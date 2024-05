La zaragozana accidentada en Vietnam, 4 años después: "A mí nadie me vuelve a ver en una moto"

Se encuentra bien de salud, sin secuelas físicas del accidente de tráfico que sufrieron en 2020 cuando hacían turismo por Vietnam, pero su mente no recuerda bien (o no quiere rememorar) los angustiosos días que pasó de hospital en hospital con la cadera izquierda rota. "Es como un mecanismo de autodefensa de la cabeza, que dice: lo vamos a olvidar", reflexiona Noelia Traid.

La idea de esta joven enfermera zaragozana y de su amiga María Valverde (también sanitaria como ella) era viajar tres semanas conociendo ese país, de norte a sur. Ya habían ido juntas antes de vacaciones por Europa, pero esta era la primera vez que lo hacían a Asia. "Nos quedaba una semana para volver a España", cuenta. Era a primeros de febrero de hace 4 años cuando en una carretera sin apenas tráfico un coche invadió el carril por el que circulaban en motocicleta. "Fue en una curva muy cerrada. María voló por encima del manillar y yo (iba de copiloto) choqué contra el vehículo, que me arrastró un poco por el suelo. Solo me acuerdo que me escocía mucho la cara porque aterricé de medio lado. Después ya vi la pierna totalmente del revés y supe que algo malo había pasado", detalla.

Ocurrió en la ciudad de Da Lat, capital de la provincia de Lam Dong, y a partir de ahí comenzó un peregrinaje en ambulancia por centros sanitarios del país que duró 7 días, para acabar siendo operada en la vecina Tailandia. "Pasé por cinco hospitales en Vietnam. Lo pasé fatal; me salieron hasta úlceras en los talones", afirma. El último fue una clínica privada donde trabajaba el médico español Sergio Arellano, formado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, quien le ayudó y se encargó de gestionar su traslado a Bangkok.

El galeno acababa de salir de una guardia de noche cuando en su grupo de Whatsapp, dos amigos médicos de Zaragoza compartieron la noticia de estas dos zaragozanas atrapadas en Vietnam. "Me mandaron lo que había salido en HERALDO, donde ellas contaban que estaban desamparadas, y entonces supimos que debíamos ayudar a estas chicas", señalaba entonces a este diario. En este punto, Noelia indica que tras el siniestro vial se sintieron "abandonadas" por la compañía con la que habían contratado un seguro de viaje. "Al principio todo eran trabas. Fue mi hermano al que se le ocurrió hacer un llamamiento a través de las redes sociales para que se visibilizara nuestra situación aunque solo fuera por hacer presión y que el seguro empezara a ayudarnos un poco".

Pocas horas después de la 'aparición en escena' del médico español fue trasladada a Tailandia en una avioneta medicalizada (cuyo coste, de 25.000 euros, fue sufragado a través de un 'crowdfunding') e intervenida con éxito. "Menos mal que me fui antes de que me operasen en el hospital público de Vietnam en el que estaba. Barajaba tres opciones: coger una infección tremenda y morirme, salir sin pierna o con ella mal puesta y no poder andar nunca más. Me metieron una vez en quirófano para recolocarme la pierna, que lo hicieron mal, y vi gasas con sangre de otros pacientes por el suelo, maderas por la camilla a la que me iban a pasar....", resalta Noelia, quien apunta que la compañía de seguros respondió económicamente de los gastos médicos de Bangkok (75.000 euros, incluidos dos días en la UCI). En total, desde el accidente hasta el regreso a España pasaron tres semanas.

Al mismo tiempo, valora el respaldo de su amiga María. "Tuvo la entereza de mantenerse firme y no derrumbarse por toda la situación. Y siendo enfermera me sondó y muchas otras cosas... La sanidad en Vietnam no tiene nada que ver (comparada con la de España)", destaca.

Para Noelia, vivir aquello supuso un cambio muy grande en su vida. "Aprendí mucho a valorar las cosas de forma diferente; a darle valor a cosas más importantes. También me ayudó a ver que la gente es muy buena y cuando hace falta se vuelca, colabora y vamos todos a una. Y hay que aprovechar cada momento porque estás bien, de viaje y de buenas a primeras ya no estás bien", subraya. Ahora bien, cuando conduce en coche y le pasa alguna moto le da respeto al pensar que la puede tirar o rozar. "Soy más miedica. A mí nadie me vuelve a ver en una moto; me da pánico", dice.

Lo que no ha variado son sus ganas de viajar y conocer mundo. Noelia lo ha hecho por Europa, en la zona "de confort". "A Vietnam no voy a volver, pero se me ha quedado la espinica de ver Tailandia", reconoce.

Por otro lado, Noelia recomienda antes de emprender un viaje informarse bien de la situación del país que se va a visitar (incluida las condiciones de sanidad, infraestructuras y posibles peligros), tener precaución y contratar un buen seguro. "Hubo muchas cláusulas que no leímos; te dan 60 hojas, pensábamos que teníamos una cosa y luego había otra. Ahora sí que me leería de arriba abajo todas las cláusulas e igual también buscaría más opiniones de gente que le hayan pasado cosas y esté contenta con su seguro. Al final todos son buenos hasta que nos pasa algo", concluye.

Aún no ha comenzado el verano y ya están siendo accidentadas y trágicas las vacaciones para algunos turistas españoles. Tres (catalanes) han sido asesinados en Afganistán en un atentado reivindicado por el Estado Islámico, en el que también resultó herida grave una mujer (una bilbaína, que desde este miércoles ya está siendo tratada en el País Vasco). Otro turista vizcaíno tuvo que ser repatriado en abril desde Tailandia en un avión militar medicalizado tras sufrir una pancreatitis y estar dos meses ingresado en ese país. Y un joven valenciano de luna de miel en Cancún (México) acabó en la UCI por un corte de digestión en una piscina y un ahogamiento posterior, que le provocó una parada cardiorrespiratoria.