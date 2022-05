"Locurón" verbenero en Aragón: "Tiras una pandereta al suelo y la gente se pone a bailar"

"Antes empezábamos con 'El gato montés' para que ir calentado el ambiente, pero es que ahora la gente se vuelve loca desde el minuto uno", dice María Lhoost. Vocalista de la Orquesta Iceberg, lleva años recorriendo las fiestas de la provincia de Zaragoza y Huesca, pero asegura que hasta ahora nunca había visto nada igual. "Está todo el mundo entregadísimo, antes costaba que la gente entrara en ambiente, pero este año es un subidón desde la primera canción; el verano de 2022 va a ser un locurón". "Este año el público está ya esperando frente al escenario antes de que empieces", añade Alicia Huerta, otra cantante que hace bolos tanto en solitario como con la Orquesta Éxito. "Hay muchas ganas, la gente no solo baila, sino que canta y aplaude. No soy David Bisbal, pero te lo llegas a creer", bromea.

Mariano Bazco, la mitad del dúo de DJs Starkytch Pinchadiscos cuenta cosas parecidas. Hace una semana actuaron ante 3.000 personas en las fiestas zaragozanas del Arrabal y alucinaron: "La gente bailaba como loca todo, no solo los grandes hits, pero es que también cantaba a grito pelado, esto no nos pasaba, la gente antes se cortaba más, ahora está mucho más participativa". Bazco vaticina: "Va a ser el verano de la desinhibición".

No hay que ser sociólogo para señalar el fin de la pandemia como la culpable de este efervescente estado de ánimo. Lahuerta compara: "El verano pasado me llamaban como solista porque se buscaba el pequeño formato. Pero la gente ni aplaudía, se notaba tristeza. Estaban todos ahí sentadicos, con la mascarilla, y como no les veías la cara ni sabías si les había gustado".

En 2022, la sensación es justo la contraria: "Ahora tiras una pandereta al suelo y se ponen a bailar, desde los niños a los abuelos". "Hay ganas de vivir la música", añade Alicia. Y no solo por parte del público. Los ayuntamientos también están rumbosos a la hora de contratar: "Son personas como todos y tienen ganas de ofrecer alegría a la gente", opina María, quien no duda en calificar el que está a la vuelta de la esquina como "el verano de las verbenas".

Que hay ganas (y muchas) de bailar está claro. Pero... ¿qué? La presión es mucha.

Mariano Bazco tiene claro que en el caso de las orquestas o los DJs, con actuaciones tan largas y con público tan variado, "es difícil dar gusto a todos". Pero no por ello se deja de intentar denodadamente.

"En una verbena el objetivo es tratar de hacer convivir en un mismo espacio a varias generaciones", explica Mariano. "Los jóvenes reaccionan sobre todo a lo que ya conocen. Pero los yayos no nos queremos ir del circo. Así que o se unen...", dice con sorna. Para lograr ese encuentro intergeneracional, los Starkytch tienen el radar siempre funcionando ("aunque sea para descartar temas").

En su caso, por ejemplo, mezclan hits 'clásicos' e imbatibles (una Raffaella Carrá o una Alaska) con canciones que atraviesan el espacio-tiempo desde el pasado a nuestros días. El llena-conciertos C. Tangana es una de esas figuras capaces de volver a poner de moda cualquier canción que pase por sus manos. Los Starkytch están muy atentos a ese agujero de gusano musical para incorporar canciones a su 'playlist'. Es el caso de 'Suavemente', de Elvis Crespo, un hit noventero que Tangana ha devuelto a la actualidad, al igual que temas de Kiko Veneno o incluso New Order. En esa línea, Bazco y su compañero, Juan Carlos Higueras, pinchan últimamente con gran éxito el rompecaderas 'El tiburón', de Proyecto 1. Aunque si apuestan por un "himno veraniego" tienen ya apuntado con mayúsculas el 'Ay, mamá' de Rigoberta Banidini. Y, ojo, curiosamente otros descartes eurovisivos, como La Casa Azul o Sonia y Selena.

El 'chanelazo' también estará presente si bien, curiosamente, no está tanto en las quinielas de las orquestas: "'Slomo' es un tema muy complicado porque o lo haces tan bien como ella, con ese vestuario y, sobre todo, ese baile, o queda muy deslucido", admite Alicia.

María Lhoost señala que muchos de los éxitos actuales, con tanto autotune y efectos electrónicos, no son fácilmente trasladables a la música en directo. Si bien Alicia aboga por "tratar de llevarlos a nuestro terreno".

Entre las dos, sugieren algunas de las canciones que nos acompañarán en este verano llamado a romper caderas: "'Mon amour', de Aitana y Zoilo; 'La niña de la escuela', de Tina; 'Tacones Rojos', de Sebastián Yatra, 'Tattoo', de Camilo y Raw Alejandro, 'Pepas', de Farruko o 'Todo de ti', también de Raw Alejandro.