor para el 2020, pero por la crisis sanitaria no pudo ser. Este regreso es la vuelta a la normalidad, y con una perspectiva de futuro buena, de seguir haciéndolo", afirma Víctor Lanau, uno de los seis jóvenes emprendedores locales que encontraron en la fabricación de cervezas artesanas su manera de quedarse en el Sobrarbe, donde viven tres de ellos.

Con motivo del evento, que se celebrará este viernes y este sábado (3 y 4 de junio), las casas rurales y cámpines de alrededor "rozan ya el lleno", y se espera que el festival reúna a "unas 1.500 personas" este fin de semana.

Imágenes del Festival Rondadora, en 2019. Equipo Rondadora

Vuelve al Pirineo el Festival Rondadora. TP Creativo

"Al final se llena todo, y más en un pueblo pequeño como La Cabezonada, que ayuda a ponerlo en el mapa porque no suele sonar mucho... Sí que hay una empresa de setas que trabaja en la zona; estamos nosotros, pero no es habitual que salga por la tele y si se lo presentas a cualquiera de Zaragoza, seguro que no tiene ni idea de dónde está", dice entre risas Lanau.

Novedades: colaboraciones, conciertos y opciones para celiacos

Entre las novedades de este año, además de varios grupos aragoneses que ambientarán el festival la tarde del viernes y el sábado, figura una colaboración pionera de la que podrán disfrutar también los visitantes.

"Este año hemos traído cerveceras importantes. Viene Cierzo Brewing, de Zaragoza. Estamos Tensina y nosotros, del pirineo aragonés, y C13 y Refu Birrería Vielha, del pirineo catalán", detallan los organizadores.

En lo que respecta a los conciertos, también hay novedades importantes en el cartel. "Solo repite 'Dios de Hormigón', que en vez del sábado tocará el viernes, y 'Badfathers', que ya lo hizo en la primera edición, tocará el sábado", explican.

Este año, a diferencia del anterior, serán dos días de fiesta. El viernes por la tarde habrá una cena con reserva previa para degustar latón de La Fueva, el cerdo que se cría en extensivo en el valle.

Esa tarde habrá dos grupos de música, y se cerrará "pronto" el festival para retomarlo el sábado con más conciertos, gastronomía y cerveza. A las 11.00 de este sábado se celebrará una gincana cervecera. A las 14.00 amenizará la comida el Dj Alex Currella, que tocará a hasta las 16.00, momento en que está previsto que ambiente la velada La Ronda de Boltaña. A continuación, a las 18.00 del sábado, será el turno de la banda zaragozana Delacueva; a las 20.00, tomará el testigo los Bad Fathers; a las 22.00, el grupo de country Los Drunken Cowboys, de Zaragoza, y finalmente será el turno de Pura Nata DJ Set, que pondrá la guinda al evento.

"Con eso se cerrará el festival, para el que no se cobra entrada. Lo único que hay que hacer para consumir es comprar un vaso de cristal, que vale 2 euros, para generar los menos residuos posibles", explican los organizadores.

Además de cerveza y botellines de la sidra artesana Hombre Fiero, este año habrá también opciones para celiacos. "No es nuestra, pero hay cervezas artesanas que ya han dado ese salto y tendremos unos cuantos barriles para que puedan disfrutar de la cerveza artesana también", adelanta Lanau, que se encuentra junto al resto de socios inmerso en el proceso de creación de su propia Tronzadora apta para este segmento de población.

"Estamos trabajando para obtener el sello celíaco. Pero hay que seguir unos protocolos internos muy estrictos para asegurarse de que llega a las estanderías del súper sin gluten, y de momento no hay fecha todavía. Lo vamos avanzando en cuanto sacamos un poquito de tiempo", cuentan.

"Es un acontecimiento para la gente, que tiene ganas de fiesta después de estos dos años, y también un impulso para el turismo"

La entrada al festival es gratuita, y todos los productos que ofrecen -comida y cerveza- se pueden adquirir con tarjeta de crédito, desde el móvil o cambiando efectivo por tokens. Para acudir al festival, se han cerrado también una serie de plazas en autobús, con salida desde Barbastro, Campo y Aínsa. "Se han llenado todas, con 55, 50 y 23 plazas respectivamente. En Alueza hay también un campin con gente apuntada y vendrán cinco autobuses. Hemos hecho una estimación y, en total, se espera que vengan 1.500 personas. Lo hemos movido mucho por redes y la gente que vino a la primera edición quedó muy contenta. Muchos repetirán, porque hemos tenido también bastante reserva online, que cerramos a dos días vista del festival", indican.

La fecha, como en la primera edición, se mantiene en el vigésimo tercer sábado del año y esperan seguir organizándolo siempre que la situación sanitaria lo permita.

"El 'feedback' ha sido muy bueno. La gente quedó encantada; se divirtió mucho y no hubo ningún problema, así que esperamos poder repetir de año en año porque es un acontecimiento para la gente, que todos tenemos ganas de fiesta después de estos dos años, y también por el turismo, que atrae a cierto número de personas de fuera a pasar el fin de semana", concluyen.